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Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
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В РФ взлетали 2 Ту-95, ориентировочное время пусков ракет 01:30 - 02:00

В России взлетели Ту-95

Вечером 5 июня в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.

"Вылет, по меньшей мере, 2 Ту-95мс с аэродрома "Оленья" от 23.00. На пусковой локации вблизи Энгельса они будут ориентировочно в 01.30 - 02.00", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После атаки Украины Россия больше не сможет использовать стратегические Ту-95 или Ту-22, - WSJ

Автор: 

обстрел (27820) ту-95 (13)


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Топ комментарии
+24
Значить на ходу лишилося всього два.
Так і запишемо.
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06.06.2025 00:43 Ответить
+24
******* не дійшло. Потрібно ще повторити
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06.06.2025 00:45 Ответить
+22
недобитки...
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06.06.2025 00:42 Ответить
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недобитки...
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06.06.2025 00:42 Ответить
чому тільки два? а шо такое, а що случилось ?
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06.06.2025 00:50 Ответить
Праздник был, не все еще протрезвели.
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06.06.2025 00:57 Ответить
не факт що то був він. Казахи заявили про невоєнні причини
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06.06.2025 01:56 Ответить
ок
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06.06.2025 02:32 Ответить
Це московіти, на 9 днів спішать…., до папєрєднікав, > 970.000 орків, прутін прикопав за Планом в Мирній Україні !!!
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06.06.2025 01:18 Ответить
Значить на ходу лишилося всього два.
Так і запишемо.
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06.06.2025 00:43 Ответить
******* не дійшло. Потрібно ще повторити
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06.06.2025 00:45 Ответить
Эх, раз, да ещё много, много раз.
)(уйло дає "ответку"?
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06.06.2025 00:57 Ответить
Трумп заборонив. Вони під охороною "Даґавора аб аґранічєніі СНВ".
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06.06.2025 01:12 Ответить
надо підводними дронами атомні підлодки херачить
це мега джекпот буде
куйло тоді обскреться від злоби
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06.06.2025 05:58 Ответить
Не проб'ють обшивку, там півметри титану
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06.06.2025 07:31 Ответить
ти адекватний? порахуй півметра по колу, там вага буде така шо вона потоне

там два сосуди типу термосу, один у одному, але кумулятив пробьє на раз
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06.06.2025 07:46 Ответить
За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія станом на початок 2023 року мала 130 стратегічних літаків: 60 Ту-22М3 (дальність польоту - до 6 500 км), 15 Ту-160 та 55 Ту-95 (обидва - до 10 000 км).
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06.06.2025 00:46 Ответить
літаки на землі і в повітрі - це дві великі різниці
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06.06.2025 00:54 Ответить
novayagazeta.eu

- Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик, разработка сталинских времен. По кодам НАТО - «Медведь». Тоже носитель ядерного оружия, - продолжает мой собеседник. - Двадцать пять их было в Украине, многие совсем новые. К 1993-му оказалось дорого содержать. Что значит «дорого»? Запчасти неоткуда взять, авиакеросина не хватало для полетов. И постепенно начали переводить самолеты на консервацию, до лучших времен. Смазали, зачехлили. За каждым закрепили старшего техника и техсостав: ухаживать за узлами, агрегатами, двигателями, самим планером. Так продолжалось, пока государство не приняло решение часть Ту-95 тоже утилизовать, что успешно и выполнили.
в период с 1999 по 2001 год Украина передала России в качестве уплаты долга за газ в том числе и «нерезаные» стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и сотни ракет Х-22.
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06.06.2025 00:59 Ответить
Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі.
Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
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06.06.2025 01:25 Ответить
фуфло все это - на ходу было в 2 раза меньше
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06.06.2025 01:18 Ответить
фуфло - то девіз срасії
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06.06.2025 05:59 Ответить
Заряди усиленная вид мобилизации!!! --- На рюзьгє ***** не виходить,) на китайській кнопай,) а краще йди перереєструйся,) бо щось ти вже застарів)
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06.06.2025 01:01 Ответить
Ще б їх на металобрухт відправити
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06.06.2025 00:48 Ответить
Потрібно якось закінчити це павутиння для клятої москальні ,
щоби жодна кацапська дрянь не літала над Україною
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06.06.2025 00:48 Ответить
Пропоную операцію "вулик" по ліквідації ***** в.в.
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06.06.2025 00:56 Ответить
потрібні теракти на мокві, щоб сцались нас як чеченів
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06.06.2025 06:04 Ответить
А Трамп, щось там молов перед ЗМІ, що самольоти ******, на стоянках??
А вони, майже щоночі, убивають Українців!! То Трамп брехав, на камери ЗМІ, щоб прутін убивав Українців!!??
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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06.06.2025 01:14 Ответить
потому что Китай заблокировал продаж редкоземельных элементов для Американской военнки
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06.06.2025 01:20 Ответить
Целых два, аж два Ту-95. Как сверхдержавно....
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06.06.2025 01:18 Ответить
еще корабли в море с калибрами так что не куй сильно радоваться
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06.06.2025 01:23 Ответить
Там навстречу кораблям БЭКи а Нептуны отправились Так что куй сильно радоваться
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06.06.2025 01:50 Ответить
До Каспію?
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06.06.2025 07:32 Ответить
Як так - їж же всі поспалювали.
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06.06.2025 01:34 Ответить
Веня-кацап, ты палишься своим гугл-транслейтом!
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06.06.2025 02:25 Ответить
пукін зміг випустити тільки два пуки.... пук-пук і нема!
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06.06.2025 02:01 Ответить
Крах *****
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06.06.2025 02:41 Ответить
Аби знайшлися умільці,щоб підірвати хоча б одне корито в повітрі,щоб ті цапські виродки боялися не те що за штурвал сідати,а і підходити до літака...
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06.06.2025 05:06 Ответить
 
 