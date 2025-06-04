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Новости Разговор Путина с Папой Римским
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В Кремле заявили, что Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV

Путин поговорил с Папой Львом

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Папой Римским Львом XIV.

Об этом в среду, 4 июня, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

В Кремле говорят, что Путин пожаловался Папе Римскому на "эскалацию конфликта киевским режимом", а также выразил благодарность понтифику за готовность "содействовать в урегулировании войны против Украины".

РосСМИ пишут, что Папа говорил с Путиным о прямых переговорах в Стамбуле, договоренности относительно обмена военнопленными и телами погибших.

В разговоре с Папой Путин якобы "подтвердил заинтересованность в достижении мира в Украине политико-дипломатическим путем".

Также глава Кремля выразил надежду, что "Святой престол будет активнее способствовать свободе вероисповедания в Украине".

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

Читайте также: Путин пообещал ответить на операцию Украины "Паутина" на аэродромы РФ, - Трамп (дополнено)

Автор: 

путин владимир (31544) Лев 14 (20)


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Топ комментарии
+5
і ще про половців розповів.
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04.06.2025 22:44 Ответить
+4
путя і є той самий бєс
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04.06.2025 22:30 Ответить
+4
Почекаємо інфи з канцелярії Папи.
***** та його піськовим машкам - жодної довіри; більше того: є впевненність, що вони *******.
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04.06.2025 22:32 Ответить
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Папа вигнав з нього бєса?
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04.06.2025 22:28 Ответить
путя і є той самий бєс
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04.06.2025 22:30 Ответить
Готує таку сраку -мстивий пуйло що вирів перед цим поговорити з Папою -щоб потім зробити террор і таким чином Папу заморати цим разговором- опустити
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04.06.2025 22:48 Ответить
Папа уважно вислухав про терористів українців.
Обіцяв найскоріше припинити "фашистькіє бєзчинства злочинної влади".
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04.06.2025 22:48 Ответить
Як його не знудило…
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04.06.2025 22:31 Ответить
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04.06.2025 22:31 Ответить
Почекаємо інфи з канцелярії Папи.
***** та його піськовим машкам - жодної довіри; більше того: є впевненність, що вони *******.
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04.06.2025 22:32 Ответить
На переговори до Ватикану - нє, там католики, скрєпи не дозволяють!
Завтра Папа видасть пуйловські перли.
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04.06.2025 22:34 Ответить
Це про якого Папу йде мова?

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04.06.2025 22:35 Ответить
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04.06.2025 22:39 Ответить
***, так і напишіть -"Заручився підтримкою педофілів"-🤮👉🐷
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04.06.2025 22:35 Ответить
Папа заявив що поговорив з Сатаною.
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04.06.2025 22:38 Ответить
У Кремлі кажуть, що Путін пожалівся Папі Римському на "ескалацію конфлікту київським режимом"

А надо было "Гундяю" пожаловаться, почему окропленные "святой водой" самолеты сгорели...
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04.06.2025 22:39 Ответить
і ще про половців розповів.
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04.06.2025 22:44 Ответить
путя говорит про эскалацию) потужно
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04.06.2025 22:39 Ответить
Краще б ху...ло з попереднім папою поспілкувався, а не з теперішнім! 😁
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04.06.2025 22:41 Ответить
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04.06.2025 22:51 Ответить
Все что прямо сейчас происходит это операция по отбеливанию имиджа обосравшегося *****. И Трамп, и это заявление должно сделать вид, что вот все уважают ***** после того как его авиацию уничтожили.
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04.06.2025 22:45 Ответить
Невже лев поговорив з шакалом?
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04.06.2025 22:46 Ответить
той щакал всіх сраних левів на пую вертить
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04.06.2025 22:49 Ответить
В нас є свобода віросповідання, католики православні та мусульмани про яку таку ще свободу воно чухає? Іудаїзм притісняють?
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04.06.2025 22:47 Ответить
А чого ***** не жалівся коли по Києву іПашив?
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04.06.2025 22:47 Ответить
Папі тепер хай не дивується, якшо на вході в церкву телефон нагріватиметься.
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04.06.2025 22:49 Ответить
обговорили тарифи "касіра"
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04.06.2025 22:50 Ответить
і шо Папа як і доня дав ***** добро на вбивати українців?
думав Пара то і є доня,
десь навіть рудий фотку себе Папою запостив.
так це одно ліцо-морда чи дві, які виводять ***** i легатімізують ?
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04.06.2025 22:51 Ответить
ось результат хаотичних дій Трампа - ***** знов спілкується з людьми і не відчуває ізоляцію як раніше
по факту легітимізувавши зло та повномасштабну агресію проти європейської держави
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04.06.2025 22:52 Ответить
Всім побігла бункерна криса жалітися. Що і требувалось доказати. Гопніка ніколи не потрібно хвалити чи йому потакати так як на Заході весь час старалися ***** сохраняти літсо. Це тільки ще більше його розпалювало коли воно бачило як перед ним всі танцюють. Гопніка потрібно ******* і опускати, щоб воно заховалося за унітаз і мовчки там сиділо
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04.06.2025 22:52 Ответить
які в сраці докази?
це аксіома яка не потребує доказів.
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04.06.2025 22:57 Ответить
Новий понтифік вирішив повправлятися у екзорцизмі? 🤔 Той пуцин - сильний диявол, тут одним обрядом не обійдеться! Можливо треба задіяти срібну кулю? 🤔
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04.06.2025 23:02 Ответить
 
 