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Усик защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии в области "право". ВИДЕО

боксер Усик

Боксер Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел и получил научную степень доктора философии в области "право".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Защита диссертации на тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" состоялась 18 марта.

Усику присудили научную степень доктора философии (PhD) в области "право". Ученый совет единогласно принял это решение. Оппонентом Усика на защите был Александр Моргунов - заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ВТКА. В конце защиты никто из представителей ученого совета не имел замечаний относительно присуждения боксеру ученой степени.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент по защите научной работы.

О чем диссертация Усика?

"Диссертационная работа посвящена определению сущности и раскрытию особенностей административно-правового обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, а также разработке теоретических и практических предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование административного законодательства в соответствующей сфере", - говорится в аннотации к диссертации Усика.

В своей работе боксер должен был рассмотреть, кто именно отвечает за международное сотрудничество в спорте - как на глобальном уровне, так и внутри страны. Кроме чисто юридических вопросов, Усик также должен был анализировать, как международное сотрудничество влияет на развитие спорта в Украине и мире: какие возможности оно открывает для спортсменов, какие вызовы при этом возникают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы

Напоминаем, Александр Усик - действующий чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Автор: 

бокс (598) наука (697) Усик Александр (78)


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Топ комментарии
+54
оказывается можно много чего сделать не имея мозгов, страна чудес!
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18.03.2025 20:00
+51
Зеленський теж юрист.
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18.03.2025 20:00
+46
Я якраз хотів привести цю аналогію... Бо з Усика такий "правознавець", як і з Зеленського... Єдине, що у Усика функцій голови більше... Зеленський тільки "в неї їсть", а Усик нею ще й "удар тримає"...
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18.03.2025 20:19
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Кличко тоді академік !
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19.03.2025 11:13 Ответить
Захистив і захистив. Це не найгірше,що відбулося у країні.
До того ж порівнюючи з "захистом " ківи чи "проффесором " яником то терпимо
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19.03.2025 11:21 Ответить
У кумира и го*но сладкое, не то что у киви.
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19.03.2025 12:20 Ответить
Універ МВС...
А в інституті фізкультури дисертацій не продають.
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19.03.2025 11:26 Ответить
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19.03.2025 11:32 Ответить
Минуточку! По правилам ВАКа он должен иметь научные публикации в солидных журналах. Вот бы почитать!
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19.03.2025 11:34 Ответить
Ам, ВАКа давно нет в Украине, кажись.
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20.03.2025 08:15 Ответить
Оно теперь просто по другому называется... Как-то "Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти"
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20.03.2025 11:14 Ответить
Що це за галузь філософії "право" ? А юристи хліб будуть мати ? Чи "філософія" юриспруденції ?
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19.03.2025 11:52 Ответить
Вітаю те, що в системі цінностей видатного українського спортсмена Усика освіта та наука займають важливе місце!
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19.03.2025 12:03 Ответить
Ц е наступний президент України після Зеленського
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19.03.2025 19:22 Ответить
В УЗ свого часу призначили Генеральним директором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Афтаназів Зенко Семенович . Перша освіта Інститут фізкультури. Друга менеджмент. і ніякої спеціальної . Типу як у Г.М. Кирпи
Ну а зараз в АТ УЗ директор іноземець серб. Члени правління теж іноземці. І дивного нічого немає Керують Україною не українці
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19.03.2025 19:45 Ответить
Керує уряд та Президент...але то не українці по походженню...їм Ізраїль ближче...😁
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19.03.2025 22:12 Ответить
Після Зєлі гірше вже не буде. Одного ватніка поміняємо на іншого.
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19.03.2025 21:55 Ответить
ну, питання у мене лише одне - от на х...я йому та дисертація?! шоби шо? от, курва, для чого?!
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19.03.2025 12:10 Ответить
Пока може заробляє гроші на рингу. Потім піде директором якогось вузу чи мером Києва або до Юльки нардепом, вони таких *******, щоб імя було на слуху , та ще й тіла вумний. Корочка завжди згодиться.
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19.03.2025 22:43 Ответить
При влаштуванні на роботу віддається перевага кандидатам з наукоаими ступенями. А ще можливі доплати за наукову ступінь. Багато чого.
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20.03.2025 08:19 Ответить
Якби в Усика могли жбурляти камінці тільки ті хто за час здобуття навіть простої вищої освіти ні разу не заніс/не підмазав, то тутешні коментатори-критикани мовчали б у ганчірочку.
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19.03.2025 12:10 Ответить
Он пританцовывал на какой-то вечеринке когда говорил что никакого пояса Трампу не дарил. Еще хвастался туфлями.
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19.03.2025 12:18 Ответить
Ось ще один новоспечений доктор філософії! Цей розумніший - не йшов до ківалова...
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19.03.2025 12:37 Ответить
Знаний "університет".
Пам'ятаю, щедро повномасштабної війни там сцикухи з першого чи то другого курсу під "воровайок" витанцьовували. Навіть у "Цензорі" була стаття.
І шо?
А ніх.я...
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19.03.2025 12:56 Ответить
Bullshit artist...
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19.03.2025 13:19 Ответить
Отряд профессоров "кислых щей" от бокса (братья Клички) пополнился еще на одного человека, но с трудом читающего свой опус.
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19.03.2025 13:53 Ответить
Ну от навіщо Олександру цей зашквар з псевдо дисертацією. Щоб написати толкову роботу потрібно 1.5 /3 роки наполегливої праці, яких звісно у спортсмена такого рівня не було. Трохи похитнувся Усик в очах багатьох людей( на мій погляд).
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19.03.2025 14:02 Ответить
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19.03.2025 14:30 Ответить
Королевство кривых зеркал. Кандидат мусарских наук - ПРАХФФЕСАР
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19.03.2025 14:57 Ответить
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19.03.2025 15:13 Ответить
Читаю коменти і думаю, які ви всі кончені. Нема майбутнього тут
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19.03.2025 16:24 Ответить
Новий "кандидат" в президенти. Правда, теперішній-без мізків, а цей з відбитими.
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19.03.2025 17:11 Ответить
Готують вілку на виборах- Зе або Усик. По типу як було з Кучма або Симоненко, після вбивства кучмою Чорновола (а зараз так само хочуть садити Пороха щоб не балатувався).
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19.03.2025 18:38 Ответить
Маємо ще одного проФФесора! Уря...
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19.03.2025 18:46 Ответить
навіщо вона йому? чи він просто шопоголік?
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19.03.2025 18:59 Ответить
"Увикні..Умикні..Увикні-умикні..Увімкніть Україну".В.Янукович,Давос,Швейцарія..на третьму році війни я жалію,що не з..ібався з цієї гімнокраїни....жаль тілько воїнів полягло за таких кретинів...(((
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19.03.2025 21:09 Ответить
Помітно, що "філософ" перший раз бачить те, що намагається прочитати - аж вузьку щелепу плішить.
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19.03.2025 21:39 Ответить
Кива здається також це захистив
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19.03.2025 22:15 Ответить
A. питається для чого ?
Всім зрозуміло фейкова штука .
Якась повага була , все виграв що можливо . Життя казкове !!!
Чи синдром киви? Ну але він був неандерталець. А тут ніби притомний чоловік і таке встругав !!??
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19.03.2025 22:23 Ответить
Проффессор. Тут или бокс или научная деятельность.
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20.03.2025 05:52 Ответить
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