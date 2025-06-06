Атака РФ на Київ: пошкоджено лінію метро між станціями "Дарниця" та "Лівобережна"

У ніч на 6 червня Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару ворога. Столиця була атакована ракетами та "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки дрона у столиці було пошкоджено колії метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Обійшлося без пожежі та постраждалих.

У КМДА повідомили, що поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин. Наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.

"На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба. До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій. Просимо ставитися з розумінням до тимчасового режиму руху поїздів. Про додатковий наземний транспорт та відновлення роботи усієї червоної лінії повідомимо додатково", – йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, 4 людини загинули, 20 постраждалих. У кількох районах - пожежі (оновлено). ВIДЕО