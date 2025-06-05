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Новости Ситуация на фронте Сводка Генштаба
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За прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений. Больше всего на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

В течение 4 июня 2025 года Силы обороны Украины провели 169 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 76 авиаударов, в частности сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4897 обстрелов, из них 71 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2874 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ричкы, Ворожба, Писаревка, Миропольское Сумской области; Боровая Харьковской области; Родинское, Покровск, Новопавловка, Марково, Новополь Донецкой области; Зализнычное, Новоандреевка, Каменское, Терноватое, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Радостное Днепропетровской области; Ольговка Херсонской области.

Поражение врага

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию управления БпЛА врага.

Харьковщина

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

На Купянском направлении за сутки зафиксировано две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

Донецкая область

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений вблизи Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Андреевка.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Богатырь.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

Юг

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага за минувшие сутки не зафиксировано.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои
Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои
Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 31 атаку противника. Также захватчик совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня; нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу.

Ситуация на фронте 5 июня. Где продолжаются бои

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Смотрите: Бойцы 63 ОМБр ликвидировали оккупантов, которые пытались замаскироваться с помощью антидронових плащей. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6465) боевые действия (4306) война в Украине (4650)


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