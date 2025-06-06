Представники пресслужби ДСНС поранені внаслідок удару РФ по Києву: одна пресофіцерка у важкому стані

Через нічну ворожу атаку на Київ поранено представників пресслужби ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис голови ДСНС України Андрія Даника.

"На жаль, цьогорічне свято затьмарене болем. Ніч проти 6 червня стала однією з найтрагічніших – ворог завдав чергового масованого удару по мирному населенню України. Серед загиблих - троє наших рятувальників з Києва. Поранені й представники пресслужби ДСНС - двоє наших колег, одна з них перебуває у важкому стані, за її життя борються лікарі. Вони не лише співробітники Служби – вони повноцінна частина великої журналістської родини", - зауважує він.

Як зазначається, пресофіцери ДСНС завжди поруч із рятувальниками в найважчі моменти.

"Вони знімають, пишуть, документують - тоді, коли довкола ще триває рятувальна операція. Вони не просто передають інформацію - вони показують нашу реальність такою, якою вона є. Їхня робота - на межі. Під час ворожих обстрілів пресофіцери ризикують життям не менше, ніж самі рятувальники", - додає Даник.

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жервти, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.