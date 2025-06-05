Трамп - единственный, кто может остановить войну через давление на Россию, - Мерц

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оба согласны относительно этой войны и того, насколько она ужасна, и мы оба ищем способы остановить ее как можно быстрее. Я сказал президенту перед тем, как мы сюда зашли, что он является ключевым лицом в мире, которое сейчас действительно может это сделать, оказывая давление на Россию", - заявил канцлер ФРГ во время встречи.

Он добавил, что они вернутся к дискуссии, как европейцы и американцы будут действовать в этом вопросе совместно.

"Я считаю, что мы все обязаны что-то с этим сделать сейчас, чтобы остановить эту войну после трех с половиной лет, что является действительно ужасным", - резюмировал Мерц.

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