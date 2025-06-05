УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10238 відвідувачів онлайн
Новини Ломаченко завершив кар’єру боксера
2 913 66

Боксер Ломаченко оголосив про завершення професійної кар’єри

ломаченко

Відомий український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку спортсмена у фейсбуці.

"У житті будь-якого боксера стається момент, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день настав", — сказав Ломаченко.

Досягнення Ломаченка у боксі:

  • Ставав переможцем Олімпіади у 2008 та 2012 роках.
  • На професійному ринзі володів поясами чемпіона світу в трьох вагових категоріях: напівлегкому, другому напівлегкому та легкому дивізіонах

Також дивіться: Усик захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора філософії у галузі "право". ВIДЕО

Автор: 

бокс (169) Ломаченко Василь (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Зкачапщене бидло... за руським кораблем.
показати весь коментар
05.06.2025 18:55 Відповісти
+21
Чумусь зовсім не соромно. Захисники гинуть, а він з кацапами хороводи водить. Манкурт.
показати весь коментар
05.06.2025 19:01 Відповісти
+13
Ломаченко зі скандальним митрополитом московської церкви Лонгином.
показати весь коментар
05.06.2025 18:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну не скажи. Який український боксер двічі ставав чемпіоном Олімпійських ігр?
показати весь коментар
05.06.2025 18:57 Відповісти
Ти можеш ставати хоть Гуру, яле коли стоїть питання виживання нації, держави, ти не повинен підспівувати ворогу. Зустріну в Києві плюну в харю.
показати весь коментар
05.06.2025 19:03 Відповісти
Тобто ти ліквідував всі перепони, вирішив всі питання на шляху виживання нації, держави, залишився один Вася Ломаченко? Де тільки беруться такі ДЛБ-би, як ти? Ви що, вегетативним способом розмножуєтесь?
показати весь коментар
05.06.2025 19:11 Відповісти
Не буду писати, що робив і роблю, але якщо не хочеш боротися, то хоч не підігруй вогору. Що там в Молдові? Готові путлєру чоботи цілувати?
показати весь коментар
05.06.2025 20:13 Відповісти
Фігня! Ось партайнгеноссе Адольф Алоізович, той і картини писав (до сих пір продаються), і проводив Олімпійські ігри в 1936 році, і архітектурні проекти робив, і собак любив. Теж достойний поваги. Мабуть бідьше ніж васька лома, чи не так?
показати весь коментар
05.06.2025 19:04 Відповісти
А подувмати своєю головою можеш, чи ти нею тільки їси? Вася не знищував 56 млн. людей, як це зробив Гітлер. Натомість збирав повні зали глядачів, які добровільно приходили на його поєдинки.
показати весь коментар
05.06.2025 19:13 Відповісти
Ти тільки передивись, які натовпи збирав Адольф Алоїзович, васі і не снилося.
А 56 млн. так то Адік з союзником Йосьою (він же Коба, він же Джугашвілі,він же сталін) повинні поділити, коли почали 2-гу СВ. Адік хоть чесний злочинець і ти правий, порівнювати васю з гітлером не коректно, бо для останнього це велика образа порівняння з цим слизьким путінососом.
показати весь коментар
05.06.2025 19:19 Відповісти
Агаж, він лише толерував винищенню українців.
Ти забув що толерування геноциду є злочином. Запитай у Лені Ріфеншталь.
показати весь коментар
05.06.2025 19:22 Відповісти
голубь мира тоже хороший
просто тихо срал на головы
показати весь коментар
05.06.2025 20:18 Відповісти
Українский?
Він боксер совєтського патріархату.
показати весь коментар
05.06.2025 19:18 Відповісти
він і його родина російські хвойди
показати весь коментар
05.06.2025 19:59 Відповісти
При чому тут російські? Росіяни- громадяни України воюють проти вудалак Пуйла так само, як і українці, так само гинуть і так само стають Героями України, нерідко "посмертно". В той час як тисячі щирих українців воюють в Теробороні Монако і на Чеському і Польському фронтах.
показати весь коментар
05.06.2025 20:25 Відповісти
Найбільшу кількість олімпійських медалей серед українських спортсменів здобула фехтувальниця Ольга Харлан, яка є справжньою патріоткою України. Тоді як Ломаченко лише формально українець, а фактично малорос
показати весь коментар
05.06.2025 20:06 Відповісти
Зкачапщене бидло... за руським кораблем.
показати весь коментар
05.06.2025 18:55 Відповісти
Тобі повинно бути ганьба за свої слова.
показати весь коментар
05.06.2025 18:58 Відповісти
А тобі за твої.
показати весь коментар
05.06.2025 19:00 Відповісти
Чумусь зовсім не соромно. Захисники гинуть, а він з кацапами хороводи водить. Манкурт.
показати весь коментар
05.06.2025 19:01 Відповісти
Лапоть смердючий.
показати весь коментар
05.06.2025 19:19 Відповісти
Якщо б кацапи Усику будинок в Бучі не обісрали, був би як Вася. А то на ліжку, кімнатах наложили куч, то трохи очі відкрилися.
показати весь коментар
05.06.2025 19:05 Відповісти
він не розумів, коли йому багато років срали у голову, тому зараз його розуміння, що йому насрали в його будинку на ліжко, по великому рахунку нічого не вартує.
показати весь коментар
05.06.2025 19:19 Відповісти
усік у важчій ваговій категорії, тому у нього флюгер більшої площі, і під постійним вітром зі скрипом, але ж розвернувся.
показати весь коментар
05.06.2025 19:06 Відповісти
В Усика сім'я в Криму була, коли «дешевенькі» типу діан панчєнко плигали коло нього з питанням: «Скажі чєй Крим !!» (де зараз ті «діани панчєнки»... )

А Усик відповів достойно:
28.02.2022. Боксер-чемпіон Усик вступив до територіальної оборони.
Олександр вирішив захищати батьківщину зі зброєю в руках.

показати весь коментар
05.06.2025 19:36 Відповісти
якщо боксера довго *******, та ще й насрати у ліжко в його будинку, то можно схилити на правильний бік. Ніхто ж цього не заперечує. Просто частині суспільтва для розуміння хто ворог, достатньо інформаційного лайна десять років тому, а не реального вчора у своєму будинку.
показати весь коментар
05.06.2025 20:06 Відповісти
О, як ти відразу стрілки на Усика перевів.
Шо, досі палає, від того, що бабло на Ф'юрі просрав?
показати весь коментар
05.06.2025 19:21 Відповісти
Розтрижеться і отримає посвідчення рпц/фсб.
показати весь коментар
05.06.2025 19:23 Відповісти
в палітєку пайдьот.
показати весь коментар
05.06.2025 18:58 Відповісти
А що,думаєте навіть кандидатську дисертацію як Усик не захистить?Зразу минуючи науку в політику?
показати весь коментар
05.06.2025 19:06 Відповісти
для цього кандидатська зовсім не обовязкова - кейс тедєєва як приклад. Колишній його помічник може підтвердити. Достатньо навіть досвіду управління бутіком з продажу бюстгалтерів.
показати весь коментар
05.06.2025 19:12 Відповісти
До єдиноросоотсосів...
показати весь коментар
05.06.2025 19:11 Відповісти
але через ТЦК

показати весь коментар
05.06.2025 19:32 Відповісти
Ломаченко зі скандальним митрополитом московської церкви Лонгином.
показати весь коментар
05.06.2025 18:58 Відповісти
ех Вася Вася...
показати весь коментар
05.06.2025 19:05 Відповісти
На Ломаченка великий вплив має його батько, звідси і таке відношення Васі до РПЦ. Сам-то Вася крім боксу нічого в житті не бачив і ні в чому не розуміється. Такими легко маніпулювати. От російські попи і натрапили на "золоту жилу".
показати весь коментар
05.06.2025 19:05 Відповісти
Багато пропускав
показати весь коментар
05.06.2025 19:09 Відповісти
За таких осіб, як Ломаченко,які мають вплив на суспільну думку, українська держава повинна боротися. Хто розповість, як українська держава боролась за Ломаченка?
показати весь коментар
05.06.2025 19:46 Відповісти
Угу, один фацет хотів навчити вовка харчуватися овочами... І дуже за це боровся.
Закінчилось тим, що вовк його з'їв.
показати весь коментар
05.06.2025 20:02 Відповісти
Так само, як Ломаченко боровся за українську державу.
показати весь коментар
05.06.2025 20:02 Відповісти
і що - в кацапопопики фсб подасться....
показати весь коментар
05.06.2025 18:59 Відповісти
це буже майбутня смєна дмитруку у парламенті. Сонатри проголосують.
показати весь коментар
05.06.2025 19:02 Відповісти
Подастся в монахи мовсковитського сатанату. 100%.
Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру. Василь також написав про «гоніння» російською мовою.

Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП Лонгіном (Михайлом Жаром), який отримав підозру від Служби безпеки України.

Фото з ним атлет опублікував на https://www.facebook.com/share/p/15ThsEgo85/ своїй сторінці у Фейсбуці.Ломаченко також підписав світлину словами з біблійного уривка російською мовою.
Фото від 27.05.2025 року. Брати, мать їх ...
показати весь коментар
05.06.2025 19:00 Відповісти
Родіна завёт?
показати весь коментар
05.06.2025 19:00 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 19:04 Відповісти
"Ех, Вася!!!"
З кацапами "така любовь, така любовь.."
показати весь коментар
05.06.2025 19:07 Відповісти
А тут вася ( ну і назвав же "папа толя", прям, як верблюда) зняв відео з кацапським спецназом і це в той час, як ці спецназовці вбивали українських дітей. СВОЛОТА !!!
показати весь коментар
05.06.2025 19:08 Відповісти
Ти ж, напевне розумієш,що Вася особисто не знімав це відео. А от з тим, хто його Васі підсунув не помішало б розібратися. Вася у всьому, що не стосується боксу- чистий лист, пиши , що хочеш. От ФСБешні попи і скористалися цим.
показати весь коментар
05.06.2025 19:42 Відповісти
У своїй прощальній промові 37-річний ломаченко подякував Богові, батькові, родині, США, але жодного слова не сказав про Україну та її захисників.
В такому разі і українцям немає до нього ніяких симпатій.
Як я вже писав, - Васі пір'їну в сраку і попутного вітру на)(уй, а його адептам ще далі.
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. (Народна мудрість). Все! від мене ні слова,можеш не старатися. В ігнор!
показати весь коментар
05.06.2025 19:55 Відповісти
В прощальному слові Ломаченко пдякував всім,хто був безпосередньо причетний до його боксерської кар'єри, яку він щойно закінчив, і всім їм подякував. Що не так? В нього ще буде час висловитися по всіх інших екзистенційних питаннях.
показати весь коментар
05.06.2025 20:11 Відповісти
Підкажи, який прапор держить в руці Ломаченко на фотографії?
показати весь коментар
05.06.2025 19:48 Відповісти
хто він для України, щоб коментувати його вибрики?
показати весь коментар
05.06.2025 19:09 Відповісти
Вася, пір'ну в сраку і попутного вітру! Українська багатостраждальна земля звільниться ще від одного кацапа!
показати весь коментар
05.06.2025 19:13 Відповісти
Так пірни, не обіцяй, що пірнеш, а просто пірни в сраку, а не займайся оббльовуванням достойної людини.
показати весь коментар
05.06.2025 19:50 Відповісти
П Н Х, бидло!
показати весь коментар
05.06.2025 19:57 Відповісти
Ну, виконай обіцяне, пірни в сраку. Сам же наобіцяв (читай вище). Видно для тебе це не вперше. Можливо ти, навіть двократний олімпійський чемпіон по пірнанню в сраку . Заодно розповіш про враження від подорожі і чи був попутний вітер. Слово джентельмена треба виконувати.
показати весь коментар
05.06.2025 20:16 Відповісти
Гарний боксер і просто храбрий мужик, який має свою думку і не йде на поводу у натовпу...
показати весь коментар
05.06.2025 19:20 Відповісти
Хоробрі чоловіки в ЗСУ боронять Україну, чмо ти кацапське!
показати весь коментар
05.06.2025 19:44 Відповісти
"Хоробрі чоловіки в ЗСУ боронять Україну," -це цитата. Треба було добавити: в Варшавським пивбарах.
показати весь коментар
05.06.2025 19:52 Відповісти
ВаТся.
показати весь коментар
05.06.2025 19:26 Відповісти
і подався в моспархатний монастир ?
показати весь коментар
05.06.2025 19:31 Відповісти
Правильно зробив)бо з огляду на те ,як себе вів останні десять років за межами рингу,вказують на те ,що суперники хоч і били мало,але били точно)
показати весь коментар
05.06.2025 20:04 Відповісти
Невже буде продавати ладанки з ****** ?
показати весь коментар
05.06.2025 20:17 Відповісти
в палітіку пайдьот.За жизнь... Или за Будучность! а чо!!?? Удари держіт, язик...подвешен/балтается...кандидатску богсловную забацае і вперйод! Пипл... пипл таке любе....
показати весь коментар
05.06.2025 20:24 Відповісти
Тепер йому можна десь заничитись у келії московитського попа.
показати весь коментар
05.06.2025 20:27 Відповісти
 
 