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Новости Удар по Сумам
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Вчерашний удар РФ по Сумам: 6 человек до сих пор в тяжелом состоянии, среди них - трое детей

Россияне нанесли удар по Сумам 3 июня 2025 года. Что известно о последствиях

После вчерашнего удара по Сумской громаде в тяжелом состоянии находятся шестеро пострадавших, среди них - трое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, одного ребенка готовят к транспортировке в "Охматдет" для дальнейшего лечения.

Всего за медицинской помощью обратились 30 человек. В стационаре сейчас находятся 16 пострадавших.

Спасибо медикам, которые делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не меняет своего поведения, когда не боится последствий своих действий, - Зеленский об обстреле Сум. ВИДЕО

Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах.

В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.

Автор: 

дети (6569) обстрел (27784) Сумская область (3309) Сумы (1176) Сумский район (258)


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Келог з Трампом вважають це буденністю
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04.06.2025 10:52 Ответить
Келог з Трампом переживають за американців, щоб ця, зіскочена з котушок потвора не застосувала ядерну зброю проти США. Вони керівники держави США, а не України. А про Україну мали думати самі українці, але як виявилося, вони не дуже хотіли думати, а піддалися пропаганді телеканалу "1+1", який належить медведукам-коломойським і іншим помийкам, вибрали мародерів, крадунів і корупціонерів вищої гільдії, які навіть під час війни крали, крадуть і будуть красти, а нарід відволікати на брехню проти лідера опозиції, який піклувався і піклується за Україну і українців. Якось так.
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04.06.2025 11:42 Ответить
Я моглаб з чимось погодитись, але це повга маячня про те що росія вдарить ядеркою по США. Ну припиніть вже цю рашитську маячню!
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04.06.2025 11:55 Ответить
Як встане так і ляже. Від россії мокрого місця не залишиться у такому випадку.
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04.06.2025 12:29 Ответить
Від Андріївки (окупована 03.06.25) до північної частини Сум (Ковпаківський р-н) всього 20 км. З цієї відстані можна обстрілювати ствольною артилерією і РСЗО, що вже і почалось. Гірша ситуація тільки в Херсоні. Курська, а точніше сумська операція вдалася, як і все за що береться Zелена "влада".
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04.06.2025 13:27 Ответить
 
 