УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11578 відвідувачів онлайн
Новини Саміт НАТО у Гаазі
299 0

Рютте: НАТО має узгодити зобов’язання щодо оборони та підтримки України до саміту в Гаазі

Марк Рютте на форумі у Давосі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу мають узгодити конкретні оборонні цілі до саміту в Гаазі, зокрема щодо збільшення витрат на оборону, розширення виробництва озброєнь і продовження допомоги Україні.

Про це він повідомив під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я прогнозую, що ми домовимося про ці цілі. Це важлива складова підготовки до саміту в Гаазі. Ми хочемо вийти на нього зі зобов’язаннями щодо збільшення оборонних витрат, посилення виробництва і, звичайно, продовження підтримки України", - сказав Рютте.

За його словами, сьогодні також заплановано засідання Ради НАТО-Україна за участі міністрів оборони, зокрема міністра оборони України Рустема Умєрова та Верховної представниці ЄС Каї Каллас.

Коментуючи коротку тривалість візиту американських представників, Рютте підкреслив, що це не має значення: "Справа не в кількості зустрічей. Справа в зобов’язаннях. А вони з боку США, міністра Гегсета та президента - непохитні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про витрати на оборону: Якщо Росія переможе - у вас залишаться гроші, але будете говорити російською

Автор: 

оборона (4825) підтримка (626) Рютте Марк (429) війна в Україні (4685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 