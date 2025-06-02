Мерц на зустрічі з Трампом говоритиме про "справедливе припинення вогню" в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 червня зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Вони обговорять "справедливе припинення вогню" в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Guardian із посиланням на речника німецького уряду.

Мерц раніше пообіцяв, що покладе рішучу підтримку України в основу роботи свого уряду на тлі постійного занепокоєння щодо зобов'язань США з безпеки перед Європою.

"Цілі уряду чіткі, і канцлер зробить усе можливе, щоб лобіювати перед президентом США справедливе припинення вогню, включно з погрозою санкцій", - заявив речник уряду Німеччини.

Мерц знає, що американський сенатор Ліндсі Грем виступає за посилення санкцій проти Росії, але не буде втручатися у внутрішню політику США, додав речник.

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