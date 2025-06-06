Зеленський відзначив низку медійників державними нагородами з нагоди Дня журналіста

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня журналіста 6 червня відзначив державними нагородами представників медіа. Зокрема, журналіста та правозахисника Максима Буткевича нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №391 на сайті Офісу президента.

Зазначається, що журналісти відзначені держнагородами "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення РФ в Україну", а також "багаторічну сумлінну працю".

Так, орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено журналіста Суспільного Олександра Алфьорова та відеографа Суспільне Чернігів Миколу Іванчика.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримали головна редакторка Суспільне Суми Катерина Гладенко та кореспондентка Суспільне Чернігів Вікторія Хамаза.

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Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагородили правозахисника, журналіста, громадського діяча та військового Максима Буткевича. Він потрапив у російський полон у червні 2022-го під час виконання бойового завдання на Луганщині. У жовтні 2024 року його повернули до України під час обміну.

Також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня відзначено Владлена Мараєва — автора та ведучого YouTube-каналу "Історія без міфів", провідного наукового співробітника Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ.

Орден "За заслуги" ІIIступеня отримав телевізійний журналіст міжнародної інформаційної агенції Reuters Іван Любиша-Кірдей. Під час відрядження до Краматорська у серпні 2024-го він дістав поранення внаслідок російського обстрілу готелю "Сапфір". Після обстрілу журналіст перебував у комі кілька місяців і зараз проходить відновлення.

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