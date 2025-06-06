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Новини Саміт НАТО у Гаазі Запрошення Зеленського на саміт НАТО
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НАТО шукає спосіб, як запросити Зеленського на саміт, не провокуючи Трампа, - Reuters

Зеленський на саміті НАТО в Гаазі. Трампа бояться розлютити

Чиновники НАТО, які організовують саміт Альянсу в Гаазі, намагатимуться організувати зустріч так, щоб Володимир Зеленський міг бути присутнім, не провокуючи Дональда Трампа.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Дипломати кажуть, що він може бути присутнім на вечері перед самітом, але його не допускатимуть на основне засідання саміту. При цьому все ще незрозуміло, чи буде коротка заява саміту визначати Росію як загрозу, чи висловлюватиме підтримку Україні", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Я з Україною, ми підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів, - Трамп

Усі ці обережні кроки, зазначають журналісти, вживаються для того, щоб уникнути гніву Вашингтона, а також, щоб не спровокувати повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який майже зруйнував міжнародну коаліцію, що підтримує Київ.

"Європейські члени НАТО, які бачать у Росії екзистенціальну загрозу, а в НАТО - головний засіб протидії їй, хочуть продемонструвати свою постійну тверду підтримку Україні. Але вони також відчайдушно намагаються не розлютити нестабільного Трампа", - зазначає ЗМІ.

Один із посадовців НАТО заявив, що якщо Зеленський не візьме участі в саміті в будь-якій формі, це буде "щонайменше піар-катастрофою".

За даними видання, саміт і письмова заява, що його супроводжує, ймовірно, будуть незвично короткими, щоб звести до мінімуму ймовірність спалахів або розбіжностей.

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Водночас Зеленському, напевно, доведеться задовольнятися запрошенням на передсамітову вечерю, влаштовану королем Нідерландів Віллемом-Олександром.

На відміну від попередніх двох щорічних самітів НАТО лідери не планують проводити офіційне засідання Ради НАТО-Україна.

"Багато союзників хочуть, щоб Зеленський був на саміті, але є гнучкість щодо точного формату, який дозволив би його присутність", - додав високопоставлений дипломат НАТО.

Читайте: Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico

Автор: 

Гаага (315) Зеленський Володимир (24339) НАТО (6543) саміт (790) Трамп Дональд (6105)


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Топ коментарі
+4
НАТО сцить Трампа, Трамп смокче *****. Поточна ієрархія.
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06.06.2025 13:15 Відповісти
+4
Якщо подивитися правді в очі, все це означає: ніякого НАТО фактично вже нема.
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06.06.2025 13:20 Відповісти
+3
Пропоную представити там нашого лідора в такому форматі.

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06.06.2025 13:18 Відповісти
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Накиньте на Зелю плащ - невидимку
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06.06.2025 13:14 Відповісти
Може костюм?
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06.06.2025 13:15 Відповісти
В костюмі його не впізнають. А на роялі він грав у костюмі?
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06.06.2025 13:18 Відповісти
По пояс в костюмі
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06.06.2025 13:20 Відповісти
І без трусів. Готов прінять був з любої сторони в любій кількості
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06.06.2025 13:22 Відповісти
Маску Порошенка.
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06.06.2025 13:19 Відповісти
Краще самого Порошенко!
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06.06.2025 13:31 Відповісти
"буде на вечері перед самітом"....
проєздом, на приставному стільчику і стоячи

та нахрєн треба такі запросини !
курва, Україна захищає Європу, а єврогеї думають як запросити її президента не розізливши руду мавпу, яка вже робить пред'яви Європі по торгівлі.

курви ! всі !
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06.06.2025 13:21 Відповісти
Посміховисько жалюгідне попукай ротом ще
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06.06.2025 13:41 Відповісти
Можна зробити пластичну операцію - лопатою по таблу
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06.06.2025 13:26 Відповісти
Кто такой Трамп? Маск сказал давеча - он никто, дедуган- извращенец, сексуальный.
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06.06.2025 13:58 Відповісти
Що йому там робити?
Хіба що,щоб козирю доповісти...
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06.06.2025 13:15 Відповісти
НАТО сцить Трампа, Трамп смокче *****. Поточна ієрархія.
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06.06.2025 13:15 Відповісти
Ревнують.
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06.06.2025 13:43 Відповісти
міжнародна політика єрмака і бикування клоуна приносить свій результат, але ідіотам заходить нормально - досі винне НАТО і Трамп. Лідор нах, віддав Америці надра за безкоштовно, привів в країну війну, розсварився з союзниками, привів у владу московську агентуру і всю антиукраїнську наволоч, повністю провалив міжнародну політику і організував небачену корупцію на крові.
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06.06.2025 14:01 Відповісти
А ще він вчора Трампа з Маском лобами зіштовхнув. От же ж скотиняка зєлєна.
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06.06.2025 14:04 Відповісти
Нехай НАТО пригрозить трампону строком з педофілію і він заткнеться.
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06.06.2025 13:16 Відповісти
Майте вже яйця , нарешті ... Якщо Тромб хоче "похерити" НАТО - не треба йому заважати ! Тим більше , що в США зробити це йому все одно не дадуть !
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06.06.2025 13:17 Відповісти
Пропоную представити там нашого лідора в такому форматі.

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06.06.2025 13:18 Відповісти
НЕ ЗАПРОШУЙТЕ
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06.06.2025 13:19 Відповісти
Доречі, дуже ху..вий термос. Викинув...
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06.06.2025 13:24 Відповісти
Трамп це срарь Мідас навпаки. Як і Ze. ВСЕ до чого торкаются перетворюєтся на лайно. От вже в НАТО засмерділо.
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06.06.2025 13:19 Відповісти
Якщо подивитися правді в очі, все це означає: ніякого НАТО фактично вже нема.
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06.06.2025 13:20 Відповісти
Трамподеменція НАТО доб'є.
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06.06.2025 13:26 Відповісти
дійсно, а хто нам допомагає зараз сантаклаус, ти не повіриш але Америка це і є НАТО
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06.06.2025 14:03 Відповісти
НАТО, нах він вам усрався? Це нікчемна брехлива продажна злодюжна і геть непрогнозована істота. Він вам навішає лапші на вуха і здрисьне гастролювати далі. А тим часом його банда дає безкарно добивати Україну, дорозкрадає все, що попаде під руку (у тому числі і вашу зброю і гуманітарку). Йому не можна вірити і мати з ним справу! Його потрібно вигнати (переобрати) і кинути на нари! Вимагайте перевиборів цього виродка і розмови з новим адекватним керівництвом України!
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06.06.2025 13:22 Відповісти
Знову все впирається в особу Зеленського...може він якийсь не такий?...
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06.06.2025 13:22 Відповісти
не може бути. Зе нормальний, всі інші не такі.
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06.06.2025 13:27 Відповісти
😂😂😂
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06.06.2025 13:28 Відповісти
Трамп не може бачити своє зображення.
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06.06.2025 13:46 Відповісти
Мабуть так само поводиться медперсонал якоїсь приватної лікарні з душевнохворим пацієнтом, але - мільярдером.
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06.06.2025 13:23 Відповісти
Можна придумати для нього формат: дати можливість прочитати листок тексту від дімилітвіна і на цьому все.
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06.06.2025 13:23 Відповісти
А якби на його місці був якийсь дурачьок?
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06.06.2025 13:24 Відповісти
А якщо Трампу не казати що то збори НАТО а для прикладу, якась вечірка з телками Плейбою, а нашого Осла нарядити в зайчика з хвостиком ззаду, на лабутенах, як наш Головнокомандувач ЗСУ любить, і нехай шампанське розносить.
Не?
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06.06.2025 13:24 Відповісти
Може запросити Порошенко?
Це вирішить багато проблем.
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06.06.2025 13:27 Відповісти
В такому форматі краще й не їхати - Зеленському чи ше комусь, без різниці. А то прийти на оце "але не допускатимуть на основне засідання" - це погодитися з думкою про "ви десь там збоку і до нас навіть не розраховуйте". Або кличте або ні, допомагати все одно продовжать, так що без різниці.
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06.06.2025 13:28 Відповісти
корпоратів з роялем - і всє дєла
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06.06.2025 13:30 Відповісти
Запрошення Тромба на прізвисько "TACO" (у просторіччі - "сцикло") на саміт НАТО є само-по собі дискредитацією цієї поважної установи. А побоювання гніву й чергового клінчу цього сцикла із Зеленським - є ганьбою подвійною.
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06.06.2025 13:31 Відповісти
Або шаурма, або тако.
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06.06.2025 13:34 Відповісти
дайте дедушке жвачку....
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06.06.2025 13:37 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/tskhcqqiLLk
ПОРОШЕНКО ПРО ПЕРЕГОВОРИ З США
Червінський:
Єрмак, у супроводі пані посла України в США Маркарової, прибув на зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо, де вдалось зробити дві світлини разом з заклопотаним Марко біля вхідних дверей його офісу… Для менеджера з продажу державних посад і МАФів в Україні це мабуть гарний результат дводенного перебування в США.

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06.06.2025 13:39 Відповісти
Переодягнути Бубочку в офіціантку чи горнічну. Правда Трамп може її схопити за дупу або там же, тількі зпереду.
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06.06.2025 13:40 Відповісти
 
 