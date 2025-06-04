Удар РФ по Сумам 3 июня: число погибших возросло до 5

В результате российского удара по Сумах 3 июня количество погибших возросло до 5 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, до пяти возросло количество жертв в результате российского удара по Сумской громаде 3-го июня В больнице умерла 86-летняя пострадавшая. Соболезнования близким и родным погибших в результате вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах.

4 июня в Сумской городской территориальной общине объявлен День траура.