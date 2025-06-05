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Новости Сбор средств на помощь ВСУ
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Семья Героя Украины Цебрия собирает средства на ремонт автомобиля для боевого подразделения

Семья Героя Украины Александра Цебрия собирает средства на ремонт автомобиля, который используется для выполнения боевых задач на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня тебе исполнилось бы 51... Помню прошлый год, твой юбилей. Ты был бесконечно счастлив, что в этот день с помощью всех неравнодушных удалось собрать больше миллиона и приобрести дроны для своего батальона.

Цебрий с побратимами

Александр погиб защищая нашу землю, наше завтра. Я знаю, как были важны для него его побратимы, которые за время службы стали для него родными. Он всегда заботился о своих, тех, кого он называл братьями, с кем делил кусок хлеба и все тяготы службы.

Сейчас ребятам срочно нужна помощь. Вышел из строя автомобиль, на котором эвакуировали раненых, доставляли боеприпасы и все необходимое нашим ребятам на позиции.

Поэтому, в этот день наша семья открывает сбор. Все средства пойдут на ремонт, чтобы авто могло снова помогать нашим воинам выполнять боевые задачи и возвращаться живыми", - говорится в заметке.

сбор средств семьей Цебрия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию (посмертно)

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сбор средств семьей Цебрия

Также читайте: Экс-мэр Умани и командир пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александр Цебрий погиб в бою против оккупантов

Автор: 

помощь (7872) сбор (308) Цебрий Александр (23)


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А командир звертався до мін оборони, чи до комбату, чи до міськради будь-якої? Ні? Чому? Чому в держави є 300 мільйонів в Харкові на ЧАСТКОВЕ відновлення фасаду "кафе-їдальні" а на армію 50 тисяч гривень немає?
Чи це знову іпсо? Заїбали вже. Запитуйте з влади, а не лізьте до кишень простим людям.
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05.06.2025 17:47 Ответить
Особисто в тебе ніхто нічого не просить. Якщо будемо чекати подачку виключно від влади ... будемо говорити кацапсячим язиком.
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05.06.2025 17:53 Ответить
Це не подачка від влади,це гроші платників податків України. Тоді питання,якщо ці мародери зелені будуть красти гроші таким темпом то на хіба вони нам? А в результаті будете говорити кацапським язиком. То на яку країну працює ця недовлада?
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05.06.2025 18:16 Ответить
Сидиш в Німеччині -- то сиди тихо. В твого собачого рила ніхто нічого не просить.
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05.06.2025 18:00 Ответить
 
 