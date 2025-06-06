РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12336 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге Приглашение Зеленского на саммит НАТО
1 073 45

НАТО ищет способ, как пригласить Зеленского на саммит, не провоцируя Трампа, - Reuters

Зеленский на саммите НАТО в Гааге. Трампа боятся разозлить

Чиновники НАТО, которые организуют саммит Альянса в Гааге, будут пытаться организовать встречу так, чтобы Владимир Зеленский мог присутствовать, не провоцируя Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Дипломаты говорят, что он может присутствовать на ужине перед саммитом, но его не будут допускать на основное заседание саммита. При этом все еще непонятно, будет ли короткое заявление саммита определять Россию как угрозу, или будет выражать поддержку Украине", - говорится в материале.

Также читайте: Я с Украиной, мы подписали большое соглашение по редкоземельным элементам, - Трамп

Все эти осторожные шаги, отмечают журналисты, предпринимаются для того, чтобы избежать гнева Вашингтона, а также, чтобы не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который почти разрушил международную коалицию, поддерживающую Киев.

"Европейские члены НАТО, которые видят в России экзистенциальную угрозу, а в НАТО - главное средство противодействия ей, хотят продемонстрировать свою постоянную твердую поддержку Украине. Но они также отчаянно пытаются не разозлить нестабильного Трампа", - отмечает СМИ.

Один из чиновников НАТО заявил, что если Зеленский не примет участия в саммите в любой форме, это будет "по меньшей мере пиар-катастрофой".

По данным издания, саммит и сопровождающее его письменное заявление, вероятно, будут необычно короткими, чтобы свести к минимуму вероятность вспышек или разногласий.

Читайте также: Мерц доволен результатами встречи с Трампом

В то же время Зеленскому, наверное, придется довольствоваться приглашением на предсаммитный ужин, устроенный королем Нидерландов Виллемом-Александром.

В отличие от предыдущих двух ежегодных саммитов НАТО лидеры не планируют проводить официальное заседание Совета НАТО-Украина.

"Многие союзники хотят, чтобы Зеленский был на саммите, но есть гибкость относительно точного формата, который позволил бы его присутствие", - добавил высокопоставленный дипломат НАТО.

Читайте: Белый дом пытается помирить Трампа и Маска, - Politico

Автор: 

Гаага (298) Зеленский Владимир (20854) НАТО (10082) саммит (1195) Трамп Дональд (5651)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
НАТО сцить Трампа, Трамп смокче *****. Поточна ієрархія.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:15 Ответить
+5
Пропоную представити там нашого лідора в такому форматі.

показать весь комментарий
06.06.2025 13:18 Ответить
+5
Якщо подивитися правді в очі, все це означає: ніякого НАТО фактично вже нема.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Накиньте на Зелю плащ - невидимку
показать весь комментарий
06.06.2025 13:14 Ответить
Може костюм?
показать весь комментарий
06.06.2025 13:15 Ответить
В костюмі його не впізнають. А на роялі він грав у костюмі?
показать весь комментарий
06.06.2025 13:18 Ответить
По пояс в костюмі
показать весь комментарий
06.06.2025 13:20 Ответить
І без трусів. Готов прінять був з любої сторони в любій кількості
показать весь комментарий
06.06.2025 13:22 Ответить
Маску Порошенка.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:19 Ответить
Краще самого Порошенко!
показать весь комментарий
06.06.2025 13:31 Ответить
"буде на вечері перед самітом"....
проєздом, на приставному стільчику і стоячи

та нахрєн треба такі запросини !
курва, Україна захищає Європу, а єврогеї думають як запросити її президента не розізливши руду мавпу, яка вже робить пред'яви Європі по торгівлі.

курви ! всі !
показать весь комментарий
06.06.2025 13:21 Ответить
Посміховисько жалюгідне попукай ротом ще
показать весь комментарий
06.06.2025 13:41 Ответить
Можна зробити пластичну операцію - лопатою по таблу
показать весь комментарий
06.06.2025 13:26 Ответить
Кто такой Трамп? Маск сказал давеча - он никто, дедуган- извращенец, сексуальный.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:58 Ответить
Що йому там робити?
Хіба що,щоб козирю доповісти...
показать весь комментарий
06.06.2025 13:15 Ответить
НАТО сцить Трампа, Трамп смокче *****. Поточна ієрархія.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:15 Ответить
Ревнують.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:43 Ответить
міжнародна політика єрмака і бикування клоуна приносить свій результат, але ідіотам заходить нормально - досі винне НАТО і Трамп. Лідор нах, віддав Америці надра за безкоштовно, привів в країну війну, розсварився з союзниками, привів у владу московську агентуру і всю антиукраїнську наволоч, повністю провалив міжнародну політику і організував небачену корупцію на крові.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:01 Ответить
А ще він вчора Трампа з Маском лобами зіштовхнув. От же ж скотиняка зєлєна.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:04 Ответить
Нехай НАТО пригрозить трампону строком з педофілію і він заткнеться.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:16 Ответить
Майте вже яйця , нарешті ... Якщо Тромб хоче "похерити" НАТО - не треба йому заважати ! Тим більше , що в США зробити це йому все одно не дадуть !
показать весь комментарий
06.06.2025 13:17 Ответить
Пропоную представити там нашого лідора в такому форматі.

показать весь комментарий
06.06.2025 13:18 Ответить
НЕ ЗАПРОШУЙТЕ
показать весь комментарий
06.06.2025 13:19 Ответить
Доречі, дуже ху..вий термос. Викинув...
показать весь комментарий
06.06.2025 13:24 Ответить
Трамп це срарь Мідас навпаки. Як і Ze. ВСЕ до чого торкаются перетворюєтся на лайно. От вже в НАТО засмерділо.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:19 Ответить
Якщо подивитися правді в очі, все це означає: ніякого НАТО фактично вже нема.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:20 Ответить
Трамподеменція НАТО доб'є.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:26 Ответить
дійсно, а хто нам допомагає зараз сантаклаус, ти не повіриш але Америка це і є НАТО
показать весь комментарий
06.06.2025 14:03 Ответить
Допомагають поодинокі країни - відповідно до їхнього розуміння власних інтересів. НАТО - місце для пустопорожньої балаканини, що не веде до жодних наслідків. Виконувати його статут не має наміру принаймні половина членів.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:07 Ответить
НАТО, нах він вам усрався? Це нікчемна брехлива продажна злодюжна і геть непрогнозована істота. Він вам навішає лапші на вуха і здрисьне гастролювати далі. А тим часом його банда дає безкарно добивати Україну, дорозкрадає все, що попаде під руку (у тому числі і вашу зброю і гуманітарку). Йому не можна вірити і мати з ним справу! Його потрібно вигнати (переобрати) і кинути на нари! Вимагайте перевиборів цього виродка і розмови з новим адекватним керівництвом України!
показать весь комментарий
06.06.2025 13:22 Ответить
Знову все впирається в особу Зеленського...може він якийсь не такий?...
показать весь комментарий
06.06.2025 13:22 Ответить
не може бути. Зе нормальний, всі інші не такі.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:27 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
06.06.2025 13:28 Ответить
Трамп не може бачити своє зображення.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:46 Ответить
Мабуть так само поводиться медперсонал якоїсь приватної лікарні з душевнохворим пацієнтом, але - мільярдером.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:23 Ответить
Можна придумати для нього формат: дати можливість прочитати листок тексту від дімилітвіна і на цьому все.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:23 Ответить
А якби на його місці був якийсь дурачьок?
показать весь комментарий
06.06.2025 13:24 Ответить
А якщо Трампу не казати що то збори НАТО а для прикладу, якась вечірка з телками Плейбою, а нашого Осла нарядити в зайчика з хвостиком ззаду, на лабутенах, як наш Головнокомандувач ЗСУ любить, і нехай шампанське розносить.
Не?
показать весь комментарий
06.06.2025 13:24 Ответить
Може запросити Порошенко?
Це вирішить багато проблем.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:27 Ответить
В такому форматі краще й не їхати - Зеленському чи ше комусь, без різниці. А то прийти на оце "але не допускатимуть на основне засідання" - це погодитися з думкою про "ви десь там збоку і до нас навіть не розраховуйте". Або кличте або ні, допомагати все одно продовжать, так що без різниці.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:28 Ответить
А не приїхати - значить, не тільки Трамп вирішує, а і русня диктує НАТО, куди йому йти.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:12 Ответить
корпоратів з роялем - і всє дєла
показать весь комментарий
06.06.2025 13:30 Ответить
Запрошення Тромба на прізвисько "TACO" (у просторіччі - "сцикло") на саміт НАТО є само-по собі дискредитацією цієї поважної установи. А побоювання гніву й чергового клінчу цього сцикла із Зеленським - є ганьбою подвійною.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:31 Ответить
Або шаурма, або тако.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:34 Ответить
дайте дедушке жвачку....
показать весь комментарий
06.06.2025 13:37 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/tskhcqqiLLk
ПОРОШЕНКО ПРО ПЕРЕГОВОРИ З США
Червінський:
Єрмак, у супроводі пані посла України в США Маркарової, прибув на зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо, де вдалось зробити дві світлини разом з заклопотаним Марко біля вхідних дверей його офісу… Для менеджера з продажу державних посад і МАФів в Україні це мабуть гарний результат дводенного перебування в США.

показать весь комментарий
06.06.2025 13:39 Ответить
Переодягнути Бубочку в офіціантку чи горнічну. Правда Трамп може її схопити за дупу або там же, тількі зпереду.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:40 Ответить
Клоун на клоуні і клоуном поганяє .
показать весь комментарий
06.06.2025 14:25 Ответить
 
 