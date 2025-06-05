Боксер Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры
Известный украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу спортсмена в фейсбуке.
"В жизни любого боксера происходит момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал", - сказал Ломаченко.
Достижения Ломаченко в боксе:
- Становился победителем Олимпиады в 2008 и 2012 годах.
- На профессиональном ринге владел поясами чемпиона мира в трех весовых категориях: полулегком, втором полулегком и легком дивизионах
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+30 Виктор Ле #550890
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+15 Oresta Bartka
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А 56 млн. так то Адік з союзником Йосьою (він же Коба, він же Джугашвілі,він же сталін) повинні поділити, коли почали 2-гу СВ. Адік хоть чесний злочинець і ти правий, порівнювати васю з гітлером не коректно, бо для останнього це велика образа порівняння з цим слизьким путінососом.
Ти забув що толерування геноциду є злочином. Запитай у Лені Ріфеншталь.
просто тихо срал на головы
Він боксер совєтського патріархату.
А Усик відповів достойно:
28.02.2022. Боксер-чемпіон Усик вступив до територіальної оборони.
Олександр вирішив захищати батьківщину зі зброєю в руках.
Шо, досі палає, від того, що бабло на Ф'юрі просрав?
Закінчилось тим, що вовк його з'їв.
Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру. Василь також написав про «гоніння» російською мовою.
Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП Лонгіном (Михайлом Жаром), який отримав підозру від Служби безпеки України.
Фото з ним атлет опублікував на https://www.facebook.com/share/p/15ThsEgo85/ своїй сторінці у Фейсбуці.Ломаченко також підписав світлину словами з біблійного уривка російською мовою.
Фото від 27.05.2025 року. Брати, мать їх ...
З кацапами "така любовь, така любовь.."
В такому разі і українцям немає до нього ніяких симпатій.
Як я вже писав, - Васі пір'їну в сраку і попутного вітру на)(уй, а його адептам ще далі.
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. (Народна мудрість). Все! від мене ні слова,можеш не старатися. В ігнор!