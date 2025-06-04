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Вчерашний удар РФ по Сумам: 6 человек до сих пор в тяжелом состоянии, среди них - трое детей
После вчерашнего удара по Сумской громаде в тяжелом состоянии находятся шестеро пострадавших, среди них - трое детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, одного ребенка готовят к транспортировке в "Охматдет" для дальнейшего лечения.
Всего за медицинской помощью обратились 30 человек. В стационаре сейчас находятся 16 пострадавших.
Спасибо медикам, которые делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей громады.
Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах.
В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.
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Nika Vesela
показать весь комментарий04.06.2025 10:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Поділля16
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Nika Vesela
показать весь комментарий04.06.2025 11:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dmitriy Ivananets
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Макар #591193
показать весь комментарий04.06.2025 13:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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