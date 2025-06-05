РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11347 посетителей онлайн
Новости Ломаченко завершил карьеру боксера
3 579 76

Боксер Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры

ломаченко

Известный украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу спортсмена в фейсбуке.

"В жизни любого боксера происходит момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал", - сказал Ломаченко.

Достижения Ломаченко в боксе:

  • Становился победителем Олимпиады в 2008 и 2012 годах.
  • На профессиональном ринге владел поясами чемпиона мира в трех весовых категориях: полулегком, втором полулегком и легком дивизионах

Также смотрите: Усик защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии в области "право". ВИДЕО

Автор: 

бокс (598) Ломаченко Василий (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Зкачапщене бидло... за руським кораблем.
показать весь комментарий
05.06.2025 18:55 Ответить
+25
Чумусь зовсім не соромно. Захисники гинуть, а він з кацапами хороводи водить. Манкурт.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:01 Ответить
+15
Ломаченко зі скандальним митрополитом московської церкви Лонгином.
показать весь комментарий
05.06.2025 18:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну не скажи. Який український боксер двічі ставав чемпіоном Олімпійських ігр?
показать весь комментарий
05.06.2025 18:57 Ответить
Ти можеш ставати хоть Гуру, яле коли стоїть питання виживання нації, держави, ти не повинен підспівувати ворогу. Зустріну в Києві плюну в харю.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:03 Ответить
Тобто ти ліквідував всі перепони, вирішив всі питання на шляху виживання нації, держави, залишився один Вася Ломаченко? Де тільки беруться такі ДЛБ-би, як ти? Ви що, вегетативним способом розмножуєтесь?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:11 Ответить
Не буду писати, що робив і роблю, але якщо не хочеш боротися, то хоч не підігруй вогору. Що там в Молдові? Готові путлєру чоботи цілувати?
показать весь комментарий
05.06.2025 20:13 Ответить
Фігня! Ось партайнгеноссе Адольф Алоізович, той і картини писав (до сих пір продаються), і проводив Олімпійські ігри в 1936 році, і архітектурні проекти робив, і собак любив. Теж достойний поваги. Мабуть бідьше ніж васька лома, чи не так?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:04 Ответить
А подувмати своєю головою можеш, чи ти нею тільки їси? Вася не знищував 56 млн. людей, як це зробив Гітлер. Натомість збирав повні зали глядачів, які добровільно приходили на його поєдинки.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:13 Ответить
Ти тільки передивись, які натовпи збирав Адольф Алоїзович, васі і не снилося.
А 56 млн. так то Адік з союзником Йосьою (він же Коба, він же Джугашвілі,він же сталін) повинні поділити, коли почали 2-гу СВ. Адік хоть чесний злочинець і ти правий, порівнювати васю з гітлером не коректно, бо для останнього це велика образа порівняння з цим слизьким путінососом.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:19 Ответить
Агаж, він лише толерував винищенню українців.
Ти забув що толерування геноциду є злочином. Запитай у Лені Ріфеншталь.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:22 Ответить
голубь мира тоже хороший
просто тихо срал на головы
показать весь комментарий
05.06.2025 20:18 Ответить
Українский?
Він боксер совєтського патріархату.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:18 Ответить
він і його родина російські хвойди
показать весь комментарий
05.06.2025 19:59 Ответить
При чому тут російські? Росіяни- громадяни України воюють проти вудалак Пуйла так само, як і українці, так само гинуть і так само стають Героями України, нерідко "посмертно". В той час як тисячі щирих українців воюють в Теробороні Монако і на Чеському і Польському фронтах.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:25 Ответить
Найбільшу кількість олімпійських медалей серед українських спортсменів здобула фехтувальниця Ольга Харлан, яка є справжньою патріоткою України. Тоді як Ломаченко лише формально українець, а фактично малорос
показать весь комментарий
05.06.2025 20:06 Ответить
Зкачапщене бидло... за руським кораблем.
показать весь комментарий
05.06.2025 18:55 Ответить
Тобі повинно бути ганьба за свої слова.
показать весь комментарий
05.06.2025 18:58 Ответить
А тобі за твої.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:00 Ответить
Чумусь зовсім не соромно. Захисники гинуть, а він з кацапами хороводи водить. Манкурт.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:01 Ответить
Лапоть смердючий.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:19 Ответить
Якщо б кацапи Усику будинок в Бучі не обісрали, був би як Вася. А то на ліжку, кімнатах наложили куч, то трохи очі відкрилися.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:05 Ответить
він не розумів, коли йому багато років срали у голову, тому зараз його розуміння, що йому насрали в його будинку на ліжко, по великому рахунку нічого не вартує.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:19 Ответить
усік у важчій ваговій категорії, тому у нього флюгер більшої площі, і під постійним вітром зі скрипом, але ж розвернувся.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:06 Ответить
В Усика сім'я в Криму була, коли «дешевенькі» типу діан панчєнко плигали коло нього з питанням: «Скажі чєй Крим !!» (де зараз ті «діани панчєнки»... )

А Усик відповів достойно:
28.02.2022. Боксер-чемпіон Усик вступив до територіальної оборони.
Олександр вирішив захищати батьківщину зі зброєю в руках.

показать весь комментарий
05.06.2025 19:36 Ответить
якщо боксера довго *******, та ще й насрати у ліжко в його будинку, то можно схилити на правильний бік. Ніхто ж цього не заперечує. Просто частині суспільтва для розуміння хто ворог, достатньо інформаційного лайна десять років тому, а не реального вчора у своєму будинку.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:06 Ответить
В перерві між боями на передовій бере участь в боксерських поєдинках.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:01 Ответить
О, як ти відразу стрілки на Усика перевів.
Шо, досі палає, від того, що бабло на Ф'юрі просрав?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:21 Ответить
Розтрижеться і отримає посвідчення рпц/фсб.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:23 Ответить
в палітєку пайдьот.
показать весь комментарий
05.06.2025 18:58 Ответить
А що,думаєте навіть кандидатську дисертацію як Усик не захистить?Зразу минуючи науку в політику?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:06 Ответить
для цього кандидатська зовсім не обовязкова - кейс тедєєва як приклад. Колишній його помічник може підтвердити. Достатньо навіть досвіду управління бутіком з продажу бюстгалтерів.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:12 Ответить
До єдиноросоотсосів...
показать весь комментарий
05.06.2025 19:11 Ответить
але через ТЦК

показать весь комментарий
05.06.2025 19:32 Ответить
Ломаченко зі скандальним митрополитом московської церкви Лонгином.
показать весь комментарий
05.06.2025 18:58 Ответить
ех Вася Вася...
показать весь комментарий
05.06.2025 19:05 Ответить
На Ломаченка великий вплив має його батько, звідси і таке відношення Васі до РПЦ. Сам-то Вася крім боксу нічого в житті не бачив і ні в чому не розуміється. Такими легко маніпулювати. От російські попи і натрапили на "золоту жилу".
показать весь комментарий
05.06.2025 19:05 Ответить
Багато пропускав
показать весь комментарий
05.06.2025 19:09 Ответить
За таких осіб, як Ломаченко,які мають вплив на суспільну думку, українська держава повинна боротися. Хто розповість, як українська держава боролась за Ломаченка?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:46 Ответить
Угу, один фацет хотів навчити вовка харчуватися овочами... І дуже за це боровся.
Закінчилось тим, що вовк його з'їв.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:02 Ответить
Так само, як Ломаченко боровся за українську державу.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:02 Ответить
і що - в кацапопопики фсб подасться....
показать весь комментарий
05.06.2025 18:59 Ответить
це буже майбутня смєна дмитруку у парламенті. Сонатри проголосують.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:02 Ответить
Подастся в монахи мовсковитського сатанату. 100%.
Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру. Василь також написав про «гоніння» російською мовою.

Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП Лонгіном (Михайлом Жаром), який отримав підозру від Служби безпеки України.

Фото з ним атлет опублікував на https://www.facebook.com/share/p/15ThsEgo85/ своїй сторінці у Фейсбуці.Ломаченко також підписав світлину словами з біблійного уривка російською мовою.
Фото від 27.05.2025 року. Брати, мать їх ...
показать весь комментарий
05.06.2025 19:00 Ответить
Хоч ікону з них малюй.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:09 Ответить
Так, злилися на радощах в екстазі, бо полковник ФСБ в рясі повідомив, що вася отримує звання капітана ФСБ та тепле місце в церкві десь в Криму.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:14 Ответить
Родіна завёт?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:00 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 19:04 Ответить
"Ех, Вася!!!"
З кацапами "така любовь, така любовь.."
показать весь комментарий
05.06.2025 19:07 Ответить
А тут вася ( ну і назвав же "папа толя", прям, як верблюда) зняв відео з кацапським спецназом і це в той час, як ці спецназовці вбивали українських дітей. СВОЛОТА !!!
показать весь комментарий
05.06.2025 19:08 Ответить
Ти ж, напевне розумієш,що Вася особисто не знімав це відео. А от з тим, хто його Васі підсунув не помішало б розібратися. Вася у всьому, що не стосується боксу- чистий лист, пиши , що хочеш. От ФСБешні попи і скористалися цим.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:42 Ответить
У своїй прощальній промові 37-річний ломаченко подякував Богові, батькові, родині, США, але жодного слова не сказав про Україну та її захисників.
В такому разі і українцям немає до нього ніяких симпатій.
Як я вже писав, - Васі пір'їну в сраку і попутного вітру на)(уй, а його адептам ще далі.
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. (Народна мудрість). Все! від мене ні слова,можеш не старатися. В ігнор!
показать весь комментарий
05.06.2025 19:55 Ответить
В прощальному слові Ломаченко пдякував всім,хто був безпосередньо причетний до його боксерської кар'єри, яку він щойно закінчив, і всім їм подякував. Що не так? В нього ще буде час висловитися по всіх інших екзистенційних питаннях.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:11 Ответить
Підкажи, який прапор держить в руці Ломаченко на фотографії?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:48 Ответить
Підкажіть а з ким ото воно стоїть в рясі і що тримає в руках?!?! Невийобуйся, підкажі, бо не видно!!!🤡😅🤪🤣
показать весь комментарий
05.06.2025 21:03 Ответить
хто він для України, щоб коментувати його вибрики?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:09 Ответить
Вася, пір'ну в сраку і попутного вітру! Українська багатостраждальна земля звільниться ще від одного кацапа!
показать весь комментарий
05.06.2025 19:13 Ответить
Так пірни, не обіцяй, що пірнеш, а просто пірни в сраку, а не займайся оббльовуванням достойної людини.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:50 Ответить
П Н Х, бидло!
показать весь комментарий
05.06.2025 19:57 Ответить
Ну, виконай обіцяне, пірни в сраку. Сам же наобіцяв (читай вище). Видно для тебе це не вперше. Можливо ти, навіть двократний олімпійський чемпіон по пірнанню в сраку . Заодно розповіш про враження від подорожі і чи був попутний вітер. Слово джентельмена треба виконувати.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:16 Ответить
Шо цікаво, ви один на форумі захищаєте *************** боксера, з усіма посварились!!!!😆😂😅🤪🤣
показать весь комментарий
05.06.2025 21:06 Ответить
Чим достойний? Вміє боксувати, це таке достоїнство? Без цього людство не вижило б.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:07 Ответить
Гарний боксер і просто храбрий мужик, який має свою думку і не йде на поводу у натовпу...
показать весь комментарий
05.06.2025 19:20 Ответить
Хоробрі чоловіки в ЗСУ боронять Україну, чмо ти кацапське!
показать весь комментарий
05.06.2025 19:44 Ответить
"Хоробрі чоловіки в ЗСУ боронять Україну," -це цитата. Треба було добавити: в Варшавським пивбарах.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:52 Ответить
ВаТся.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:26 Ответить
і подався в моспархатний монастир ?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:31 Ответить
Правильно зробив)бо з огляду на те ,як себе вів останні десять років за межами рингу,вказують на те ,що суперники хоч і били мало,але били точно)
показать весь комментарий
05.06.2025 20:04 Ответить
Невже буде продавати ладанки з ****** ?
показать весь комментарий
05.06.2025 20:17 Ответить
в палітіку пайдьот.За жизнь... Или за Будучность! а чо!!?? Удари держіт, язик...подвешен/балтается...кандидатску богсловную забацае і вперйод! Пипл... пипл таке любе....
показать весь комментарий
05.06.2025 20:24 Ответить
Тепер йому можна десь заничитись у келії московитського попа.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:27 Ответить
Подякуємо Васі і хай іде, бо це більше його історія, а не наша. ПНХ!
показать весь комментарий
05.06.2025 20:40 Ответить
То **** з тобою!!!🤣🤡😅😂🤪
показать весь комментарий
05.06.2025 20:56 Ответить
Вообще *****!!!🤡😆😅😅🤣
показать весь комментарий
05.06.2025 21:11 Ответить
А всьому виною осередок нквс в Україні який і досі не знищений, дуже багато людей вони перетворили на ломаченко ...
показать весь комментарий
05.06.2025 21:13 Ответить
 
 