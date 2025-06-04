РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12233 посетителя онлайн
Новости Атака БПЛА на Сумы Удар по Сумам
1 168 1

Россияне повторно атаковали Сумы "шахедом"

Российские БПЛА атакуют Сумы 4 июня 2025 года

В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили о движении БПЛА с севера.

И.о. городского головы Кобзарь заявил: "Снова прилет "шахеда" в городе Сумы, снова практически в то же самое место. Информации о раненых пока предоставить не можем, потому что только что был взрыв".

Читайте: Вчерашний удар РФ по Сумах: 6 человек до сих пор в тяжелом состоянии, среди них - трое детей

Автор: 

обстрел (27784) Сумская область (3309) Сумы (1176) Сумский район (258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.06.2025 12:01 Ответить
 
 