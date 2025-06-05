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Новини Зустріч Мерца і Трампа
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Трамп єдиний, хто може зупинити війну через тиск на Росію, - Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обидва погоджуємося щодо цієї війни та того, наскільки вона жахлива, і ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи тиск на Росію", - заявив канцлер ФРН під час зустрічі.

Він додав, що вони повернуться до дискусії, як європейці та американці будуть діяти в цьому питанні спільно.

"Я вважаю, що ми всі маємо обов’язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що є справді жахливим", - резюмував Мерц.

Читайте: Мерц прибув із візитом до США, де зустрінеться із Трампом

Автор: 

Трамп Дональд (6089) війна в Україні (4706) Мерц Фрідріх (149)


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Топ коментарі
+8
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05.06.2025 20:24 Відповісти
+5
навіть у провідних європейських політиків нема розуміння, що саме вони повинні прикласти зусилля для зупинки агресора у своїй Європі, і не покладатись на заокеанську країну, яка стрімко втрачає політичний авторитет і вагу на світовій арені.
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05.06.2025 20:13 Відповісти
+4
Нічого він не може і не хоче. Годі сподіватись на це старе лайно.
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05.06.2025 20:14 Відповісти
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Капець! Не дай Боже, що трамп таки вкусив Мерца ...
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05.06.2025 20:05 Відповісти
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05.06.2025 20:24 Відповісти
Так Трамп робить з прутіним, ще з 2000 років, упродовж 6 його банкротсв!
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05.06.2025 21:56 Відповісти
Трамп від Путні чекає бабло, а той його водить за ніс!!!
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05.06.2025 20:06 Відповісти
Може, але не хоче.
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05.06.2025 20:06 Відповісти
Не може. І він це прекрасно розуміє. Оті "нищівні" санкції, які він все одно похєрив, нічого в поведінці русні не змінили б...
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05.06.2025 20:10 Відповісти
Пане Мерц трамп не хоче бо він з ****** як хороші брати.
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05.06.2025 20:06 Відповісти
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05.06.2025 20:29 Відповісти
Ci єдиний, хто може зупинити війну через тиск на Росію.
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05.06.2025 20:07 Відповісти
а Байден чего ж не завершил???
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05.06.2025 20:07 Відповісти
Єдине що трамп може це відсмоктати у кацапів.
Вприсядку під калінку-малінку...
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05.06.2025 20:08 Відповісти
Мерце((А здавався недурним канцлером(((
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05.06.2025 20:09 Відповісти
навіть у провідних європейських політиків нема розуміння, що саме вони повинні прикласти зусилля для зупинки агресора у своїй Європі, і не покладатись на заокеанську країну, яка стрімко втрачає політичний авторитет і вагу на світовій арені.
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05.06.2025 20:13 Відповісти
І цей скурвився. Занадто швидко щось.
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05.06.2025 20:13 Відповісти
Трамп - чікен підирський.
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05.06.2025 20:14 Відповісти
When in *****, praise Trump, the more the better. It may not help, but it certainly won't hurt. While not praising Trump enough may hurt you big time.
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05.06.2025 20:14 Відповісти
Нічого він не може і не хоче. Годі сподіватись на це старе лайно.
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05.06.2025 20:14 Відповісти
він вже зупиняв рашистсько-українську війну язиком за 24-и години...
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05.06.2025 20:15 Відповісти
от і Німеччина здулась, Україна - поле бою надовго, бо такий варіант є найбільш комфортний для усіх, крім українців. Ніяких "надпекельних санцій" проти росії, якими погрожував Захід не буде, відмови від російських енергоресурсів не буде, припинення торгівлі з росією не буде. Буде далі війна на виснаження в Україні, з заграваннями західних політиків з російським фашизмом. А як відомо, поки товстий схудне, то худий здохне. Але Захід це мало хвилює, бо головне прибутки, бізнес, торгівля, ресурси, ради цього можна миритися і з російським фашизмом
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05.06.2025 20:16 Відповісти
Все буде так, але трошечки з маленькими змінами
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05.06.2025 20:35 Відповісти
Якими змінами?
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05.06.2025 21:53 Відповісти
Трамп - Президент США.
В України інший Президент.
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05.06.2025 20:17 Відповісти
Обидва клоуни та балаболи !
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05.06.2025 22:16 Відповісти
Трамп єдиний, хто може зупинити війну

Молімося св. Трумпу-чудотворцю!



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05.06.2025 20:17 Відповісти
Капець, рудий мессія, лялька "миротворець" на нітках за яки смикає людожер х.йло.
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05.06.2025 20:20 Відповісти
Америка Америка... Су*а як маленькі діти.
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05.06.2025 20:20 Відповісти
Мабуть, вже в наступному житті...
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05.06.2025 20:29 Відповісти
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05.06.2025 20:31 Відповісти
Спочатку вони балаболили про "тиск на росію", "мир з позиції сили", "всеосяжну допомогу" і "нищівні санкції" замість переговорів, але як тільки стало очевидно що це лише пусті заяви і ніякого суттєвого впливу на перебіг війни Європа зробити не може (і не хоче) - почали кивати на Трампа і США.
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05.06.2025 20:47 Відповісти
"Трамп єдиний, хто може зупинити війну через тиск на Росію, - Мерц".
Шобла також це розуміє,але боїться виборів,бо будь-яка інша влада притягне її, так як занадто є за що вже.Тому і розв'язали істерію,щоби лідер США відмовився від ідеї посередництва по закінченню війни.
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05.06.2025 22:01 Відповісти
Про Трампа треба забути до кінця каденції.
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05.06.2025 22:13 Відповісти
Трамп старий імпотєнт. Він давно вже нічого не може
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05.06.2025 22:15 Відповісти
 
 