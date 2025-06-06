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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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США призывают КНДР прекратить военное сотрудничество с Россией, - Госдепартамент

Госдеп США о сотрудничестве КНДР и РФ

Соединенные Штаты призвали Северную Корею прекратить военное сотрудничество с Россией после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочную поддержку Москве в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Томми Пигот.

"Мы продолжаем быть обеспокоенными прямым привлечением Северной Кореи в войну РФ против Украины. Участие в войне, военное развертывание Северной Кореи в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР и наоборот, должны прекратиться", - отметил он.

Таким образом представитель Госдепа прокомментировал вопрос о встрече и договоренности в Пхеньяне секретаря российского СНБ Сергея Шойгу с лидером северокорейского режима Ким Чен Ыном.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу пообещал безоговорочную поддержку России, в частности, в "украинском вопросе".

Также читайте: КНДР продолжит поддержку России и верит в ее победу в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Автор: 

Госдепартамент США (1852) КНДР (1225) россия (96169) США (27131)


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Топ комментарии
+11
Так,штати вийшли на новий рівень.
В старі добрі часи примушували,тепер закликають...
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06.06.2025 04:52 Ответить
+11
Рижий кловун ніяк не зрозуміє що його ніхто не боїться.
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06.06.2025 04:54 Ответить
+5
"Ета какойта пазор "©
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06.06.2025 05:03 Ответить
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Так,штати вийшли на новий рівень.
В старі добрі часи примушували,тепер закликають...
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06.06.2025 04:52 Ответить
Рижий кловун ніяк не зрозуміє що його ніхто не боїться.
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06.06.2025 04:54 Ответить
После вчерашнего рыжий может стать вообще нерукопожатым как *****, если маск говорит правду!
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06.06.2025 05:19 Ответить
Це сказав не президент. І не віце-президент. І не глава пентагону. І навіть не спікер держдепу, це заступник речника держдепа, п'ятий чи може сьомий, що його на хазяйстві на літо лишили, бо всі інші по відпустках до вересня включно.
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06.06.2025 04:59 Ответить
Звичайно ж, кім сунь винь з острахом чекав цих закликів, тепер гадає, що ж відповісти тому дурдепу, як повинитися...
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06.06.2025 05:01 Ответить
"Ета какойта пазор "©
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06.06.2025 05:03 Ответить
Рейган в труні перевертається...
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06.06.2025 05:08 Ответить
Після світової ізоляції, Кім озолотився від військової співпраці з Росією і робить модернізацію свого ВПК.
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06.06.2025 05:13 Ответить
Да срали они на ваши призывы, они бабки зарабатывают, а после вчерашнего армагедона с маском и трампом вообще не понятно, трамп до конца досидит свой срок, или писта рыжему, я лично пивом и чипсами запасуся сегодня, потому что думаю, что будет еще раунд маск-трамп!
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06.06.2025 05:17 Ответить
Рибки до піваса візьміть ще))
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06.06.2025 05:43 Ответить
США закликали Північну Корею припинити військову співпрацю з Росією..... Бо з паРАШЕЮ вже співпрацюють США.... Сюр *******
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06.06.2025 05:22 Ответить
Донні перетворив США в цирк
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06.06.2025 05:30 Ответить
В пугало з фанери
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06.06.2025 10:06 Ответить
псіхіатри поставили новий діагноз;
-трампонутиї
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06.06.2025 05:51 Ответить
"Ми продовжуємо бути занепокоєними...."
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06.06.2025 06:00 Ответить
Хай почухає своє занепокоєння і замовкне! 😁
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06.06.2025 06:42 Ответить
А то що буде? А ось ху...ло такою діяльністю, свого агента, буде не задоволений
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06.06.2025 06:16 Ответить
схоже що той чувак з рогами зараз захопив не тільки Капітолій, але і Білий дім.
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06.06.2025 06:26 Ответить
Пухлік вже помахав Донні пісюном ?
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06.06.2025 06:43 Ответить
Та наср@в кім на ваші заклики… висловили стурбованість.
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06.06.2025 07:55 Ответить
невже задорнов був правий
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06.06.2025 08:03 Ответить
Нікчеми
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06.06.2025 08:32 Ответить
 
 