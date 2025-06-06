НАТО шукає спосіб, як запросити Зеленського на саміт, не провокуючи Трампа, - Reuters
Чиновники НАТО, які організовують саміт Альянсу в Гаазі, намагатимуться організувати зустріч так, щоб Володимир Зеленський міг бути присутнім, не провокуючи Дональда Трампа.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Дипломати кажуть, що він може бути присутнім на вечері перед самітом, але його не допускатимуть на основне засідання саміту. При цьому все ще незрозуміло, чи буде коротка заява саміту визначати Росію як загрозу, чи висловлюватиме підтримку Україні", - йдеться в матеріалі.
Усі ці обережні кроки, зазначають журналісти, вживаються для того, щоб уникнути гніву Вашингтона, а також, щоб не спровокувати повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який майже зруйнував міжнародну коаліцію, що підтримує Київ.
"Європейські члени НАТО, які бачать у Росії екзистенціальну загрозу, а в НАТО - головний засіб протидії їй, хочуть продемонструвати свою постійну тверду підтримку Україні. Але вони також відчайдушно намагаються не розлютити нестабільного Трампа", - зазначає ЗМІ.
Один із посадовців НАТО заявив, що якщо Зеленський не візьме участі в саміті в будь-якій формі, це буде "щонайменше піар-катастрофою".
За даними видання, саміт і письмова заява, що його супроводжує, ймовірно, будуть незвично короткими, щоб звести до мінімуму ймовірність спалахів або розбіжностей.
Водночас Зеленському, напевно, доведеться задовольнятися запрошенням на передсамітову вечерю, влаштовану королем Нідерландів Віллемом-Олександром.
На відміну від попередніх двох щорічних самітів НАТО лідери не планують проводити офіційне засідання Ради НАТО-Україна.
"Багато союзників хочуть, щоб Зеленський був на саміті, але є гнучкість щодо точного формату, який дозволив би його присутність", - додав високопоставлений дипломат НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
проєздом, на приставному стільчику і стоячи
та нахрєн треба такі запросини !
курва, Україна захищає Європу, а єврогеї думають як запросити її президента не розізливши руду мавпу, яка вже робить пред'яви Європі по торгівлі.
курви ! всі !
Хіба що,щоб козирю доповісти...
Не?
Це вирішить багато проблем.
ПОРОШЕНКО ПРО ПЕРЕГОВОРИ З США
Червінський:
Єрмак, у супроводі пані посла України в США Маркарової, прибув на зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо, де вдалось зробити дві світлини разом з заклопотаним Марко біля вхідних дверей його офісу… Для менеджера з продажу державних посад і МАФів в Україні це мабуть гарний результат дводенного перебування в США.