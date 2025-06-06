В РФ взлетали 2 Ту-95, ориентировочное время пусков ракет 01:30 - 02:00
Вечером 5 июня в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.
Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.
"Вылет, по меньшей мере, 2 Ту-95мс с аэродрома "Оленья" от 23.00. На пусковой локации вблизи Энгельса они будут ориентировочно в 01.30 - 02.00", - говорится в сообщении.
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+24 fresh guacamole
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+24 ALEX SUROVV #593022
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+22 Dic Dolovo
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)(уйло дає "ответку"?
це мега джекпот буде
куйло тоді обскреться від злоби
там два сосуди типу термосу, один у одному, але кумулятив пробьє на раз
- Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик, разработка сталинских времен. По кодам НАТО - «Медведь». Тоже носитель ядерного оружия, - продолжает мой собеседник. - Двадцать пять их было в Украине, многие совсем новые. К 1993-му оказалось дорого содержать. Что значит «дорого»? Запчасти неоткуда взять, авиакеросина не хватало для полетов. И постепенно начали переводить самолеты на консервацию, до лучших времен. Смазали, зачехлили. За каждым закрепили старшего техника и техсостав: ухаживать за узлами, агрегатами, двигателями, самим планером. Так продолжалось, пока государство не приняло решение часть Ту-95 тоже утилизовать, что успешно и выполнили.
в период с 1999 по 2001 год Украина передала России в качестве уплаты долга за газ в том числе и «нерезаные» стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и сотни ракет Х-22.
Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
щоби жодна кацапська дрянь не літала над Україною
А вони, майже щоночі, убивають Українців!! То Трамп брехав, на камери ЗМІ, щоб прутін убивав Українців!!??
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/