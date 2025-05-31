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Новости Встреча Трампа и Мерца
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Трамп и Мерц проведут встречу в Белом доме, обсудят, в частности, войну в Украине

Мерц о ударе по Сумам

В четверг 5 июня состоится первая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита канцлера будут обсуждаться, среди прочего, российская агрессия против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.

"Интересно будет также посмотреть, найдут ли они общий язык", - отмечают в Spiegel.

Читайте: Мерц ответил на критику Венса: Европа готова бороться за свободу и демократию

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Трамп Дональд (5611) Фридрих Мерц (144)


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Європа має "реалістично оцінити" перспективу того, що Трамп може відвернутися від України.

Eвропейці домовилися переключити увагу з розгортання європейських військ для підтримки припинення вогню на забезпечення довгострокової оборони України від агресії РФ без американської підтримки.

Oсновна увага на зустрічі в Гаазі, де незабаром має відбутися саміт НАТО, зосереджена на тому, як зберегти необхідну підтримку Україні, виходячи з припущення, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, наприклад, розвідувальні дані.
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31.05.2025 18:39 Ответить
Коли вже якась добра людина "полікує" цю руду мавпу. Маска вже трішки "підрихтували", то він заявив, що виходить з команди Трампа. Я б з задоволенням задонатив би тій добрій людині, котора трішки підлікувала Маска
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31.05.2025 18:40 Ответить
На мою думку, чогось "епохального" від цієї зустрічі очикувати не варто. Трампон не буде тиснути на московію і не погодиться на надання воєнної допомоги Україні ще місяці три-чотири (а далі по результатах московитської наступальної операції). Хіба що усуне державу від можливості країнам ЄС закупати американську зброю (закупівля буде відбуватись напряму від виробника).
Ну а решта питань (я то "торгівельна війна ім. Трампа") залежить від аргументів Мерца. Але мені чомусь здається, що і тут трампон "увімкне задню".
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31.05.2025 19:03 Ответить
 
 