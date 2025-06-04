Россияне повторно атаковали Сумы "шахедом"
В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили о движении БПЛА с севера.
И.о. городского головы Кобзарь заявил: "Снова прилет "шахеда" в городе Сумы, снова практически в то же самое место. Информации о раненых пока предоставить не можем, потому что только что был взрыв".
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Vitaliy ua
показать весь комментарий04.06.2025 12:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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