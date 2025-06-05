Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Два человека получили ранения

В течение суток, с утра 4 июня до утра 5 июня 2025 года, российские войска совершили почти 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 территориальных громадах Сумской области. Воздушная тревога продолжалась 16 часов 26 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Вследствие российских обстрелов территории области в течение суток есть раненые среди мирных жителей:

В Сумской громаде в результате атаки БпЛА ранен 1 гражданский человек 1982 г.р;

В Речковской громаде в результате ударов КАБов ранения получил 1 гражданский человек 2011 г.р.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы и сбрасывания ВОГ с БпЛА:

почти 30 сбрасываний ВОГ с БПЛА;

более 20 ударов КАБов.

Также враг совершил удары БпЛА, FPV-дронами по территории Сумщины. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Великописаревской громаде поврежден комбайн;

в Сумской громаде повреждены административное помещение, нежилые помещения, хозяйственные постройки, магазины, 6 легковых автомобилей, объекты гражданской инфраструктуры, двухэтажный частный жилой дом;

в Ворожбянской громаде повреждены нежилые помещения и частный дом;

в Речковской громаде повреждены 4 домовладения, объекты гражданской инфраструктуры;

в Николаевской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Тростянецкой громаде повреждены нежилые здания.

Из приграничных громад за сутки эвакуированы 186 человек.

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