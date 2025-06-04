В Кремле заявили, что Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Папой Римским Львом XIV.

Об этом в среду, 4 июня, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

В Кремле говорят, что Путин пожаловался Папе Римскому на "эскалацию конфликта киевским режимом", а также выразил благодарность понтифику за готовность "содействовать в урегулировании войны против Украины".

РосСМИ пишут, что Папа говорил с Путиным о прямых переговорах в Стамбуле, договоренности относительно обмена военнопленными и телами погибших.

В разговоре с Папой Путин якобы "подтвердил заинтересованность в достижении мира в Украине политико-дипломатическим путем".

Также глава Кремля выразил надежду, что "Святой престол будет активнее способствовать свободе вероисповедания в Украине".

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

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