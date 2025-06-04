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Удар РФ по Сумах 3 червня: кількість загиблих зросла до 5
Унаслідок російського удару по Сумах 3 червня кількість загиблих зросла до 5 осіб.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, до пʼяти зросла кількість жертв внаслідок російського удару по Сумській громаді 3-го червня У лікарні померла 86-річна постраждала. Співчуття близьким та рідним загиблих внаслідок збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.
4 червня у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар04.06.2025 15:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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