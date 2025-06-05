Мерц прибув із візитом до США, де зустрінеться із Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ніч на 5 червня прибув із першим офіційним візитом до Вашингтона.

Про це пише DW, передає Цензор.НЕТ.

Уперше після вступу на посаду він зустрінеться із лідером США Дональдом Трампом.

Заплановано спільний обід та зустріч із пресою в Овальному кабінеті.

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"У центрі переговорів Мерца та Трампа будуть зусилля щодо припинення війни в Україні, реакція НАТО на зростаючі зовнішні загрози, а також митний конфлікт між США та ЄС. Мерц вже дав зрозуміти, що він їде до Вашингтона не як "прохач" і впевнено відстоюватиме європейські позиції", - пише видання.

Відомо, що Мерц лише одного разу й коротко зустрічався з Трампом багато років тому у Нью-Йорку. З моменту вступу на посаду канцлера чотири тижні тому він неодноразово розмовляв з Трампом по телефону як тет-а-тет, так і в ширшому колі з іншими європейськими лідерами на тему війни в Україні. Наразі Мерц і Трамп вже звертаються один до одного за іменами та регулярно обмінюються СМС-повідомленнями.

Канцлер пробуде у столиці США близько 17 годин.

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