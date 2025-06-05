Мерц прибув із візитом до США, де зустрінеться із Трампом
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ніч на 5 червня прибув із першим офіційним візитом до Вашингтона.
Про це пише DW, передає Цензор.НЕТ.
Уперше після вступу на посаду він зустрінеться із лідером США Дональдом Трампом.
Заплановано спільний обід та зустріч із пресою в Овальному кабінеті.
"У центрі переговорів Мерца та Трампа будуть зусилля щодо припинення війни в Україні, реакція НАТО на зростаючі зовнішні загрози, а також митний конфлікт між США та ЄС. Мерц вже дав зрозуміти, що він їде до Вашингтона не як "прохач" і впевнено відстоюватиме європейські позиції", - пише видання.
Відомо, що Мерц лише одного разу й коротко зустрічався з Трампом багато років тому у Нью-Йорку. З моменту вступу на посаду канцлера чотири тижні тому він неодноразово розмовляв з Трампом по телефону як тет-а-тет, так і в ширшому колі з іншими європейськими лідерами на тему війни в Україні. Наразі Мерц і Трамп вже звертаються один до одного за іменами та регулярно обмінюються СМС-повідомленнями.
Канцлер пробуде у столиці США близько 17 годин.
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Він дуже багатий і могутній, але недоумок.
Ще під час першого терміну Дональда Трампа його когнітивні та психологічні особливості привертали до себе увагу, зазначає https://theins.ru/en The Insider: його оточення https://www.politico.com/magazine/story/2016/09/donald-trump-attention-span-214223/ зазначало, що він не здатний довго концентрувати увагу на одному предметі, а його заяви та поведінка на публіці викликали таке занепокоєння в психіатрів, що в 2017 році 27 фахівців із психіатрії та психології опублікували https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dangerous_Case_of_Donald_Trump книжку "Небезпечний випадок Дональда Трампа", у якій попереджали, що його ментальне здоров'я в умовах таких широких повноважень становить загрозу для світу.
Під час цього терміну Трампу перевалить за 80, і його стан явно не покращується: мовлення стає дедалі незв'язнішим, він дедалі частіше недоречно вульгарно жартує (на кшталт зображення орального сексу з мікрофоном) або використовує нецензурну лексику, його й так небагатий словниковий запас продовжує скорочуватися, мовлення та вчинки стають дедалі імпульсивнішими. На думку низки експертів, це свідчить про ознаки ранньої деменції, що на тлі нарцисичного типу особистості та нестачі емпатії може бути дуже небезпечним.