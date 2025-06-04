Вчерашний удар РФ по Сумам: 6 человек до сих пор в тяжелом состоянии, среди них - трое детей

После вчерашнего удара по Сумской громаде в тяжелом состоянии находятся шестеро пострадавших, среди них - трое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, одного ребенка готовят к транспортировке в "Охматдет" для дальнейшего лечения.

Всего за медицинской помощью обратились 30 человек. В стационаре сейчас находятся 16 пострадавших.

Спасибо медикам, которые делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей громады.

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Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах.

В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.