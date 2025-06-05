Рютте: НАТО має узгодити зобов’язання щодо оборони та підтримки України до саміту в Гаазі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу мають узгодити конкретні оборонні цілі до саміту в Гаазі, зокрема щодо збільшення витрат на оборону, розширення виробництва озброєнь і продовження допомоги Україні.

Про це він повідомив під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я прогнозую, що ми домовимося про ці цілі. Це важлива складова підготовки до саміту в Гаазі. Ми хочемо вийти на нього зі зобов’язаннями щодо збільшення оборонних витрат, посилення виробництва і, звичайно, продовження підтримки України", - сказав Рютте.

За його словами, сьогодні також заплановано засідання Ради НАТО-Україна за участі міністрів оборони, зокрема міністра оборони України Рустема Умєрова та Верховної представниці ЄС Каї Каллас.

Коментуючи коротку тривалість візиту американських представників, Рютте підкреслив, що це не має значення: "Справа не в кількості зустрічей. Справа в зобов’язаннях. А вони з боку США, міністра Гегсета та президента - непохитні".

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