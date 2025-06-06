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Новости Членство Украины в ЕС
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В этом году нам действительно нужен прогресс в переговорах о вступлении в ЕС, - Зеленский

Вступление Украины в ЕС. Зеленский говорит о необходимости прогресса

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2025 году Украине нужен прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Об этом глава государства заявил во время выступления на III Международном саммите городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш опыт, наше стремление быть свободными, наше умение дать основу для единства - это все, бесспорно, нужно Европе, непосредственно Европейскому Союзу. В этом году нам действительно нужен прогресс в переговорах по вступлению", - отметил он.

Зеленский сказал, что вместе можно достичь завершения войны достойным миром и созданием надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы.

"Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты. И мы можем это сделать", - добавил глава государства.

Он обратился к присутствующим, чтобы те призывали к новым действенным санкциям против России.

Читайте: НАТО ищет способ, как пригласить Зеленского на саммит, не провоцируя Трампа, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) членство в ЕС (1057) Евросоюз (17270)


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Спочатку, ухилянт, має вичистити порновців, з усіх гілок та органів влади! Провести перевірку, «дивно збагатілих», з 2019 року осіб, повернути Генпрокурорів, з 2019 року, в Україну, заслухати їх результати діяльності та причини втечі за кордон!?!?
Західні Партнери, і в ЄС, можуть допомогти Україні, у цьому ділі!
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06.06.2025 14:43 Ответить
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06.06.2025 14:45 Ответить
І хто його має вести? Стефанішина, що плаває брасом в окнані корупційної ненажерливості?
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06.06.2025 15:17 Ответить
Бо дуже хочеться це собі на вибори потягнути.
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06.06.2025 15:18 Ответить
Щойно видання «Вокс Україна» (так, на грантах з Євросоюзу) дало предметну відповідь, чому керівництво ЄС не відкриває кластери про переговори щодо вступу України в Євросоюз. Зокрема - абзацом: "В Україні за останні два десятиліття Індекс демократії повільно, але стабільно знижувався. Якщо у 2006-2010 роках країна перебувала у категорії «недосконала демократія» з відносно високим балом 6,94, то вже з 2011 року Україна незмінно класифікується як «гібридний режим». Між 2015 та 2019 роком індекс незначно виріс - з 5,7 до 5,9, а відтоді постійно знижується. На 2024 рік наш загальний індекс опустився до рекордно низького рівня 4,9, що відповідає 92 місцю серед 167 країн світу."
https://voxukraine.org/globalnyj-vidkat-bilshe-vyboriv-menshe-demokratiyi

Хто би довів ці цифри до ЕрЗе, щоб надалі вони не свистіли, ніби НАТО з Євросоюзом так бажають побачити їхні щетини в вонючих треніках в своєму колективі...
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06.06.2025 15:29 Ответить
"У створеній Кучмою, зацементованою Зеленським моделі «держави» у громадян немає ані права вибору, ані прав реалізації. Нахабніше за всіх почав вести себе Зеленський. Поставивши Конституцію на паузу, чудово розуміючи, що за її порушення поки що йому нічого не світить, впровадив у країні концтабір, в якому вся його вертикаль влади краде все, до чого дотягнуться щупальця зеленого спрута. Про вибори при Зеленському в концтаборі і згадувати не можна, бо Зеленський взагалі боїться гратись в демократію, а його проросійський офіс партії регіонів, що сидить на Банковій, влаштовує існуючий режим без альтернатив та електоральної конкуренції, бо можна красти і займатись репресіями і не боятись, що свої люди, яких розставили на ключові посади - повстануть. А вибори можуть призвести до заміни таких людей, що не влаштовує Єрмака, котрий і не приховував своїх зав'язків росією".
https://k-z.com.ua/polytyka/66001-********-evropeyska-derzhava-chi-diktatura-mafiyi
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06.06.2025 15:56 Ответить
Слуги мародеры
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06.06.2025 16:02 Ответить
 
 