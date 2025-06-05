Родина Героя України Цебрія збирає кошти на ремонт автомобіля для бойового підрозділу
Родина Героя України Олександра Цебрія збирає кошти на ремонт автомобіля, який використовується для виконання бойових завдань на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні тобі виповнилося б 51… Пам’ятаю минулий рік, твій ювілей. Ти був безмежно щасливий, що в цей день за допомогою всіх небайдужих вдалося зібрати більше мільйону і придбати дрони для свого батальйону.
Олександр загинув захищаючи нашу землю, наше завтра. Я знаю, які були важливі для нього його побратими і за час служби стали для нього рідними. Він завжди дбав за своїх, тих, кого він називав братами, з ким ділив кусок хліба і всі тяготи служби.
Зараз хлопцям терміново потрібна допомога. Вийшов з ладу автомобіль, на якому евакуювали поранених, доставляли боєприпаси і все необхідне нашим хлопцям на позиції.
Тому, в цей день наша родина відкриває збір. Всі кошти підуть на ремонт, щоб авто могло знову допомагати нашим воїнам виконувати бойові завдання і повертатися живими", - ідеться у дописі.
Реквізити для допомоги:
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На ремонт автомобіля
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