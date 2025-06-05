Доба на Сумщині: найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Дві людини дістали поранення

Протягом доби, з ранку 4 червня до ранку 5 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах Сумської області. Повітряна тривога тривала 16 годин 26 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранені серед мирних жителів:

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено 1 цивільну особу 1982 р.н;

У Річківській громаді внаслідок ударів КАБів поранення отримала 1 цивільна особа 2011 р.н.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА:

майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 20 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Великописарівській громаді пошкоджено комбайн;

у Сумській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові приміщення, господарські будівлі, магазини, 6 легкових автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури, двоповерховий приватний житловий будинок;

у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення та приватний будинок;

у Річківській громаді пошкоджено 4 домоволодіння, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Миколаївській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлові будівлі.

З прикордонних громад за добу евакуйовано 186 людей.

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