Росіяни повторно атакували Суми "Шахедом"

У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про рух БпЛА з півночі.

В.о. міського голови Кобзар заявив: "Знову приліт "Шахеда" в місті Суми, знову практично в те ж саме місце. Інформації про поранених наразі надати не можемо, тому що тільки що пролунав вибух".

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