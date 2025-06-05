УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9869 відвідувачів онлайн
Новини Збір коштів на допомогу ЗСУ
488 5

Родина Героя України Цебрія збирає кошти на ремонт автомобіля для бойового підрозділу

Родина Героя України Олександра Цебрія збирає кошти на ремонт автомобіля, який використовується для виконання бойових завдань на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тобі виповнилося б 51… Пам’ятаю минулий рік, твій ювілей. Ти був безмежно щасливий, що в цей день за допомогою всіх небайдужих вдалося зібрати більше мільйону і придбати дрони для свого батальйону.

Цебрій з побратимами

Олександр загинув захищаючи нашу землю, наше завтра. Я знаю, які були важливі для нього його побратими і за час служби стали для нього рідними. Він завжди дбав за своїх, тих, кого він називав братами, з ким ділив кусок хліба і всі тяготи служби.

Зараз хлопцям терміново потрібна допомога. Вийшов з ладу автомобіль, на якому евакуювали поранених, доставляли боєприпаси і все необхідне нашим хлопцям на позиції.

Тому, в цей день наша родина відкриває збір. Всі кошти підуть на ремонт, щоб авто могло знову допомагати нашим воїнам виконувати бойові завдання і повертатися живими", - ідеться у дописі.

збір коштів родиною Цебрія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України ексмеру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію (посмертно)

Реквізити для допомоги:

Mono⬇️

На ремонт автомобіля

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8cHysmaRiq

💳Номер картки банки

4441 1111 2105 0292

ПриватБанк⬇️

https://www.privat24.ua/send/hcykj

збір коштів родиною Цебрія

Також читайте: Ексмер Умані та командир кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександр Цебрій загинув у бою проти окупантів

Автор: 

допомога (8442) збір (343) Цебрій Олександр (23)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А командир звертався до мін оборони, чи до комбату, чи до міськради будь-якої? Ні? Чому? Чому в держави є 300 мільйонів в Харкові на ЧАСТКОВЕ відновлення фасаду "кафе-їдальні" а на армію 50 тисяч гривень немає?
Чи це знову іпсо? Заїбали вже. Запитуйте з влади, а не лізьте до кишень простим людям.
показати весь коментар
05.06.2025 17:47 Відповісти
Особисто в тебе ніхто нічого не просить. Якщо будемо чекати подачку виключно від влади ... будемо говорити кацапсячим язиком.
показати весь коментар
05.06.2025 17:53 Відповісти
Це не подачка від влади,це гроші платників податків України. Тоді питання,якщо ці мародери зелені будуть красти гроші таким темпом то на хіба вони нам? А в результаті будете говорити кацапським язиком. То на яку країну працює ця недовлада?
показати весь коментар
05.06.2025 18:16 Відповісти
якби це була українська влада,волонтери возили лише цукерки та морозиво,яких нема в списках на закупівлі від армії
показати весь коментар
05.06.2025 18:40 Відповісти
Сидиш в Німеччині -- то сиди тихо. В твого собачого рила ніхто нічого не просить.
показати весь коментар
05.06.2025 18:00 Відповісти
 
 