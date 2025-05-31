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Новини Зустріч Трампа та Мерца
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Трамп та Мерц проведуть зустріч в Білому домі, обговорять, зокрема, війну в Україну

Мерц про удар по Сумах

В четвер 5 червня відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту канцлера будуть обговорюватися, серед іншого, російська агресія проти України, ситуація на Близькому Сході та торгівельна політика.

"Цікаво буде також подивитися, чи знайдуть вони спільну мову", - зазначають в Spiegel.

Читайте: Мерц відповів на критику Венса: Європа готова боротися за свободу і демократію

Автор: 

Трамп Дональд (6063) Мерц Фрідріх (147)


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Європа має "реалістично оцінити" перспективу того, що Трамп може відвернутися від України.

Eвропейці домовилися переключити увагу з розгортання європейських військ для підтримки припинення вогню на забезпечення довгострокової оборони України від агресії РФ без американської підтримки.

Oсновна увага на зустрічі в Гаазі, де незабаром має відбутися саміт НАТО, зосереджена на тому, як зберегти необхідну підтримку Україні, виходячи з припущення, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, наприклад, розвідувальні дані.
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31.05.2025 18:39 Відповісти
У Росії, за різними оцінками, налічується від 250 до 400 тисяч етнічних німців.
Частина з них виїхали до Казахстану, Грузії та інших країн, аби уникнути мобілізації.
Водночас велика кількість досі залишається у РФ. Навіть, якщо не враховувати жінок та дітей, все одно є близько ста тисяч чоловіків етнічних німців.
Тобто, сто тисяч людей можуть бути не мобілізувані воювати проти України.
Німеччинa може створити табори для біженців у інших країнах, наприклад, у Казахстані, куди б могли переїхати етнічні німці, щоб їх не мобілізували воювати проти України.
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31.05.2025 19:15 Відповісти
Коли вже якась добра людина "полікує" цю руду мавпу. Маска вже трішки "підрихтували", то він заявив, що виходить з команди Трампа. Я б з задоволенням задонатив би тій добрій людині, котора трішки підлікувала Маска
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31.05.2025 18:40 Відповісти
На мою думку, чогось "епохального" від цієї зустрічі очикувати не варто. Трампон не буде тиснути на московію і не погодиться на надання воєнної допомоги Україні ще місяці три-чотири (а далі по результатах московитської наступальної операції). Хіба що усуне державу від можливості країнам ЄС закупати американську зброю (закупівля буде відбуватись напряму від виробника).
Ну а решта питань (я то "торгівельна війна ім. Трампа") залежить від аргументів Мерца. Але мені чомусь здається, що і тут трампон "увімкне задню".
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31.05.2025 19:03 Відповісти
Мерцу лише одне побажання у спілкуванні з Трампом
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31.05.2025 19:18 Відповісти
Трамп та Мерц проведуть зустріч в Білому домі

Їй-бо, ефект буде такий самий, як від моєї зустрічі з сусідом!
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31.05.2025 19:21 Відповісти
 
 