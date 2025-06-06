Враг начал наступление на Малиновку на Запорожье, - DeepState
Утром 5 июня враг начал активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Оккупанты группами до 7 человек проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села.
По словам бойцов Сил Обороны интересным фактом является то, что техника почти не фиксируется, только баги.
Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся.
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