Атака РФ на Киев: повреждена линия метро между станциями "Дарниця" и "Лівобережна"

В ночь на 6 июня Киев оказался в эпицентре ракетно-дронового удара врага. Столица была атакована ракетами и "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В результате атаки дрона в столице были повреждены пути метрополитена между станциями "Дарниця" и "Лівобережна". Обошлось без пожара и пострадавших.

В КГГА сообщили, что поезда будут двигаться только между станциями "Академмістечко" - "Арсенальна" с интервалом ориентировочно 6 минут. Наземная часть станций "Дніпро" - "Лісова" временно закрыты на вход и выход.

"На месте работают все необходимые специалисты, в частности - специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ - сутки. До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстойнике в тупиках подземных станций. Просим относиться с пониманием к временному режиму движения поездов. О дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии сообщим дополнительно", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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