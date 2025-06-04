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Новини Удар по Сумах
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Удар РФ по Сумах 3 червня: кількість загиблих зросла до 5

Удар Росії по Сумах 3 червня

Унаслідок російського удару по Сумах 3 червня кількість загиблих зросла до 5 осіб.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, до пʼяти зросла кількість жертв внаслідок російського удару по Сумській громаді 3-го червня У лікарні померла 86-річна постраждала. Співчуття близьким та рідним загиблих внаслідок збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.

4 червня у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.

Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862) Суми (915) жертви (1814) Сумський район (261)


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Трамп з Вольцем, знову щось там балакати будуть, про ПОМИЛКУ і два тижні для прутіна! І так, упродовж 100 днів, їх сидіння в Білому домі! Помилка…! Вони, і самі з цим згодні, ПОМИЛКА….! А увесь Світ каже, що це УБИВСТВО прутіним, Українців, з 2014 року! Тобто, оці двоє ХРИСТИЯН з США, не розуміють, те, що є ОЧЕВИДНИМ для усього Світу, з 2014 року!
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04.06.2025 15:58 Відповісти
 
 