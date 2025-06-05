Мерц прибыл с визитом в США, где встретится с Трампом
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ночь на 5 июня прибыл с первым официальным визитом в Вашингтон.
Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.
Впервые после вступления в должность он встретится с лидером США Дональдом Трампом.
Запланирован совместный обед и встреча с прессой в Овальном кабинете.
"В центре переговоров Мерца и Трампа будут усилия по прекращению войны в Украине, реакция НАТО на растущие внешние угрозы, а также таможенный конфликт между США и ЕС. Мерц уже дал понять, что он едет в Вашингтон не как "проситель" и уверенно будет отстаивать европейские позиции", - пишет издание.
Известно, что Мерц лишь однажды и коротко встречался с Трампом много лет назад в Нью-Йорке. С момента вступления в должность канцлера четыре недели назад он неоднократно разговаривал с Трампом по телефону как тет-а-тет, так и в более широком кругу с другими европейскими лидерами на тему войны в Украине. Сейчас Мерц и Трамп уже обращаются друг к другу по именам и регулярно обмениваются СМС-сообщениями.
Канцлер пробудет в столице США около 17 часов.
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Він дуже багатий і могутній, але недоумок.
Ще під час першого терміну Дональда Трампа його когнітивні та психологічні особливості привертали до себе увагу, зазначає https://theins.ru/en The Insider: його оточення https://www.politico.com/magazine/story/2016/09/donald-trump-attention-span-214223/ зазначало, що він не здатний довго концентрувати увагу на одному предметі, а його заяви та поведінка на публіці викликали таке занепокоєння в психіатрів, що в 2017 році 27 фахівців із психіатрії та психології опублікували https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dangerous_Case_of_Donald_Trump книжку "Небезпечний випадок Дональда Трампа", у якій попереджали, що його ментальне здоров'я в умовах таких широких повноважень становить загрозу для світу.
Під час цього терміну Трампу перевалить за 80, і його стан явно не покращується: мовлення стає дедалі незв'язнішим, він дедалі частіше недоречно вульгарно жартує (на кшталт зображення орального сексу з мікрофоном) або використовує нецензурну лексику, його й так небагатий словниковий запас продовжує скорочуватися, мовлення та вчинки стають дедалі імпульсивнішими. На думку низки експертів, це свідчить про ознаки ранньої деменції, що на тлі нарцисичного типу особистості та нестачі емпатії може бути дуже небезпечним.