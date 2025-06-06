В этом году нам действительно нужен прогресс в переговорах о вступлении в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2025 году Украине нужен прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Об этом глава государства заявил во время выступления на III Международном саммите городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш опыт, наше стремление быть свободными, наше умение дать основу для единства - это все, бесспорно, нужно Европе, непосредственно Европейскому Союзу. В этом году нам действительно нужен прогресс в переговорах по вступлению", - отметил он.

Зеленский сказал, что вместе можно достичь завершения войны достойным миром и созданием надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы.

"Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты. И мы можем это сделать", - добавил глава государства.

Он обратился к присутствующим, чтобы те призывали к новым действенным санкциям против России.

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