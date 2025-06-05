За прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений. Больше всего на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

В течение 4 июня 2025 года Силы обороны Украины провели 169 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 76 авиаударов, в частности сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4897 обстрелов, из них 71 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2874 дроны-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ричкы, Ворожба, Писаревка, Миропольское Сумской области; Боровая Харьковской области; Родинское, Покровск, Новопавловка, Марково, Новополь Донецкой области; Зализнычное, Новоандреевка, Каменское, Терноватое, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Радостное Днепропетровской области; Ольговка Херсонской области.

Поражение врага

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию управления БпЛА врага.

Харьковщина

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово.

Донецкая область

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений вблизи Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Богатырь.

Юг

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага за минувшие сутки не зафиксировано.







Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 31 атаку противника. Также захватчик совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня; нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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