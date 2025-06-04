УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11531 відвідувач онлайн
Новини Атака БпЛА на Суми Удар по Сумах
1 147 1

Росіяни повторно атакували Суми "Шахедом"

Російські БпЛА атакують Суми 4 червня 2025 року

У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про рух БпЛА з півночі.

В.о. міського голови Кобзар заявив: "Знову приліт "Шахеда" в місті Суми, знову практично в те ж саме місце. Інформації про поранених наразі надати не можемо, тому що тільки що пролунав вибух".

Читайте: Вчорашній удар РФ по Сумах: 6 людей досі у важкому стані, серед них - троє дітей

Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862) Суми (915) Сумський район (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.06.2025 12:01 Відповісти
 
 