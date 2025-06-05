169 бойових зіткнень відбулося минулої доби. Найбільше на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Протягом 4 червня 2025 року Сили оборони України провели 169 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 76 авіаударів, зокрема скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4897 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2874 дрони-камікадзе.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Річки, Ворожба, Писарівка, Миропільське Сумської області; Борова Харківської області; Родинське, Покровськ, Новопавлівка, Маркове, Новопіль Донецької області; Залізничне, Новоандріївка, Кам’янське, Тернувате, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Радісне Дніпропетровської області; Ольгівка Херсонської області.

Ураження ворога

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та наземну станцію управління БпЛА ворога.

Харківщина

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.

Донеччина

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир.

Південь

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога за минулу добу не зафіксовано.







Курщина

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 31 атаку противника. Також загарбник здійснив 170 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; завдав 17 авіаційних ударів, під час яких скинув 31 керовану авіабомбу.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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