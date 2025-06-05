Боксер Ломаченко оголосив про завершення професійної кар’єри

Відомий український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку спортсмена у фейсбуці.

"У житті будь-якого боксера стається момент, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день настав", — сказав Ломаченко.

Досягнення Ломаченка у боксі:

Ставав переможцем Олімпіади у 2008 та 2012 роках.

На професійному ринзі володів поясами чемпіона світу в трьох вагових категоріях: напівлегкому, другому напівлегкому та легкому дивізіонах

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