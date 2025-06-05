Мерц задоволений результатами зустрічі з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив свою першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він розповів у ефірі телеканалу ARD, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих і політично результативних контактів", - сказав Мерц.

Та додав, що повертається до Німеччини з відчуттям, що знайшов в Трампові людину, з якою може спілкуватися "на особистому рівні" та "зв’язатися у будь-який момент".

Тема війни Росії проти України також була детально обговорена під час зустрічі, сказав Мерц. Він нагадав Трампу, що тут також – як і у Другій світовій війні – "США як сила порядку" мають вирішальне значення. Він повністю погодився з Трампом, що війну в Україні потрібно швидко припинити.

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"Ми також погоджуємося з тим, хто її розпочав: це виключно Росія. Які заходи США вживуть зараз – і коли – ще належить побачити", - сказав канцлер.

Мерц також повідомив, що Дональд Трамп прийняв його запрошення відвідати Німеччину. Наразі команди обох сторін узгоджують можливу дату візиту. До того часу, за словами канцлера, він планує ще двічі зустрітися з Трампом — на саміті G7 у Канаді та на саміті НАТО в Нідерландах.

Раніше канцлер ФРН заявив, що Трамп єдиний, хто може зупинити війну через тиск на Росію.

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