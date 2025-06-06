Представители пресс-службы ГСЧС ранены в результате удара РФ по Киеву: одна пресс-офицер - в тяжелом состоянии

Из-за ночной вражеской атаки на Киев ранены представители пресс-службы ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы ГСЧС Украины Андрея Даника.

"К сожалению, нынешний праздник омрачен болью. Ночь на 6 июня стала одной из самых трагических - враг нанес очередной массированный удар по мирному населению Украины. Среди погибших - трое наших спасателей из Киева. Ранены и представители пресс-службы ГСЧС - двое наших коллег, одна из них находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Они не только сотрудники Службы - они полноценная часть большой журналистской семьи", - отмечает он.

Как отмечается, пресофицеры ГСЧС всегда рядом со спасателями в самые тяжелые моменты.

"Они снимают, пишут, документируют - тогда, когда вокруг еще продолжается спасательная операция. Они не просто передают информацию - они показывают нашу реальность такой, какая она есть. Их работа - на грани. Во время вражеских обстрелов пресофицеры рискуют жизнью не меньше, чем сами спасатели", - добавляет Даник.

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности,враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.