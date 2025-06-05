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Новини Зустріч Мерца і Трампа
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Мерц задоволений результатами зустрічі з Трампом

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив свою першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він розповів у ефірі телеканалу ARD, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих і політично результативних контактів", - сказав Мерц.

Та додав, що повертається до Німеччини з відчуттям, що знайшов в Трампові людину, з якою може спілкуватися "на особистому рівні" та "зв’язатися у будь-який момент".

Тема війни Росії проти України також була детально обговорена під час зустрічі, сказав Мерц. Він нагадав Трампу, що тут також – як і у Другій світовій війні – "США як сила порядку" мають вирішальне значення. Він повністю погодився з Трампом, що війну в Україні потрібно швидко припинити.

Читайте: Мерц прибув із візитом до США, де зустрінеться із Трампом

"Ми також погоджуємося з тим, хто її розпочав: це виключно Росія. Які заходи США вживуть зараз – і коли – ще належить побачити", - сказав канцлер.

Мерц також повідомив, що Дональд Трамп прийняв його запрошення відвідати Німеччину. Наразі команди обох сторін узгоджують можливу дату візиту. До того часу, за словами канцлера, він планує ще двічі зустрітися з Трампом — на саміті G7 у Канаді та на саміті НАТО в Нідерландах.

Раніше канцлер ФРН заявив, що Трамп єдиний, хто може зупинити війну через тиск на Росію.

Читайте: Мерц на зустрічі з Трампом говоритиме про "справедливе припинення вогню" в Україні

Автор: 

Трамп Дональд (6105) Мерц Фрідріх (149)


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Топ коментарі
+3
такі да Мерц ,має бути лідером в ЄС ...Він порядок наведе ...з Божою допомогою ,приємно шо в Німеччині є такій Мерц ❤️🇩🇪...
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06.06.2025 00:16 Відповісти
+2
був період коли хотілося вірити ...але після Харківських угод , я посилала Юлю , на ...разом з Аваковим ...
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06.06.2025 00:53 Відповісти
+1
Німець оказався як троянський кінь для компа, заїхав в білий дім, зустрівся з трампом, передав файл, і зараз там такий ******* почався шо хз чим це все закінчиться, але я думаю фаєрвол в ахеє, коби всю систему наново не прийшлося ставити!
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05.06.2025 23:54 Відповісти
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Німець оказався як троянський кінь для компа, заїхав в білий дім, зустрівся з трампом, передав файл, і зараз там такий ******* почався шо хз чим це все закінчиться, але я думаю фаєрвол в ахеє, коби всю систему наново не прийшлося ставити!
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05.06.2025 23:54 Відповісти
Важко зрозуміти, логічність вашого речення! Воно й то, того й то…, патамушо, шож…
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06.06.2025 00:03 Відповісти
такі да Мерц ,має бути лідером в ЄС ...Він порядок наведе ...з Божою допомогою ,приємно шо в Німеччині є такій Мерц ❤️🇩🇪...
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06.06.2025 00:16 Відповісти
Женщины. Зуб даю вы рисовали такие же сердечки Яценюку.
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06.06.2025 00:36 Відповісти
не пам'ятаю за собою великіх симпатій до Яценюка ..тільки тому шо його кришувала Батьківщина...
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06.06.2025 00:44 Відповісти
Поняв. Вы рисовали сердечки Юле.
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06.06.2025 00:45 Відповісти
був період коли хотілося вірити ...але після Харківських угод , я посилала Юлю , на ...разом з Аваковим ...
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06.06.2025 00:53 Відповісти
і вам на туда ...
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06.06.2025 00:54 Відповісти
Трампу було і буде не до Мерца
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06.06.2025 00:49 Відповісти
мерц так ти як трамбон теж того чи ні не того?Зізнавайся..
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06.06.2025 01:21 Відповісти
завтра руде .уйло не буде пам*ятати про цю зустріч)
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06.06.2025 01:41 Відповісти
 
 