Цьогоріч нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах про вступ до Євросоюзу.
Про це глава держави заявив під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності – це все безперечно потрібне Європі, безпосередньо Європейському Союзу. В цьому році нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу", - зазначив він.
Зеленський сказав, що разом можна досягти завершення війни достойним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України і для всієї Європи.
"Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту. І ми можемо це зробити", - додав глава держави.
Він звернувся до присутніх, щоб ті закликали до нових дієвих санкцій проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Західні Партнери, і в ЄС, можуть допомогти Україні, у цьому ділі!
https://voxukraine.org/globalnyj-vidkat-bilshe-vyboriv-menshe-demokratiyi
Хто би довів ці цифри до ЕрЗе, щоб надалі вони не свистіли, ніби НАТО з Євросоюзом так бажають побачити їхні щетини в вонючих треніках в своєму колективі...