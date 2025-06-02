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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Встреча Трампа и Мерца
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Мерц на встрече с Трампом будет говорить о "справедливом прекращении огня" в Украине

Мерц встретится с Трампом и будет говорить об Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудят "справедливое прекращение огня" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Guardian со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Мерц ранее пообещал, что положит решительную поддержку Украины в основу работы своего правительства на фоне постоянного беспокойства относительно обязательств США по безопасности перед Европой.

"Цели правительства - четкие, и канцлер сделает все возможное, чтобы лоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня, включая угрозу санкций", - заявил представитель правительства Германии.

Мерц знает, что американский сенатор Линдси Грэм выступает за ужесточение санкций против России, но не будет вмешиваться во внутреннюю политику США, добавил спикер.

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Автор: 

Трамп Дональд (5622) война в Украине (4597) Фридрих Мерц (146)


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(з острахом дивлячись на фото):
А чого це Мерца так перекосило?
Він в процесі падіння?
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02.06.2025 15:43 Ответить
Трамп без дружбана Володьки такі питання не рішає
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02.06.2025 15:43 Ответить
Справедливе припинення вогню це як згвалтування без образ
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02.06.2025 15:48 Ответить
трамп розкаже Мерцу, що миру можно добитись тільки через харошіє сдєлкі.
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02.06.2025 15:48 Ответить
 
 