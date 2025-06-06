В РФ взлетали 2 Ту-95, ориентировочное время пусков ракет 01:30 - 02:00

Вечером 5 июня в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.

"Вылет, по меньшей мере, 2 Ту-95мс с аэродрома "Оленья" от 23.00. На пусковой локации вблизи Энгельса они будут ориентировочно в 01.30 - 02.00", - говорится в сообщении.

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