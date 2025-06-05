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Новости Встреча Мерца и Трампа
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Мерц доволен результатами встречи с Трампом

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно оценил свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ARD, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы заложили основу для очень хороших личных и политически результативных контактов", - сказал Мерц.

И добавил, что возвращается в Германию с ощущением, что нашел в Трампе человека, с которым может общаться "на личном уровне" и "связаться в любой момент".

Тема войны России против Украины также была подробно обсуждена во время встречи, сказал Мерц. Он напомнил Трампу, что здесь также - как и во Второй мировой войне - "США как сила порядка" имеют решающее значение. Он полностью согласился с Трампом, что войну в Украине нужно быстро прекратить.

Читайте: Мерц прибыл с визитом в США, где встретится с Трампом

"Мы также согласны с тем, кто ее начал: это исключительно Россия. Какие меры США примут сейчас - и когда - еще предстоит увидеть", - сказал канцлер.

Мерц также сообщил, что Дональд Трамп принял его приглашение посетить Германию. Сейчас команды обеих сторон согласовывают возможную дату визита. К тому времени, по словам канцлера, он планирует еще дважды встретиться с Трампом - на саммите G7 в Канаде и на саммите НАТО в Нидерландах.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Трамп единственный, кто может остановить войну через давление на Россию.

Читайте: Мерц на встрече с Трампом будет говорить о "справедливом прекращении огня" в Украине

Автор: 

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Німець оказався як троянський кінь для компа, заїхав в білий дім, зустрівся з трампом, передав файл, і зараз там такий ******* почався шо хз чим це все закінчиться, але я думаю фаєрвол в ахеє, коби всю систему наново не прийшлося ставити!
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05.06.2025 23:54 Ответить
российский троянский конь проник в РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління вступил в фиктивный шлюз с инвалидкой ради ухылення от мобилизации как думаешь его рассекретят?
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05.06.2025 23:59 Ответить
Важко зрозуміти, логічність вашого речення! Воно й то, того й то…, патамушо, шож…
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06.06.2025 00:03 Ответить
 
 