Мерц прибыл с визитом в США, где встретится с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ночь на 5 июня прибыл с первым официальным визитом в Вашингтон.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

Впервые после вступления в должность он встретится с лидером США Дональдом Трампом.

Запланирован совместный обед и встреча с прессой в Овальном кабинете.

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"В центре переговоров Мерца и Трампа будут усилия по прекращению войны в Украине, реакция НАТО на растущие внешние угрозы, а также таможенный конфликт между США и ЕС. Мерц уже дал понять, что он едет в Вашингтон не как "проситель" и уверенно будет отстаивать европейские позиции", - пишет издание.

Известно, что Мерц лишь однажды и коротко встречался с Трампом много лет назад в Нью-Йорке. С момента вступления в должность канцлера четыре недели назад он неоднократно разговаривал с Трампом по телефону как тет-а-тет, так и в более широком кругу с другими европейскими лидерами на тему войны в Украине. Сейчас Мерц и Трамп уже обращаются друг к другу по именам и регулярно обмениваются СМС-сообщениями.

Канцлер пробудет в столице США около 17 часов.

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