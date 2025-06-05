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Новости Встреча Мерца и Трампа
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Трамп - единственный, кто может остановить войну через давление на Россию, - Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оба согласны относительно этой войны и того, насколько она ужасна, и мы оба ищем способы остановить ее как можно быстрее. Я сказал президенту перед тем, как мы сюда зашли, что он является ключевым лицом в мире, которое сейчас действительно может это сделать, оказывая давление на Россию", - заявил канцлер ФРГ во время встречи.

Он добавил, что они вернутся к дискуссии, как европейцы и американцы будут действовать в этом вопросе совместно.

"Я считаю, что мы все обязаны что-то с этим сделать сейчас, чтобы остановить эту войну после трех с половиной лет, что является действительно ужасным", - резюмировал Мерц.

Читайте: Мерц прибыл с визитом в США, где встретится с Трампом

Автор: 

Трамп Дональд (5635) война в Украине (4650) Фридрих Мерц (147)


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Топ комментарии
+6
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05.06.2025 20:24 Ответить
+5
навіть у провідних європейських політиків нема розуміння, що саме вони повинні прикласти зусилля для зупинки агресора у своїй Європі, і не покладатись на заокеанську країну, яка стрімко втрачає політичний авторитет і вагу на світовій арені.
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05.06.2025 20:13 Ответить
+4
Нічого він не може і не хоче. Годі сподіватись на це старе лайно.
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05.06.2025 20:14 Ответить
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Капець! Не дай Боже, що трамп таки вкусив Мерца ...
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05.06.2025 20:05 Ответить
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05.06.2025 20:24 Ответить
Трамп від Путні чекає бабло, а той його водить за ніс!!!
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05.06.2025 20:06 Ответить
Може, але не хоче.
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05.06.2025 20:06 Ответить
Не може. І він це прекрасно розуміє. Оті "нищівні" санкції, які він все одно похєрив, нічого в поведінці русні не змінили б...
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05.06.2025 20:10 Ответить
Пане Мерц трамп не хоче бо він з ****** як хороші брати.
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05.06.2025 20:06 Ответить
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05.06.2025 20:29 Ответить
Ci єдиний, хто може зупинити війну через тиск на Росію.
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05.06.2025 20:07 Ответить
а Байден чего ж не завершил???
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05.06.2025 20:07 Ответить
Єдине що трамп може це відсмоктати у кацапів.
Вприсядку під калінку-малінку...
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05.06.2025 20:08 Ответить
Мерце((А здавався недурним канцлером(((
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05.06.2025 20:09 Ответить
навіть у провідних європейських політиків нема розуміння, що саме вони повинні прикласти зусилля для зупинки агресора у своїй Європі, і не покладатись на заокеанську країну, яка стрімко втрачає політичний авторитет і вагу на світовій арені.
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05.06.2025 20:13 Ответить
І цей скурвився. Занадто швидко щось.
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05.06.2025 20:13 Ответить
Трамп - чікен підирський.
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05.06.2025 20:14 Ответить
When in *****, praise Trump, the more the better. It may not help, but it certainly won't hurt. While not praising Trump enough may hurt you big time.
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05.06.2025 20:14 Ответить
Нічого він не може і не хоче. Годі сподіватись на це старе лайно.
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05.06.2025 20:14 Ответить
він вже зупиняв рашистсько-українську війну язиком за 24-и години...
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05.06.2025 20:15 Ответить
от і Німеччина здулась, Україна - поле бою надовго, бо такий варіант є найбільш комфортний для усіх, крім українців. Ніяких "надпекельних санцій" проти росії, якими погрожував Захід не буде, відмови від російських енергоресурсів не буде, припинення торгівлі з росією не буде. Буде далі війна на виснаження в Україні, з заграваннями західних політиків з російським фашизмом. А як відомо, поки товстий схудне, то худий здохне. Але Захід це мало хвилює, бо головне прибутки, бізнес, торгівля, ресурси, ради цього можна миритися і з російським фашизмом
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05.06.2025 20:16 Ответить
Все буде так, але трошечки з маленькими змінами
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05.06.2025 20:35 Ответить
Трамп - Президент США.
В України інший Президент.
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05.06.2025 20:17 Ответить
Трамп єдиний, хто може зупинити війну

Молімося св. Трумпу-чудотворцю!



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05.06.2025 20:17 Ответить
Капець, рудий мессія, лялька "миротворець" на нітках за яки смикає людожер х.йло.
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05.06.2025 20:20 Ответить
Америка Америка... Су*а як маленькі діти.
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05.06.2025 20:20 Ответить
Мабуть, вже в наступному житті...
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05.06.2025 20:29 Ответить
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05.06.2025 20:31 Ответить
Спочатку вони балаболили про "тиск на росію", "мир з позиції сили", "всеосяжну допомогу" і "нищівні санкції" замість переговорів, але як тільки стало очевидно що це лише пусті заяви і ніякого суттєвого впливу на перебіг війни Європа зробити не може (і не хоче) - почали кивати на Трампа і США.
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05.06.2025 20:47 Ответить
 
 