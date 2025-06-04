Вчорашній удар РФ по Сумах: 6 людей досі у важкому стані, серед них - троє дітей

Після вчорашнього удару по Сумській громаді у важкому стані перебувають шестеро постраждалих, серед них - троє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування.

Загалом по медичну допомогу звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих.

Дякуємо медикам, які роблять усе можливе, щоб урятувати життя і здоров’я мешканців громади.

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Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.

У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.