У Кремлі заявили, що Путін поговорив із Папою Римським Левом XIV

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін вперше поговорив телефоном з Папою Римським Левом XIV.

Про це в середу, 4 червня, повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

У Кремлі кажуть, що Путін пожалівся Папі Римському на "ескалацію конфлікту київським режимом", а також висловив вдячність понтифіку за готовність "сприяти у врегулюванні війни проти України".

РосЗМІ пишуть, що Папа говорив із Путіним про прямі переговори у Стамбулі, домовленості щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих.

У розмові з Папою Путін нібито "підтвердив зацікавленість у досягненні миру в Україні політико-дипломатичним шляхом".

Також глава Кремля висловив сподівання, що "Святий престол активніше сприятиме свободі віросповідання в Україні".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову 4 червня з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

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