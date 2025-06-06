Сміливість та фаховість українських медійників – наша зброя й наш захист, - Зеленський у День журналіста

Президент Володимир Зеленський привітав українських журналістів та усіх працівників медіа з Днем журналіста, що відзначається 6 червня.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні день нашої вдячності кожному журналісту, всім працівникам і працівницям медіа, кожному, хто розвиває нові інформаційні платформи й ресурси. Світ знає, що відбувається в Україні. Кожна країна знає нашу позицію і чує, що ми робимо заради захисту своєї незалежності й людей", - зауважив він.

Президент наголосив, що це все було б неможливим без тисяч наших медійників.

"Фаховість, сміливість та енергійність українських журналістів, наших військових журналістів, усіх працівників наших медіа, усіх, хто створює і поширює контент українською та про Україну мовами світу, – це все теж наша зброя, наш захист, наша українська сила. Дякую вам!

Вітаю з Днем журналіста. І, будь ласка, не забувайте імена журналістів, чиї життя забрала ця війна – після 24 лютого і від 2014 року. Вони заслуговують на памʼять і шану", - резюмував Зеленський.

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