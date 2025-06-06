Смелость и профессионализм украинских медийщиков – наше оружие и наша защита, – Зеленский в День журналиста
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских журналистов и всех работников медиа с Днем журналиста, который отмечается 6 июня.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня день нашей благодарности каждому журналисту, всем работникам и работницам медиа, каждому, кто развивает новые информационные платформы и ресурсы. Мир знает, что происходит в Украине. Каждая страна знает нашу позицию и слышит, что мы делаем ради защиты своей независимости и людей", - отметил он.
Президент подчеркнул, что это все было бы невозможным без тысяч наших медийщиков.
"Профессионализм, смелость и энергичность украинских журналистов, наших военных журналистов, всех работников наших медиа, всех, кто создает и распространяет контент на украинском и об Украине на языках мира, - это все тоже наше оружие, наша защита, наша украинская сила. Спасибо вам!
Поздравляю с Днем журналиста. И, пожалуйста, не забывайте имена журналистов, чьи жизни унесла эта война - после 24 февраля и с 2014 года. Они заслуживают памяти и уважения", - резюмировал Зеленский.
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ще раз шашликами (і не тільки шашликами), а "пратівних і нєпаслушних" відправить на фронт, шоб не гавкали...