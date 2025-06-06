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Новини Співпраця КНДР та РФ
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США закликають КНДР припинити військову співпрацю з Росією, - Держдепартамент

Держдеп США про співпрацю КНДР та РФ

Сполучені Штати закликали Північну Корею припинити військову співпрацю з Росією після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв беззастережну підтримку Москві у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Томмі Пігот.

"Ми продовжуємо бути занепокоєними прямим залученням Північної Кореї у війну РФ проти України.. Участь у війні, військове розгортання Північної Кореї в Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР і навпаки, мають припинитися", - зазначив він.

Таким чином представник Держдепу прокоментував запитання про зустріч та домовленості в Пхеньяні секретаря російської РНБ Сергія Шойгу з лідером північнокорейського режиму Кім Чен Ином.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу пообіцяв беззастережну підтримку Росії, зокрема, в "українському питанні".

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Автор: 

Держдепартамент США (1649) КНДР (1252) росія (66037) США (23390)


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Топ коментарі
+4
Рижий кловун ніяк не зрозуміє що його ніхто не боїться.
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06.06.2025 04:54 Відповісти
+3
Так,штати вийшли на новий рівень.
В старі добрі часи примушували,тепер закликають...
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06.06.2025 04:52 Відповісти
+2
Рейган в труні перевертається...
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06.06.2025 05:08 Відповісти
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Так,штати вийшли на новий рівень.
В старі добрі часи примушували,тепер закликають...
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06.06.2025 04:52 Відповісти
Рижий кловун ніяк не зрозуміє що його ніхто не боїться.
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06.06.2025 04:54 Відповісти
После вчерашнего рыжий может стать вообще нерукопожатым как *****, если маск говорит правду!
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06.06.2025 05:19 Відповісти
Це сказав не президент. І не віце-президент. І не глава пентагону. І навіть не спікер держдепу, це заступник речника держдепа, п'ятий чи може сьомий, що його на хазяйстві на літо лишили, бо всі інші по відпустках до вересня включно.
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06.06.2025 04:59 Відповісти
Звичайно ж, кім сунь винь з острахом чекав цих закликів, тепер гадає, що ж відповісти тому дурдепу, як повинитися...
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06.06.2025 05:01 Відповісти
"Ета какойта пазор "©
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06.06.2025 05:03 Відповісти
Рейган в труні перевертається...
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06.06.2025 05:08 Відповісти
Після світової ізоляції, Кім озолотився від військової співпраці з Росією і робить модернізацію свого ВПК.
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06.06.2025 05:13 Відповісти
Да срали они на ваши призывы, они бабки зарабатывают, а после вчерашнего армагедона с маском и трампом вообще не понятно, трамп до конца досидит свой срок, или писта рыжему, я лично пивом и чипсами запасуся сегодня, потому что думаю, что будет еще раунд маск-трамп!
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06.06.2025 05:17 Відповісти
Рибки до піваса візьміть ще))
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06.06.2025 05:43 Відповісти
США закликали Північну Корею припинити військову співпрацю з Росією..... Бо з паРАШЕЮ вже співпрацюють США.... Сюр *******
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06.06.2025 05:22 Відповісти
Донні перетворив США в цирк
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06.06.2025 05:30 Відповісти
псіхіатри поставили новий діагноз;
-трампонутиї
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06.06.2025 05:51 Відповісти
"Ми продовжуємо бути занепокоєними...."
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06.06.2025 06:00 Відповісти
А то що буде? А ось ху...ло такою діяльністю, свого агента, буде не задоволений
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06.06.2025 06:16 Відповісти
схоже що той чувак з рогами зараз захопив не тільки Капітолій, але і Білий дім.
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06.06.2025 06:26 Відповісти
 
 