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Новости День журналиста
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Смелость и профессионализм украинских медийщиков – наше оружие и наша защита, – Зеленский в День журналиста

Зеленский поздравил с Днем журналиста 6 июня

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских журналистов и всех работников медиа с Днем журналиста, который отмечается 6 июня.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня день нашей благодарности каждому журналисту, всем работникам и работницам медиа, каждому, кто развивает новые информационные платформы и ресурсы. Мир знает, что происходит в Украине. Каждая страна знает нашу позицию и слышит, что мы делаем ради защиты своей независимости и людей", - отметил он.

Президент подчеркнул, что это все было бы невозможным без тысяч наших медийщиков.

"Профессионализм, смелость и энергичность украинских журналистов, наших военных журналистов, всех работников наших медиа, всех, кто создает и распространяет контент на украинском и об Украине на языках мира, - это все тоже наше оружие, наша защита, наша украинская сила. Спасибо вам!

Поздравляю с Днем журналиста. И, пожалуйста, не забывайте имена журналистов, чьи жизни унесла эта война - после 24 февраля и с 2014 года. Они заслуживают памяти и уважения", - резюмировал Зеленский.

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Автор: 

журналистика (3317) Зеленский Владимир (20854) СМИ (3840) медиа (186)


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Топ комментарии
+11
Дайош тєлємарахвону ще 10 лярдів.
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06.06.2025 13:09 Ответить
+8
кончений юдейський поц,в Україні знищена журналістика,залишилися лише "чаво ізволіте"
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06.06.2025 13:08 Ответить
+8
більш продажних та брехливих, цинічних ,,мерзенних та сповнених ненависті до свого народу журнашлюх як у нас важко пошукати
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06.06.2025 13:10 Ответить
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кончений юдейський поц,в Україні знищена журналістика,залишилися лише "чаво ізволіте"
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06.06.2025 13:08 Ответить
Дайош тєлємарахвону ще 10 лярдів.
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06.06.2025 13:09 Ответить
... з нагоди такого свята можна і 15 виділити. Царство нє абіднєєт.
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06.06.2025 13:13 Ответить
більш продажних та брехливих, цинічних ,,мерзенних та сповнених ненависті до свого народу журнашлюх як у нас важко пошукати
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06.06.2025 13:10 Ответить
В твоїй зеленій обоймі журналістів не має, одні журнашлюхи
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06.06.2025 13:10 Ответить
Слава телехмарафону!!!!!!
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06.06.2025 13:13 Ответить
Ось фаховий зелено-офісний журналіст В кінці минулого року купив у столиці нову квартиру

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06.06.2025 13:16 Ответить
Що то за кадр на зображенні?
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06.06.2025 13:45 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3) Пропагандон
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06.06.2025 13:48 Ответить
Прізвище має якесь?
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06.06.2025 13:53 Ответить
Валодя Петров. Не так вже й давно був упоротим совкодрочером і прихильником Шарія.
Тепер на службі ОПи.
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06.06.2025 13:54 Ответить
Іванов, колишній співгавкун петрова. ПАзітівний блохер Банкової.
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06.06.2025 14:03 Ответить
Вава "Недорогеньких" нагодує
ще раз шашликами (і не тільки шашликами), а "пратівних і нєпаслушних" відправить на фронт, шоб не гавкали...
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06.06.2025 13:19 Ответить
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06.06.2025 13:23 Ответить
З якихось небес всіх вчить, всіх привітає, всіх славить, всім дякує, всім керує, всіх знимає, всіх призначає, все бачить, але ніх.я не робить тільки наглядає за всім і всіма; прям "бох", зелений "бох".
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06.06.2025 13:26 Ответить
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06.06.2025 14:10 Ответить
Наші "медійники" абсолютно начисто програють московським пропагандистам на всіх напрямках. Ці наші марафони, єдині новини, монологи, відосіки і сама рожа Зеленського викликають в людей огиду більше за всіх московських пропагандистів.
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06.06.2025 13:34 Ответить
а про обстрел не вспомнил гнида
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06.06.2025 13:37 Ответить
Тільки супер професійні, принципові, відважні журналісти під час кривавої війни, в надскладній ситуації на фронті і розгулі мародерства під патронатом Лідора питають його на брифінгах про найважливіше "А скоко раз ВИ 😍 підтягуєтесь?".
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06.06.2025 13:39 Ответить
А той,що пише тексти для найвеличнішого,які той озвучує у своїх численних відосиках-чи отримав нагороду?
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06.06.2025 13:43 Ответить
Підар, розблокуй опозиційні канали.
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06.06.2025 13:56 Ответить
 
 