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Новости Массированный ракетный обстрел
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Атака РФ на Киев: повреждена линия метро между станциями "Дарниця" и "Лівобережна"

В Киеве закрыли на вход четыре станции метро из-за падения человека под поезд

В ночь на 6 июня Киев оказался в эпицентре ракетно-дронового удара врага. Столица была атакована ракетами и "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В результате атаки дрона в столице были повреждены пути метрополитена между станциями "Дарниця" и "Лівобережна". Обошлось без пожара и пострадавших.

В КГГА сообщили, что поезда будут двигаться только между станциями "Академмістечко" - "Арсенальна" с интервалом ориентировочно 6 минут. Наземная часть станций "Дніпро" - "Лісова" временно закрыты на вход и выход.

"На месте работают все необходимые специалисты, в частности - специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ - сутки. До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстойнике в тупиках подземных станций. Просим относиться с пониманием к временному режиму движения поездов. О дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии сообщим дополнительно", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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Автор: 

Киев (25673) Метрополитен (1016)


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у москалів знову лучився пшик. Шкода що в по Тернополю було декілька прильотів і Луцьку в житловий будинок влучили (але там нащастя без жертв).
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06.06.2025 07:30 Ответить
"ДЯКУЄМО" головному ДЕБІЛУ з США, за санкціонований масований обстріл столиці України Києва... як мені вже гидко бачити ці дебільні американськи пики.... задорнов з паРАШІ був правий в тупості америкосів....
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06.06.2025 07:40 Ответить
***** дякуй
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06.06.2025 09:54 Ответить
Пора бити по НПЗ
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06.06.2025 10:25 Ответить
 
 