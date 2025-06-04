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Удар РФ по Сумам 3 июня: число погибших возросло до 5
В результате российского удара по Сумах 3 июня количество погибших возросло до 5 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, до пяти возросло количество жертв в результате российского удара по Сумской громаде 3-го июня В больнице умерла 86-летняя пострадавшая. Соболезнования близким и родным погибших в результате вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах.
4 июня в Сумской городской территориальной общине объявлен День траура.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий04.06.2025 15:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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