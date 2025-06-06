США призывают КНДР прекратить военное сотрудничество с Россией, - Госдепартамент

Соединенные Штаты призвали Северную Корею прекратить военное сотрудничество с Россией после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочную поддержку Москве в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Томми Пигот.

"Мы продолжаем быть обеспокоенными прямым привлечением Северной Кореи в войну РФ против Украины. Участие в войне, военное развертывание Северной Кореи в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР и наоборот, должны прекратиться", - отметил он.

Таким образом представитель Госдепа прокомментировал вопрос о встрече и договоренности в Пхеньяне секретаря российского СНБ Сергея Шойгу с лидером северокорейского режима Ким Чен Ыном.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу пообещал безоговорочную поддержку России, в частности, в "украинском вопросе".

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