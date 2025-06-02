Мерц на встрече с Трампом будет говорить о "справедливом прекращении огня" в Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудят "справедливое прекращение огня" в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Guardian со ссылкой на представителя немецкого правительства.
Мерц ранее пообещал, что положит решительную поддержку Украины в основу работы своего правительства на фоне постоянного беспокойства относительно обязательств США по безопасности перед Европой.
"Цели правительства - четкие, и канцлер сделает все возможное, чтобы лоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня, включая угрозу санкций", - заявил представитель правительства Германии.
Мерц знает, что американский сенатор Линдси Грэм выступает за ужесточение санкций против России, но не будет вмешиваться во внутреннюю политику США, добавил спикер.
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А чого це Мерца так перекосило?
Він в процесі падіння?