Рютте: НАТО должно согласовать обязательства по обороне и поддержке Украины до саммита в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса должны согласовать конкретные оборонные цели до саммита в Гааге, в частности по увеличению расходов на оборону, расширению производства вооружений и продолжению помощи Украине.

Об этом он сообщил во время встречи министров обороны стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я прогнозирую, что мы договоримся об этих целях. Это важная составляющая подготовки к саммиту в Гааге. Мы хотим выйти на него с обязательствами по увеличению оборонных расходов, усилению производства и, конечно, продолжению поддержки Украины", - сказал Рютте.

По его словам, сегодня также запланировано заседание Совета НАТО-Украина с участием министров обороны, в частности министра обороны Украины Рустема Умерова и Верховной представительницы ЕС Каи Каллас.

Комментируя короткую продолжительность визита американских представителей, Рютте подчеркнул, что это не имеет значения: "Дело не в количестве встреч. Дело в обязательствах. А они со стороны США, министра Хегсета и президента - непоколебимы".

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