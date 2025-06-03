Путин не меняет свое поведение, когда не боится последствий своих действий, - Зеленский об обстреле Сум. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в очередной раз подчеркнул, что Россия будет хотеть завершить войну только под давлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сейчас на Сумщине врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены российским ударом. Реактивная артиллерия против обычного города - просто по улице россияне ударили, по обычным жилым домам. Отбросы. К сожалению, четыре человека были убиты именно этим ударом. Мои соболезнования родным. Почти 30 человек ранены, и среди них трое детей.

В течение дня почти по всей территории нашего государства были воздушные тревоги, были удары. Фактически не было дней без убийств все это время, пока Соединенные Штаты Америки, Европа, другие мировые субъекты требуют от России прекратить огонь и договариваться, чтобы закончить войну. Четкая настроенность России на войну - и они эту свою настроенность доказывают и ударами, и своими заявлениями - все это аргументы, чтобы были новые санкции против России, жесткие санкции.

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Я хочу поблагодарить всех американцев, всех европейцев, которые поддерживают такой путь принуждения России к миру, это очень важно. Путин не меняет свое поведение, когда не боится последствий своих действий. Россия должна чувствовать, что такое война. Россия должна нести убытки от войны. Они должны реально почувствовать, что продолжение войны будет иметь для них разрушительные последствия", - подчеркнул Зеленский.