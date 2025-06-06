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Новини День журналіста
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Зеленський відзначив низку медійників державними нагородами з нагоди Дня журналіста

День журналіста - Зеленський нагородив представників медіа

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня журналіста 6 червня відзначив державними нагородами представників медіа. Зокрема, журналіста та правозахисника Максима Буткевича нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №391 на сайті Офісу президента.

Зазначається, що  журналісти відзначені держнагородами "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення РФ в Україну", а також "багаторічну сумлінну працю".

Так, орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено журналіста Суспільного Олександра Алфьорова та відеографа Суспільне Чернігів Миколу Іванчика.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримали головна редакторка Суспільне Суми Катерина Гладенко та кореспондентка Суспільне Чернігів Вікторія Хамаза.

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Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагородили правозахисника, журналіста, громадського діяча та військового Максима Буткевича. Він потрапив у російський полон у червні 2022-го під час виконання бойового завдання на Луганщині. У жовтні 2024 року його повернули до України під час обміну.

Також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня відзначено Владлена Мараєва — автора та ведучого YouTube-каналу "Історія без міфів", провідного наукового співробітника Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ.

Орден "За заслуги" ІIIступеня отримав телевізійний журналіст міжнародної інформаційної агенції Reuters Іван Любиша-Кірдей. Під час відрядження до Краматорська у серпні 2024-го він дістав поранення внаслідок російського обстрілу готелю "Сапфір". Після обстрілу журналіст перебував у комі кілька місяців і зараз проходить відновлення.

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Автор: 

журналістика (1782) Зеленський Володимир (24339) нагорода (1279) ЗМІ (1364) Буткевич Максим (8)


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Топ коментарі
+4
Мосійсучкі героя дав?
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06.06.2025 12:59 Відповісти
+3
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06.06.2025 13:16 Відповісти
+2
Журналістів в країні одиниці. Всі інші під цією назвою поводять себе, як повії.
Але шкоди від них більше, ніж від від повій.
З@ср@ні брехнею, фейками, маніпуляціями медіа повій мізки населення є бідою для країни.
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06.06.2025 13:05 Відповісти
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06.06.2025 12:59 Відповісти
Мосійсучкі героя дав?
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06.06.2025 12:59 Відповісти
100%
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06.06.2025 13:35 Відповісти
і хто з них краще по пенькам стрибав.
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06.06.2025 13:00 Відповісти
Журналістів в країні одиниці. Всі інші під цією назвою поводять себе, як повії.
Але шкоди від них більше, ніж від від повій.
З@ср@ні брехнею, фейками, маніпуляціями медіа повій мізки населення є бідою для країни.
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06.06.2025 13:05 Відповісти
"Незалежна журналістика" Бігус.інфо, Громадське, Міша Ткач, яких фінансує Офіс преЗедента.

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06.06.2025 13:11 Відповісти
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06.06.2025 13:16 Відповісти
Под.доляку-героя,за реалізацію антитрампівської пропаганди.
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06.06.2025 13:19 Відповісти
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06.06.2025 13:38 Відповісти
Насмоктали!
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06.06.2025 13:45 Відповісти
Ну не всі ж вони журнашльондри!
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06.06.2025 13:53 Відповісти
А чого ти не відзначив Бутусова-головного редактора та засновника "Цензор нет",який хотів тобі в рило дати за твою брехню?.Журналіста Ткача який висвітлив як ви Єрмаку день народження відмічали?.Міг би ще перечислити журналістів які показували як члени(одним словом члени) твоєї монобільшості брехали,брали та давали хабарі,зраджували.
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06.06.2025 13:59 Відповісти
 
 