Мерц на встрече с Трампом будет говорить о "справедливом прекращении огня" в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудят "справедливое прекращение огня" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Guardian со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Мерц ранее пообещал, что положит решительную поддержку Украины в основу работы своего правительства на фоне постоянного беспокойства относительно обязательств США по безопасности перед Европой.

"Цели правительства - четкие, и канцлер сделает все возможное, чтобы лоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня, включая угрозу санкций", - заявил представитель правительства Германии.

Мерц знает, что американский сенатор Линдси Грэм выступает за ужесточение санкций против России, но не будет вмешиваться во внутреннюю политику США, добавил спикер.

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