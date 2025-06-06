НАТО ищет способ, как пригласить Зеленского на саммит, не провоцируя Трампа, - Reuters

Чиновники НАТО, которые организуют саммит Альянса в Гааге, будут пытаться организовать встречу так, чтобы Владимир Зеленский мог присутствовать, не провоцируя Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Дипломаты говорят, что он может присутствовать на ужине перед саммитом, но его не будут допускать на основное заседание саммита. При этом все еще непонятно, будет ли короткое заявление саммита определять Россию как угрозу, или будет выражать поддержку Украине", - говорится в материале.

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Все эти осторожные шаги, отмечают журналисты, предпринимаются для того, чтобы избежать гнева Вашингтона, а также, чтобы не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который почти разрушил международную коалицию, поддерживающую Киев.

"Европейские члены НАТО, которые видят в России экзистенциальную угрозу, а в НАТО - главное средство противодействия ей, хотят продемонстрировать свою постоянную твердую поддержку Украине. Но они также отчаянно пытаются не разозлить нестабильного Трампа", - отмечает СМИ.

Один из чиновников НАТО заявил, что если Зеленский не примет участия в саммите в любой форме, это будет "по меньшей мере пиар-катастрофой".

По данным издания, саммит и сопровождающее его письменное заявление, вероятно, будут необычно короткими, чтобы свести к минимуму вероятность вспышек или разногласий.

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В то же время Зеленскому, наверное, придется довольствоваться приглашением на предсаммитный ужин, устроенный королем Нидерландов Виллемом-Александром.

В отличие от предыдущих двух ежегодных саммитов НАТО лидеры не планируют проводить официальное заседание Совета НАТО-Украина.

"Многие союзники хотят, чтобы Зеленский был на саммите, но есть гибкость относительно точного формата, который позволил бы его присутствие", - добавил высокопоставленный дипломат НАТО.

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