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Новости День журналиста
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Зеленский наградил ряд медийщиков государственными наградами по случаю Дня журналиста

День журналиста - Зеленский наградил представителей СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня журналиста 6 июня отметил государственными наградами представителей медиа. В частности, журналист и правозащитник Максим Буткевич награжден орденом "За мужество" III степени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №391 на сайте Офиса президента.

Отмечается, что журналисты отмечены госнаградами "за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, мужество и самоотверженность, проявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения РФ в Украину", а также"многолетний добросовестный труд".

Так, орденом "За заслуги" III степени награждены журналист Общественного Александр Алферов и видеограф Общественное Чернигов Николай Иванчик.

Орден княгини Ольги III степени получили главный редактор Общественное Сумы Екатерина Гладенко и корреспондент Общественное Чернигов Виктория Хамаза.

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Орденом "За мужество" III степени наградили правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военного Максима Буткевича. Он попал в российский плен в июне 2022-го во время выполнения боевого задания на Луганщине. В октябре 2024 года его вернули в Украину во время обмена.

Также орденом "За заслуги" ІІІ степени отмечен Владлен Мараев - автор и ведущий YouTube-канала "История без мифов", ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ.

Орден "За заслуги" ІII степени получил телевизионный журналист международного информационного агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей. Во время командировки в Краматорск в августе 2024-го он получил ранение в результате российского обстрела гостиницы "Сапфир". После обстрела журналист находился в коме несколько месяцев и сейчас проходит восстановление.

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Автор: 

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06.06.2025 12:59 Ответить
Мосійсучкі героя дав?
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06.06.2025 12:59 Ответить
і хто з них краще по пенькам стрибав.
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06.06.2025 13:00 Ответить
Журналістів в країні одиниці. Всі інші під цією назвою поводять себе, як повії.
Але шкоди від них більше, ніж від від повій.
З@ср@ні брехнею, фейками, маніпуляціями медіа повій мізки населення є бідою для країни.
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06.06.2025 13:05 Ответить
"Незалежна журналістика" Бігус.інфо, Громадське, Міша Ткач, яких фінансує Офіс преЗедента.

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06.06.2025 13:11 Ответить
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06.06.2025 13:16 Ответить
Под.доляку-героя,за реалізацію антитрампівської пропаганди.
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06.06.2025 13:19 Ответить
 
 