Боксер Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры

Известный украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу спортсмена в фейсбуке.

"В жизни любого боксера происходит момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал", - сказал Ломаченко.

Достижения Ломаченко в боксе:

Становился победителем Олимпиады в 2008 и 2012 годах.

На профессиональном ринге владел поясами чемпиона мира в трех весовых категориях: полулегком, втором полулегком и легком дивизионах

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