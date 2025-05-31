Трамп и Мерц проведут встречу в Белом доме, обсудят, в частности, войну в Украине
В четверг 5 июня состоится первая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Во время визита канцлера будут обсуждаться, среди прочего, российская агрессия против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.
"Интересно будет также посмотреть, найдут ли они общий язык", - отмечают в Spiegel.
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Eвропейці домовилися переключити увагу з розгортання європейських військ для підтримки припинення вогню на забезпечення довгострокової оборони України від агресії РФ без американської підтримки.
Oсновна увага на зустрічі в Гаазі, де незабаром має відбутися саміт НАТО, зосереджена на тому, як зберегти необхідну підтримку Україні, виходячи з припущення, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, наприклад, розвідувальні дані.
Ну а решта питань (я то "торгівельна війна ім. Трампа") залежить від аргументів Мерца. Але мені чомусь здається, що і тут трампон "увімкне задню".