Семья Героя Украины Цебрия собирает средства на ремонт автомобиля для боевого подразделения
Семья Героя Украины Александра Цебрия собирает средства на ремонт автомобиля, который используется для выполнения боевых задач на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня тебе исполнилось бы 51... Помню прошлый год, твой юбилей. Ты был бесконечно счастлив, что в этот день с помощью всех неравнодушных удалось собрать больше миллиона и приобрести дроны для своего батальона.
Александр погиб защищая нашу землю, наше завтра. Я знаю, как были важны для него его побратимы, которые за время службы стали для него родными. Он всегда заботился о своих, тех, кого он называл братьями, с кем делил кусок хлеба и все тяготы службы.
Сейчас ребятам срочно нужна помощь. Вышел из строя автомобиль, на котором эвакуировали раненых, доставляли боеприпасы и все необходимое нашим ребятам на позиции.
Поэтому, в этот день наша семья открывает сбор. Все средства пойдут на ремонт, чтобы авто могло снова помогать нашим воинам выполнять боевые задачи и возвращаться живыми", - говорится в заметке.
Реквизиты для помощи:
Mono
На ремонт автомобиля
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