Трамп та Мерц проведуть зустріч в Білому домі, обговорять, зокрема, війну в Україну

В четвер 5 червня відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту канцлера будуть обговорюватися, серед іншого, російська агресія проти України, ситуація на Близькому Сході та торгівельна політика.

"Цікаво буде також подивитися, чи знайдуть вони спільну мову", - зазначають в Spiegel.

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