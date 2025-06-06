НАТО шукає спосіб, як запросити Зеленського на саміт, не провокуючи Трампа, - Reuters

Чиновники НАТО, які організовують саміт Альянсу в Гаазі, намагатимуться організувати зустріч так, щоб Володимир Зеленський міг бути присутнім, не провокуючи Дональда Трампа.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Дипломати кажуть, що він може бути присутнім на вечері перед самітом, але його не допускатимуть на основне засідання саміту. При цьому все ще незрозуміло, чи буде коротка заява саміту визначати Росію як загрозу, чи висловлюватиме підтримку Україні", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Я з Україною, ми підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів, - Трамп

Усі ці обережні кроки, зазначають журналісти, вживаються для того, щоб уникнути гніву Вашингтона, а також, щоб не спровокувати повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який майже зруйнував міжнародну коаліцію, що підтримує Київ.

"Європейські члени НАТО, які бачать у Росії екзистенціальну загрозу, а в НАТО - головний засіб протидії їй, хочуть продемонструвати свою постійну тверду підтримку Україні. Але вони також відчайдушно намагаються не розлютити нестабільного Трампа", - зазначає ЗМІ.

Один із посадовців НАТО заявив, що якщо Зеленський не візьме участі в саміті в будь-якій формі, це буде "щонайменше піар-катастрофою".

За даними видання, саміт і письмова заява, що його супроводжує, ймовірно, будуть незвично короткими, щоб звести до мінімуму ймовірність спалахів або розбіжностей.

Читайте також: Мерц задоволений результатами зустрічі з Трампом

Водночас Зеленському, напевно, доведеться задовольнятися запрошенням на передсамітову вечерю, влаштовану королем Нідерландів Віллемом-Олександром.

На відміну від попередніх двох щорічних самітів НАТО лідери не планують проводити офіційне засідання Ради НАТО-Україна.

"Багато союзників хочуть, щоб Зеленський був на саміті, але є гнучкість щодо точного формату, який дозволив би його присутність", - додав високопоставлений дипломат НАТО.

Читайте: Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico