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Новини Членство України в ЄС
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Цьогоріч нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС, - Зеленський

Вступ України в ЄС. Зеленський каже про необхідність прогресу

Президент Володимир Зеленський вважає, що у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах про вступ до Євросоюзу.

Про це глава держави заявив під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності – це все безперечно потрібне Європі, безпосередньо Європейському Союзу. В цьому році нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу", - зазначив він.

Зеленський сказав, що разом можна досягти завершення війни достойним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України і для всієї Європи.

"Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту. І ми можемо це зробити", - додав глава держави.

Він звернувся до присутніх, щоб ті закликали до нових дієвих санкцій проти Росії.

Читайте: НАТО шукає спосіб, як запросити Зеленського на саміт, не провокуючи Трампа, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) членство в ЄС (1297) Євросоюз (13656)


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Спочатку, ухилянт, має вичистити порновців, з усіх гілок та органів влади! Провести перевірку, «дивно збагатілих», з 2019 року осіб, повернути Генпрокурорів, з 2019 року, в Україну, заслухати їх результати діяльності та причини втечі за кордон!?!?
Західні Партнери, і в ЄС, можуть допомогти Україні, у цьому ділі!
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06.06.2025 14:43 Відповісти
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06.06.2025 14:45 Відповісти
І хто його має вести? Стефанішина, що плаває брасом в окнані корупційної ненажерливості?
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06.06.2025 15:17 Відповісти
Бо дуже хочеться це собі на вибори потягнути.
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06.06.2025 15:18 Відповісти
Щойно видання «Вокс Україна» (так, на грантах з Євросоюзу) дало предметну відповідь, чому керівництво ЄС не відкриває кластери про переговори щодо вступу України в Євросоюз. Зокрема - абзацом: "В Україні за останні два десятиліття Індекс демократії повільно, але стабільно знижувався. Якщо у 2006-2010 роках країна перебувала у категорії «недосконала демократія» з відносно високим балом 6,94, то вже з 2011 року Україна незмінно класифікується як «гібридний режим». Між 2015 та 2019 роком індекс незначно виріс - з 5,7 до 5,9, а відтоді постійно знижується. На 2024 рік наш загальний індекс опустився до рекордно низького рівня 4,9, що відповідає 92 місцю серед 167 країн світу."
https://voxukraine.org/globalnyj-vidkat-bilshe-vyboriv-menshe-demokratiyi

Хто би довів ці цифри до ЕрЗе, щоб надалі вони не свистіли, ніби НАТО з Євросоюзом так бажають побачити їхні щетини в вонючих треніках в своєму колективі...
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06.06.2025 15:29 Відповісти
 
 