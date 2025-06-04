Росіяни повторно атакували Суми "Шахедом"
У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про рух БпЛА з півночі.
В.о. міського голови Кобзар заявив: "Знову приліт "Шахеда" в місті Суми, знову практично в те ж саме місце. Інформації про поранених наразі надати не можемо, тому що тільки що пролунав вибух".
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Vitaliy ua
показати весь коментар04.06.2025 12:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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