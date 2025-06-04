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Новини Розмова Путіна з Папою Римським
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У Кремлі заявили, що Путін поговорив із Папою Римським Левом XIV

Путін поговорив із Папою Левом

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін вперше поговорив телефоном з Папою Римським Левом XIV.

Про це в середу, 4 червня, повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

У Кремлі кажуть, що Путін пожалівся Папі Римському на "ескалацію конфлікту київським режимом", а також висловив вдячність понтифіку за готовність "сприяти у врегулюванні війни проти України".

РосЗМІ пишуть, що Папа говорив із Путіним про прямі переговори у Стамбулі, домовленості щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих.

У розмові з Папою Путін нібито "підтвердив зацікавленість у досягненні миру в Україні політико-дипломатичним шляхом".

Також глава Кремля висловив сподівання, що "Святий престол активніше сприятиме свободі віросповідання в Україні".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову 4 червня з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

Читайте також: Путін пообіцяв відповісти на операцію України "Павутина" на аеродроми РФ, - Трамп (доповнено)

Автор: 

путін володимир (24103) Папа Римський Лев 14 (20)


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Топ коментарі
+5
і ще про половців розповів.
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04.06.2025 22:44 Відповісти
+4
путя і є той самий бєс
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04.06.2025 22:30 Відповісти
+4
Почекаємо інфи з канцелярії Папи.
***** та його піськовим машкам - жодної довіри; більше того: є впевненність, що вони *******.
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04.06.2025 22:32 Відповісти
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Папа вигнав з нього бєса?
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04.06.2025 22:28 Відповісти
путя і є той самий бєс
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04.06.2025 22:30 Відповісти
Готує таку сраку -мстивий пуйло що вирів перед цим поговорити з Папою -щоб потім зробити террор і таким чином Папу заморати цим разговором- опустити
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04.06.2025 22:48 Відповісти
Папа уважно вислухав про терористів українців.
Обіцяв найскоріше припинити "фашистькіє бєзчинства злочинної влади".
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04.06.2025 22:48 Відповісти
Як його не знудило…
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04.06.2025 22:31 Відповісти
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04.06.2025 22:31 Відповісти
Почекаємо інфи з канцелярії Папи.
***** та його піськовим машкам - жодної довіри; більше того: є впевненність, що вони *******.
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04.06.2025 22:32 Відповісти
На переговори до Ватикану - нє, там католики, скрєпи не дозволяють!
Завтра Папа видасть пуйловські перли.
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04.06.2025 22:34 Відповісти
Це про якого Папу йде мова?

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04.06.2025 22:35 Відповісти
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04.06.2025 22:39 Відповісти
***, так і напишіть -"Заручився підтримкою педофілів"-🤮👉🐷
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04.06.2025 22:35 Відповісти
Папа заявив що поговорив з Сатаною.
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04.06.2025 22:38 Відповісти
У Кремлі кажуть, що Путін пожалівся Папі Римському на "ескалацію конфлікту київським режимом"

А надо было "Гундяю" пожаловаться, почему окропленные "святой водой" самолеты сгорели...
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04.06.2025 22:39 Відповісти
і ще про половців розповів.
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04.06.2025 22:44 Відповісти
путя говорит про эскалацию) потужно
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04.06.2025 22:39 Відповісти
Краще б ху...ло з попереднім папою поспілкувався, а не з теперішнім! 😁
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04.06.2025 22:41 Відповісти
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04.06.2025 22:51 Відповісти
Все что прямо сейчас происходит это операция по отбеливанию имиджа обосравшегося *****. И Трамп, и это заявление должно сделать вид, что вот все уважают ***** после того как его авиацию уничтожили.
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04.06.2025 22:45 Відповісти
Невже лев поговорив з шакалом?
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04.06.2025 22:46 Відповісти
той щакал всіх сраних левів на пую вертить
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04.06.2025 22:49 Відповісти
В нас є свобода віросповідання, католики православні та мусульмани про яку таку ще свободу воно чухає? Іудаїзм притісняють?
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04.06.2025 22:47 Відповісти
А чого ***** не жалівся коли по Києву іПашив?
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04.06.2025 22:47 Відповісти
Папі тепер хай не дивується, якшо на вході в церкву телефон нагріватиметься.
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04.06.2025 22:49 Відповісти
обговорили тарифи "касіра"
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04.06.2025 22:50 Відповісти
і шо Папа як і доня дав ***** добро на вбивати українців?
думав Пара то і є доня,
десь навіть рудий фотку себе Папою запостив.
так це одно ліцо-морда чи дві, які виводять ***** i легатімізують ?
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04.06.2025 22:51 Відповісти
ось результат хаотичних дій Трампа - ***** знов спілкується з людьми і не відчуває ізоляцію як раніше
по факту легітимізувавши зло та повномасштабну агресію проти європейської держави
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04.06.2025 22:52 Відповісти
Всім побігла бункерна криса жалітися. Що і требувалось доказати. Гопніка ніколи не потрібно хвалити чи йому потакати так як на Заході весь час старалися ***** сохраняти літсо. Це тільки ще більше його розпалювало коли воно бачило як перед ним всі танцюють. Гопніка потрібно ******* і опускати, щоб воно заховалося за унітаз і мовчки там сиділо
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04.06.2025 22:52 Відповісти
які в сраці докази?
це аксіома яка не потребує доказів.
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04.06.2025 22:57 Відповісти
Новий понтифік вирішив повправлятися у екзорцизмі? 🤔 Той пуцин - сильний диявол, тут одним обрядом не обійдеться! Можливо треба задіяти срібну кулю? 🤔
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04.06.2025 23:02 Відповісти
 
 