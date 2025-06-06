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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг начал наступление на Малиновку на Запорожье, - DeepState

Обновленная карта DeepState

Утром 5 июня враг начал активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Оккупанты группами до 7 человек проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села.

По словам бойцов Сил Обороны интересным фактом является то, что техника почти не фиксируется, только баги.

Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Богдановки в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Запорожская область (3204) боевые действия (4311) Пологовский район (70) Малиновка (2) война в Украине (4670)


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Топ комментарии
+1
коли вже кацапи закінчатся? лізут тварини від Сум і до Херсону
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06.06.2025 08:29 Ответить
+1
Це там, де відбулося "весілля"? (Не гумор. Біль.)
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06.06.2025 08:31 Ответить
+1
Ні, та у нас в Харківській області, але також постраждала від війни
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06.06.2025 08:39 Ответить
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коли вже кацапи закінчатся? лізут тварини від Сум і до Херсону
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06.06.2025 08:29 Ответить
Якщо витягти голову з піска і поцікавитись дійсною ситуацією, то такі ідіотскі запитання відпадуть самі собою.
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06.06.2025 10:19 Ответить
Це там, де відбулося "весілля"? (Не гумор. Біль.)
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06.06.2025 08:31 Ответить
Ні, та у нас в Харківській області, але також постраждала від війни
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06.06.2025 08:39 Ответить
Дійсно, "цікавий факт" фіксуємо. А от вломити по тій групі з 7 орків - з кулемета, то мабуть не на часі. Згоден, якщо бій на кулаках та ножах (як в того героя, що назвав орка "кращим солдатом в світі") - тоді й насправді має значення саме чисельна перевага.
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06.06.2025 08:49 Ответить
там немає кому "вломувати з кулемета" і кулемета самого немає, хіба що всі хто тут "вломує" мобілізуються, але ж краще вломувати на дивані
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06.06.2025 10:24 Ответить
От і я про це: справа ж не в вялічіє срусскава оружія, друга армія світу, тощо. В ЗСУ банально не вистачає кулеметів! А чому так, не знаєте?
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06.06.2025 11:05 Ответить
Техніки немає, бо у кацапів один танк заїдає, другий підскакує, а третій, гад, по своїх пуляє
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06.06.2025 09:16 Ответить
Гончарук з шмигалем, та зеленський з разумковим і стефанчуком, завчасно підготували, усе необхідне, для свого тупого сидіння на СТАВЦІ?!?!
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06.06.2025 09:40 Ответить
 
 