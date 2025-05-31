Трамп та Мерц проведуть зустріч в Білому домі, обговорять, зокрема, війну в Україну
В четвер 5 червня відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
Під час візиту канцлера будуть обговорюватися, серед іншого, російська агресія проти України, ситуація на Близькому Сході та торгівельна політика.
"Цікаво буде також подивитися, чи знайдуть вони спільну мову", - зазначають в Spiegel.
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Eвропейці домовилися переключити увагу з розгортання європейських військ для підтримки припинення вогню на забезпечення довгострокової оборони України від агресії РФ без американської підтримки.
Oсновна увага на зустрічі в Гаазі, де незабаром має відбутися саміт НАТО, зосереджена на тому, як зберегти необхідну підтримку Україні, виходячи з припущення, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, наприклад, розвідувальні дані.
Частина з них виїхали до Казахстану, Грузії та інших країн, аби уникнути мобілізації.
Водночас велика кількість досі залишається у РФ. Навіть, якщо не враховувати жінок та дітей, все одно є близько ста тисяч чоловіків етнічних німців.
Тобто, сто тисяч людей можуть бути не мобілізувані воювати проти України.
Німеччинa може створити табори для біженців у інших країнах, наприклад, у Казахстані, куди б могли переїхати етнічні німці, щоб їх не мобілізували воювати проти України.
Ну а решта питань (я то "торгівельна війна ім. Трампа") залежить від аргументів Мерца. Але мені чомусь здається, що і тут трампон "увімкне задню".
Їй-бо, ефект буде такий самий, як від моєї зустрічі з сусідом!