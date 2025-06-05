"Трамп єдиний, хто може зупинити війну через тиск на Росію, - Мерц".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обидва погоджуємося щодо цієї війни та того, наскільки вона жахлива, і ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи тиск на Росію", - заявив канцлер ФРН під час зустрічі.

Він додав, що вони повернуться до дискусії, як європейці та американці будуть діяти в цьому питанні спільно.

"Я вважаю, що ми всі маємо обов’язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що є справді жахливим", - резюмував Мерц.

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