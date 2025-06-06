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Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
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В РФ злетіли 2 Ту-95, орієнтовний час пусків ракет 01:30 - 02:00

В Росії злетіли Ту-95

Ввечері 5 червня в Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.

"Виліт щонайменше 2 Ту-95мс з аеродрому "Оленья" від 23.00. На пусковій локації поблизу Енгельса вони будуть орієнтовно о 01.30 - 02.00", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після атаки України Росія більше не зможе використовувати стратегічні Ту-95 або Ту-22, - WSJ

Автор: 

обстріл (29141) ту-95 (13)


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Топ коментарі
+17
Значить на ходу лишилося всього два.
Так і запишемо.
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06.06.2025 00:43 Відповісти
+14
недобитки...
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06.06.2025 00:42 Відповісти
+14
******* не дійшло. Потрібно ще повторити
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06.06.2025 00:45 Відповісти
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недобитки...
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06.06.2025 00:42 Відповісти
чому тільки два? а шо такое, а що случилось ?
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06.06.2025 00:50 Відповісти
Праздник был, не все еще протрезвели.
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06.06.2025 00:57 Відповісти
говорят рашка неудачно запустила Орешник и он развалился над территорией Казахстана уже видео есть..
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06.06.2025 01:05 Відповісти
не факт що то був він. Казахи заявили про невоєнні причини
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06.06.2025 01:56 Відповісти
Це московіти, на 9 днів спішать…., до папєрєднікав, > 970.000 орків, прутін прикопав за Планом в Мирній Україні !!!
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06.06.2025 01:18 Відповісти
Значить на ходу лишилося всього два.
Так і запишемо.
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06.06.2025 00:43 Відповісти
******* не дійшло. Потрібно ще повторити
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06.06.2025 00:45 Відповісти
Эх, раз, да ещё много, много раз.
)(уйло дає "ответку"?
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06.06.2025 00:57 Відповісти
Трумп заборонив. Вони під охороною "Даґавора аб аґранічєніі СНВ".
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06.06.2025 01:12 Відповісти
За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія станом на початок 2023 року мала 130 стратегічних літаків: 60 Ту-22М3 (дальність польоту - до 6 500 км), 15 Ту-160 та 55 Ту-95 (обидва - до 10 000 км).
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06.06.2025 00:46 Відповісти
літаки на землі і в повітрі - це дві великі різниці
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06.06.2025 00:54 Відповісти
novayagazeta.eu

- Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик, разработка сталинских времен. По кодам НАТО - «Медведь». Тоже носитель ядерного оружия, - продолжает мой собеседник. - Двадцать пять их было в Украине, многие совсем новые. К 1993-му оказалось дорого содержать. Что значит «дорого»? Запчасти неоткуда взять, авиакеросина не хватало для полетов. И постепенно начали переводить самолеты на консервацию, до лучших времен. Смазали, зачехлили. За каждым закрепили старшего техника и техсостав: ухаживать за узлами, агрегатами, двигателями, самим планером. Так продолжалось, пока государство не приняло решение часть Ту-95 тоже утилизовать, что успешно и выполнили.
в период с 1999 по 2001 год Украина передала России в качестве уплаты долга за газ в том числе и «нерезаные» стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и сотни ракет Х-22.
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06.06.2025 00:59 Відповісти
Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі.
Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
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06.06.2025 01:25 Відповісти
фуфло все это - на ходу было в 2 раза меньше
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06.06.2025 01:18 Відповісти
Заряди усиленная вид мобилизации!!! --- На рюзьгє ***** не виходить,) на китайській кнопай,) а краще йди перереєструйся,) бо щось ти вже застарів)
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06.06.2025 01:01 Відповісти
Ще б їх на металобрухт відправити
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06.06.2025 00:48 Відповісти
Потрібно якось закінчити це павутиння для клятої москальні ,
щоби жодна кацапська дрянь не літала над Україною
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06.06.2025 00:48 Відповісти
Пропоную операцію "вулик" по ліквідації ***** в.в.
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06.06.2025 00:56 Відповісти
оворят рашка неудачно запустила Орешник и он развалился над территорией Казахстана уже видео есть..
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06.06.2025 01:12 Відповісти
А Трамп, щось там молов перед ЗМІ, що самольоти ******, на стоянках??
А вони, майже щоночі, убивають Українців!! То Трамп брехав, на камери ЗМІ, щоб прутін убивав Українців!!??
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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06.06.2025 01:14 Відповісти
потому что Китай заблокировал продаж редкоземельных элементов для Американской военнки
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06.06.2025 01:20 Відповісти
Целых два, аж два Ту-95. Как сверхдержавно....
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06.06.2025 01:18 Відповісти
еще корабли в море с калибрами так что не куй сильно радоваться
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06.06.2025 01:23 Відповісти
Там навстречу кораблям БЭКи а Нептуны отправились Так что куй сильно радоваться
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06.06.2025 01:50 Відповісти
Як так - їж же всі поспалювали.
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06.06.2025 01:34 Відповісти
пукін зміг випустити тільки два пуки.... пук-пук і нема!
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06.06.2025 02:01 Відповісти
 
 