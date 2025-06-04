У Кремлі заявили, що Путін поговорив із Папою Римським Левом XIV
У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін вперше поговорив телефоном з Папою Римським Левом XIV.
Про це в середу, 4 червня, повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
У Кремлі кажуть, що Путін пожалівся Папі Римському на "ескалацію конфлікту київським режимом", а також висловив вдячність понтифіку за готовність "сприяти у врегулюванні війни проти України".
РосЗМІ пишуть, що Папа говорив із Путіним про прямі переговори у Стамбулі, домовленості щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих.
У розмові з Папою Путін нібито "підтвердив зацікавленість у досягненні миру в Україні політико-дипломатичним шляхом".
Також глава Кремля висловив сподівання, що "Святий престол активніше сприятиме свободі віросповідання в Україні".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову 4 червня з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.
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Обіцяв найскоріше припинити "фашистькіє бєзчинства злочинної влади".
***** та його піськовим машкам - жодної довіри; більше того: є впевненність, що вони *******.
Завтра Папа видасть пуйловські перли.
А надо было "Гундяю" пожаловаться, почему окропленные "святой водой" самолеты сгорели...
думав Пара то і є доня,
десь навіть рудий фотку себе Папою запостив.
так це одно ліцо-морда чи дві, які виводять ***** i легатімізують ?
по факту легітимізувавши зло та повномасштабну агресію проти європейської держави
це аксіома яка не потребує доказів.