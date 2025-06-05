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Трамп єдиний, хто може зупинити війну через тиск на Росію, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми обидва погоджуємося щодо цієї війни та того, наскільки вона жахлива, і ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи тиск на Росію", - заявив канцлер ФРН під час зустрічі.
Він додав, що вони повернуться до дискусії, як європейці та американці будуть діяти в цьому питанні спільно.
"Я вважаю, що ми всі маємо обов’язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що є справді жахливим", - резюмував Мерц.
Топ коментарі
+8 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар05.06.2025 20:24 Відповісти Посилання
+5 Urs
показати весь коментар05.06.2025 20:13 Відповісти Посилання
+4 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар05.06.2025 20:14 Відповісти Посилання
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Вприсядку під калінку-малінку...
В України інший Президент.
Молімося св. Трумпу-чудотворцю!
Шобла також це розуміє,але боїться виборів,бо будь-яка інша влада притягне її, так як занадто є за що вже.Тому і розв'язали істерію,щоби лідер США відмовився від ідеї посередництва по закінченню війни.