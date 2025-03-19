Усик защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии в области "право". ВИДЕО
Боксер Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел и получил научную степень доктора философии в области "право".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Защита диссертации на тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" состоялась 18 марта.
Усику присудили научную степень доктора философии (PhD) в области "право". Ученый совет единогласно принял это решение. Оппонентом Усика на защите был Александр Моргунов - заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ВТКА. В конце защиты никто из представителей ученого совета не имел замечаний относительно присуждения боксеру ученой степени.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент по защите научной работы.
О чем диссертация Усика?
"Диссертационная работа посвящена определению сущности и раскрытию особенностей административно-правового обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, а также разработке теоретических и практических предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование административного законодательства в соответствующей сфере", - говорится в аннотации к диссертации Усика.
В своей работе боксер должен был рассмотреть, кто именно отвечает за международное сотрудничество в спорте - как на глобальном уровне, так и внутри страны. Кроме чисто юридических вопросов, Усик также должен был анализировать, как международное сотрудничество влияет на развитие спорта в Украине и мире: какие возможности оно открывает для спортсменов, какие вызовы при этом возникают.
Напоминаем, Александр Усик - действующий чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.
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До того ж порівнюючи з "захистом " ківи чи "проффесором " яником то терпимо
А в інституті фізкультури дисертацій не продають.
Ну а зараз в АТ УЗ директор іноземець серб. Члени правління теж іноземці. І дивного нічого немає Керують Україною не українці
Пам'ятаю, щедро повномасштабної війни там сцикухи з першого чи то другого курсу під "воровайок" витанцьовували. Навіть у "Цензорі" була стаття.
І шо?
А ніх.я...
Всім зрозуміло фейкова штука .
Якась повага була , все виграв що можливо . Життя казкове !!!
Чи синдром киви? Ну але він був неандерталець. А тут ніби притомний чоловік і таке встругав !!??