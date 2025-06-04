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Новости Удар по Сумам
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Удар РФ по Сумам 3 июня: число погибших возросло до 5

Удар России по Сумам 3 июня

В результате российского удара по Сумах 3 июня количество погибших возросло до 5 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, до пяти возросло количество жертв в результате российского удара по Сумской громаде 3-го июня В больнице умерла 86-летняя пострадавшая. Соболезнования близким и родным погибших в результате вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах.

4 июня в Сумской городской территориальной общине объявлен День траура.

Автор: 

обстрел (27784) Сумская область (3309) Сумы (1176) жертвы (2094) Сумский район (258)


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Трамп з Вольцем, знову щось там балакати будуть, про ПОМИЛКУ і два тижні для прутіна! І так, упродовж 100 днів, їх сидіння в Білому домі! Помилка…! Вони, і самі з цим згодні, ПОМИЛКА….! А увесь Світ каже, що це УБИВСТВО прутіним, Українців, з 2014 року! Тобто, оці двоє ХРИСТИЯН з США, не розуміють, те, що є ОЧЕВИДНИМ для усього Світу, з 2014 року!
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04.06.2025 15:58 Ответить
 
 