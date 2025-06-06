На фронте зафиксировано 110 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Миропольское, Ровно, Бачевск, Толстодубово, Голубовка, Турья, Бобылевка, Луговка, Угроиды, Белая Береза, Горки, Мезеновка, Яструбщина, Новая Гута Сумской области, Марьино Черниговской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Угроиды, Климентово Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

Украинские подразделения отбили две атаки врага на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка - наши защитники успешно отбили все вражеские штурмы.

Боевые действия на Донбассе

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 9 атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи и в направлениях Нового Мира и Торского. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили пять атак агрессора в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы, сейчас идет один бой.

На Торецком направлении россияне девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Торецк и в сторону Степановки и Яблоновки. Силы обороны успешно отбили все штурмы противника.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Надиевка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Луч, Муравка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 31 атаку противника.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили десять атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Авиаударам подвергся населенный пункт Ольговское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки и в сторону Полтавки Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки и дают достойный отпор еще в трех боестолкновениях. В то же время противник наносил авиационные удары по Гуляйполю, Полтавке и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили два вражеских штурма в районе Пятихаток и в направлении Павловки. Кроме того, противник нанес авиаудары по Каменскому.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Николаевка.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков. Кроме того, враг осуществил 122 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб.