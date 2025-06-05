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Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Два человека получили ранения
В течение суток, с утра 4 июня до утра 5 июня 2025 года, российские войска совершили почти 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 территориальных громадах Сумской области. Воздушная тревога продолжалась 16 часов 26 минут.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
Вследствие российских обстрелов территории области в течение суток есть раненые среди мирных жителей:
- В Сумской громаде в результате атаки БпЛА ранен 1 гражданский человек 1982 г.р;
- В Речковской громаде в результате ударов КАБов ранения получил 1 гражданский человек 2011 г.р.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы и сбрасывания ВОГ с БпЛА:
- почти 30 сбрасываний ВОГ с БПЛА;
- более 20 ударов КАБов.
Также враг совершил удары БпЛА, FPV-дронами по территории Сумщины. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Великописаревской громаде поврежден комбайн;
- в Сумской громаде повреждены административное помещение, нежилые помещения, хозяйственные постройки, магазины, 6 легковых автомобилей, объекты гражданской инфраструктуры, двухэтажный частный жилой дом;
- в Ворожбянской громаде повреждены нежилые помещения и частный дом;
- в Речковской громаде повреждены 4 домовладения, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Николаевской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Тростянецкой громаде повреждены нежилые здания.
Из приграничных громад за сутки эвакуированы 186 человек.
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igor romanenko #506975
показать весь комментарий05.06.2025 10:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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