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Новини Удар по Сумах
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Вчорашній удар РФ по Сумах: 6 людей досі у важкому стані, серед них - троє дітей

Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Після вчорашнього удару по Сумській громаді у важкому стані перебувають шестеро постраждалих, серед них - троє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування.

Загалом по медичну допомогу звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих.

Дякуємо медикам, які роблять усе можливе, щоб урятувати життя і здоров’я мешканців громади.

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Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.

У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.

Автор: 

діти (5144) обстріл (29105) Сумська область (3862) Суми (915) Сумський район (261)


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Келог з Трампом вважають це буденністю
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04.06.2025 10:52 Відповісти
Келог з Трампом переживають за американців, щоб ця, зіскочена з котушок потвора не застосувала ядерну зброю проти США. Вони керівники держави США, а не України. А про Україну мали думати самі українці, але як виявилося, вони не дуже хотіли думати, а піддалися пропаганді телеканалу "1+1", який належить медведукам-коломойським і іншим помийкам, вибрали мародерів, крадунів і корупціонерів вищої гільдії, які навіть під час війни крали, крадуть і будуть красти, а нарід відволікати на брехню проти лідера опозиції, який піклувався і піклується за Україну і українців. Якось так.
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04.06.2025 11:42 Відповісти
 
 