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Новини День журналіста
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Сміливість та фаховість українських медійників – наша зброя й наш захист, - Зеленський у День журналіста

Зеленський привітав із Днем журналіста 6 червня

Президент Володимир Зеленський привітав українських журналістів та усіх працівників медіа з Днем журналіста, що відзначається 6 червня.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні день нашої вдячності кожному журналісту, всім працівникам і працівницям медіа, кожному, хто розвиває нові інформаційні платформи й ресурси. Світ знає, що відбувається в Україні. Кожна країна знає нашу позицію і чує, що ми робимо заради захисту своєї незалежності й людей", - зауважив він.

Президент наголосив, що це все було б неможливим без тисяч наших медійників.

"Фаховість, сміливість та енергійність українських журналістів, наших військових журналістів, усіх працівників наших медіа, усіх, хто створює і поширює контент українською та про Україну мовами світу, – це все теж наша зброя, наш захист, наша українська сила. Дякую вам!

Вітаю з Днем журналіста. І, будь ласка, не забувайте імена журналістів, чиї життя забрала ця війна – після 24 лютого і від 2014 року. Вони заслуговують на памʼять і шану", - резюмував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив низку медійників державними нагородами з нагоди Дня журналіста

Автор: 

журналістика (1782) Зеленський Володимир (24339) ЗМІ (1364) медіа (233)


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Топ коментарі
+9
Дайош тєлємарахвону ще 10 лярдів.
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06.06.2025 13:09 Відповісти
+5
кончений юдейський поц,в Україні знищена журналістика,залишилися лише "чаво ізволіте"
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06.06.2025 13:08 Відповісти
+5
більш продажних та брехливих, цинічних ,,мерзенних та сповнених ненависті до свого народу журнашлюх як у нас важко пошукати
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06.06.2025 13:10 Відповісти
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кончений юдейський поц,в Україні знищена журналістика,залишилися лише "чаво ізволіте"
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06.06.2025 13:08 Відповісти
Дайош тєлємарахвону ще 10 лярдів.
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06.06.2025 13:09 Відповісти
... з нагоди такого свята можна і 15 виділити. Царство нє абіднєєт.
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06.06.2025 13:13 Відповісти
більш продажних та брехливих, цинічних ,,мерзенних та сповнених ненависті до свого народу журнашлюх як у нас важко пошукати
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06.06.2025 13:10 Відповісти
В твоїй зеленій обоймі журналістів не має, одні журнашлюхи
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06.06.2025 13:10 Відповісти
Слава телехмарафону!!!!!!
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06.06.2025 13:13 Відповісти
Ось фаховий зелено-офісний журналіст В кінці минулого року купив у столиці нову квартиру

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06.06.2025 13:16 Відповісти
Що то за кадр на зображенні?
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06.06.2025 13:45 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3) Пропагандон
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06.06.2025 13:48 Відповісти
Прізвище має якесь?
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06.06.2025 13:53 Відповісти
Валодя Петров. Не так вже й давно був упоротим совкодрочером і прихильником Шарія.
Тепер на службі ОПи.
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06.06.2025 13:54 Відповісти
Іванов, колишній співгавкун петрова. ПАзітівний блохер Банкової.
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06.06.2025 14:03 Відповісти
Вава "Недорогеньких" нагодує
ще раз шашликами (і не тільки шашликами), а "пратівних і нєпаслушних" відправить на фронт, шоб не гавкали...
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06.06.2025 13:19 Відповісти
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06.06.2025 13:23 Відповісти
З якихось небес всіх вчить, всіх привітає, всіх славить, всім дякує, всім керує, всіх знимає, всіх призначає, все бачить, але ніх.я не робить тільки наглядає за всім і всіма; прям "бох", зелений "бох".
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06.06.2025 13:26 Відповісти
Наші "медійники" абсолютно начисто програють московським пропагандистам на всіх напрямках. Ці наші марафони, єдині новини, монологи, відосіки і сама рожа Зеленського викликають в людей огиду більше за всіх московських пропагандистів.
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06.06.2025 13:34 Відповісти
а про обстрел не вспомнил гнида
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06.06.2025 13:37 Відповісти
Тільки супер професійні, принципові, відважні журналісти під час кривавої війни, в надскладній ситуації на фронті і розгулі мародерства під патронатом Лідора питають його на брифінгах про найважливіше "А скоко раз ВИ 😍 підтягуєтесь?".
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06.06.2025 13:39 Відповісти
А той,що пише тексти для найвеличнішого,які той озвучує у своїх численних відосиках-чи отримав нагороду?
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06.06.2025 13:43 Відповісти
Підар, розблокуй опозиційні канали.
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06.06.2025 13:56 Відповісти
 
 