Лубінець закликав ПАРЄ сприяти звільненню українських журналістів з російської неволі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в онлайн-форматі взяв участь у засіданні Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та ЗМІ.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Розповів про жахливу ситуацію з українськими журналістами, які перебувають у російському полоні. Росія свідомо переслідує журналістів на ТОТ України - тих, хто фіксує правду про війну. Медійників незаконно затримують, катують, утримують у нелюдських умовах, позбавляють медичної допомоги. Згадав історії Вікторії Рощиної, яка померла в російській неволі, Дмитра Хилюка, якого викрали на Київщині, Ірини Данилович, яка утримується без належної медичної допомоги. Ці імена - лише частина страшної статистики", - зазначив Лубінець.

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Омбудсмен повідомив, що за три роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 823 злочини проти журналістів та медіа в Україні: убито 97 медійників, 42 журналісти дістали поранення, щонайменше 30 цивільних українських медійників та одного журналіста-комбатанта Росія утримує в неволі.



За його словами, одним із кроків, щоб сприяти звільненню медійників, може стати ухвалення тематичних резолюцій ПАРЄ.

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"Раніше Парламентська асамблея ухвалювала резолюції, які стосуються журналістів, зокрема тих, хто постраждав від війни в Україні. У них ПАРЄ висловлює занепокоєння щодо свободи слова, прав журналістів та захисту їх від репресій та насильства. Але потрібні конкретні дії. Закликав міжнародну спільноту посилити політичний і дипломатичний тиск на РФ для звільнення журналістів і всіх незаконно затриманих цивільних. Свобода слова, права людини й демократія повинні бути сильнішими за російську диктатуру", - наголосив Лубінець.