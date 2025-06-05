221 0
Доба на Сумщині: найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Дві людини дістали поранення
Протягом доби, з ранку 4 червня до ранку 5 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах Сумської області. Повітряна тривога тривала 16 годин 26 хвилин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранені серед мирних жителів:
- У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено 1 цивільну особу 1982 р.н;
- У Річківській громаді внаслідок ударів КАБів поранення отримала 1 цивільна особа 2011 р.н.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА:
- майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;
- понад 20 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді пошкоджено комбайн;
- у Сумській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові приміщення, господарські будівлі, магазини, 6 легкових автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури, двоповерховий приватний житловий будинок;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення та приватний будинок;
- у Річківській громаді пошкоджено 4 домоволодіння, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Миколаївській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлові будівлі.
З прикордонних громад за добу евакуйовано 186 людей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль