Усик защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии в области "право". ВИДЕО

Боксер Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел и получил научную степень доктора философии в области "право".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Защита диссертации на тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" состоялась 18 марта.

Усику присудили научную степень доктора философии (PhD) в области "право". Ученый совет единогласно принял это решение. Оппонентом Усика на защите был Александр Моргунов - заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ВТКА. В конце защиты никто из представителей ученого совета не имел замечаний относительно присуждения боксеру ученой степени.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент по защите научной работы.

О чем диссертация Усика?

"Диссертационная работа посвящена определению сущности и раскрытию особенностей административно-правового обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, а также разработке теоретических и практических предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование административного законодательства в соответствующей сфере", - говорится в аннотации к диссертации Усика.

В своей работе боксер должен был рассмотреть, кто именно отвечает за международное сотрудничество в спорте - как на глобальном уровне, так и внутри страны. Кроме чисто юридических вопросов, Усик также должен был анализировать, как международное сотрудничество влияет на развитие спорта в Украине и мире: какие возможности оно открывает для спортсменов, какие вызовы при этом возникают.

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Напоминаем, Александр Усик - действующий чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.