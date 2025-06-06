Цьогоріч нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах про вступ до Євросоюзу.

Про це глава держави заявив під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності – це все безперечно потрібне Європі, безпосередньо Європейському Союзу. В цьому році нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу", - зазначив він.

Зеленський сказав, що разом можна досягти завершення війни достойним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України і для всієї Європи.

"Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту. І ми можемо це зробити", - додав глава держави.

Він звернувся до присутніх, щоб ті закликали до нових дієвих санкцій проти Росії.

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