США закликають КНДР припинити військову співпрацю з Росією, - Держдепартамент

Сполучені Штати закликали Північну Корею припинити військову співпрацю з Росією після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв беззастережну підтримку Москві у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Томмі Пігот.

"Ми продовжуємо бути занепокоєними прямим залученням Північної Кореї у війну РФ проти України.. Участь у війні, військове розгортання Північної Кореї в Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР і навпаки, мають припинитися", - зазначив він.

Таким чином представник Держдепу прокоментував запитання про зустріч та домовленості в Пхеньяні секретаря російської РНБ Сергія Шойгу з лідером північнокорейського режиму Кім Чен Ином.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу пообіцяв беззастережну підтримку Росії, зокрема, в "українському питанні".

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