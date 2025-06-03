Лубинец призвал ПАСЕ содействовать освобождению украинских журналистов из российского плена.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в онлайн-формате принял участие в заседании Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и СМИ.
Об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Рассказал об ужасной ситуации с украинскими журналистами, которые находятся в российском плену. Россия сознательно преследует журналистов на ВОТ Украины - тех, кто фиксирует правду о войне. Медийщиков незаконно задерживают, пытают, содержат в нечеловеческих условиях, лишают медицинской помощи. Вспомнил истории Виктории Рощиной, которая умерла в российской неволе, Дмитрия Хилюка, которого похитили на Киевщине, Ирины Данилович, которая содержится без надлежащей медицинской помощи. Эти имена - лишь часть страшной статистики", - отметил Лубинец.
Омбудсмен сообщил, что за три года с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 823 преступления против журналистов и медиа в Украине: убито 97 медийщиков, 42 журналиста получили ранения, по меньшей мере 30 гражданских украинских медийщиков и одного журналиста-комбатанта Россия удерживает в неволе.
По его словам, одним из шагов, чтобы способствовать освобождению медийщиков, может стать принятие тематических резолюций ПАСЕ.
"Ранее Парламентская ассамблея принимала резолюции, касающиеся журналистов, в частности тех, кто пострадал от войны в Украине. В них ПАСЕ выражает обеспокоенность относительно свободы слова, прав журналистов и защиты их от репрессий и насилия. Но нужны конкретные действия. Призвал международное сообщество усилить политическое и дипломатическое давление на РФ для освобождения журналистов и всех незаконно задержанных гражданских. Свобода слова, права человека и демократия должны быть сильнее российской диктатуры", - подчеркнул Лубинец.
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